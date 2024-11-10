法操》社區規約罰違停住戶125萬！為什麼法官判准？

公寓大廈等集合住宅就大廈的公用部分，約定由特定共有人專用或使用方法等管理上之應共同遵守事項，均可以由區分所有權人會議決議，以規約約定。只要經過區分所有權人會議決議所訂定的規約，社區裡的住戶理應遵守，這也符合私法自治、社區自治的精神。

◎ 法操司想傳媒



不少社區設有社區規約條款，約束住戶以保證住宅品質，不過根據報導指出，台中市一處豪華社區，因兩戶住戶把車停放於車道，害其他住戶汽車無法通行，社區管委會開會決議增加占用公共設施、每一小時處一萬元罰款的社區規約條款，張姓住戶把車停在車道上一百多個小時，警察勸他移車時，他答覆「不要吵」後掛電話。

管委會打官司聲明張男應「給付社區罰款」一四五萬元，張男答辯是因大門緊閉，才被迫把車停於車道；但法官檢視照片，顯示當時大門敞開，認為管委會處罰合理，占用車道時間約一二五小時，判決張男支付一二五萬元罰款確定。

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（取自貼文）

社區管委會可以自訂規約條款要求住戶履行嗎 ？



或許有人會覺得，社區規約不過是管委會自己訂定的規則，沒有義務一定要遵守，但根據公寓大廈管理條例第23條第1項指出：「有關公寓大廈、基地或附屬設施之管理使用及其他住戶間相互關係，除法令另有規定外，得以規約定之。」

因此就公寓大廈等集合住宅就大廈的公用部分，約定由特定共有人專用或使用方法等管理上之應共同遵守事項，均可以由區分所有權人會議決議，以規約約定。所以只要經過區分所有權人會議決議所訂定的規約，社區裡的住戶理應遵守，這也符合私法自治、社區自治的精神。



本件新聞中的社區就約定：「共同持分土地或公共設施不得擅自變更、拆除、占用或放置任何私人物品，如花盆、車輛、垃圾、寵物籠、雜物、廢棄物等...，違規者經過勸導不立即回復原狀或遷移適當位置者，得處以1小時10,000元罰款、未滿1小時以1小時計算、可連續處罰，違規行為影響到其他住戶造成損害得加倍處罰，並需賠償住戶的實質損害，包括不限於交通費、上班遲到費用、工作損失、營業損失等等。」，因此根據規約，占用車道的張姓住戶就必須支付罰款。



車道在社區內警方無法強制拖吊



雖然張姓住戶將車子堵在社區門口令其他住戶不堪其擾，但由於社區車道屬於私人土地，警方也不能依法進行拖吊，雖然住戶頻頻報警請求警察協助，但由於此類事件屬於民事糾紛，警方也不能介入，只能藉由社區自治約束住戶，或循民事途徑來解決紛爭。

本文經授權轉載自法操 社區規約罰違停住戶125萬！為什麼法官判准？

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