自由開講》拆解阿共統戰套路！ 陳柏源已演出真實版《無間道》

◎張天泰

《無間道》是約22年前上映的電影，由劉偉強和麥兆輝執導，麥兆輝和莊文強編劇，劉德華、梁朝偉主演，為《無間道系列》電影中的首部作品，其後還有前傳《無間道II》和後續《無間道III：終極無間》。《無間道》故事的主角是兩名臥底人士，分別為警方和黑社會潛伏對方陣營。當兩人的身分一下子將近暴露，他們要盡快找出對方是誰，以解除自身危險。

《無間道》劇照。（華映提供）





揭露中共統戰套路 「中國老總」真實上演

「中國老總」原唱陳柏源正在上演2024年真實版電影《無間道》，陳和反共網紅八炯拍片揭發中國如何收買台灣網紅紀錄片，揭露了中國最主要的攻擊、抹黑對象，是台灣的社會制度和民進黨政府，企圖破壞台灣的政治環境，他們透過合作的方式，對台灣網紅進行言論操控，旨在製造分裂與混淆。

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中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖取自攝徒日記Fun TV YouTube頻道網頁youtube.com）

因陳完全拆解中共利用台灣網紅成為統戰工具，猶如《無間道》臥底警察，卻直接為極權中共正在對民主台灣進行認知作戰，提供鐵證。所謂認知作戰（cognitive warfare），簡稱「認知戰」，是一種結合多元領域技術企圖製造衝突的手段，聚焦心理意識之攻防，旨在影響個人、團體或國家對某一問題、事件或局勢的思考方式，通常認知作戰的目的，在於透過釋放資訊，影響並破壞社會既有、互相信任的網路，並加深對立、降低士氣，打擊對手計畫和開展活動的能力。

中共對台美認知戰 利用社交媒體和App影響年輕人

而中共目前不論對台灣或者美國，都使用認知作戰的手段，且現代媒體已不再限於紙媒、網媒，年輕世代獲得資訊和互相傳播的工具是社交媒體，而中共正透過社交媒體和App，逐步影響台灣和美國年輕世代，影響力無遠弗屆，分分秒秒都在植入大腦認知系統，這也是美國運用國家力量擬擴大禁用Tiktok的根本原因。

我已多次為文提醒賴政府，中共正在使用認知作戰危害台灣的國家安全，而中共用錯誤的訊息，對台灣的國際形象、包括國內民心，都製造一些導引、扭曲的效果，也會對國際媒體認知產生影響，讓台灣自亂陣腳，讓中共趁虛而入，對台統戰成功，一直是中共採用認知作戰的總目標，而中共對台灣認知作戰為四大目標，分別為1.「武力恫嚇壓制國人」、2.「挑撥離間台美關係」、3.「減緩國際社會對台灣聲援」、4.「離間台灣百姓對政府的不信任」。

現在中國中共的黑手正逐漸控制無知的台灣網紅，很多台灣網紅短視近利，為了一點蠅頭小利，不惜出賣自己的故鄉、親人、朋友，最後害人害己值得大家警惕。陳柏源抱著壯士斷腕決心點出「大家應該清醒」，感性說道大家應該站出來結合反共勢力、民主陣營一起推翻獨裁政權，「不管是台派、反共、中國人民這都是大家共同的意識」。

反共網紅八炯（中）與「中國老總」原唱陳柏源（左）連袂出席「接力護台灣」活動。（記者董冠怡攝）

現在，賴政府應關注確保陳柏源和八炯兩人上下班及出入安全等人身安全議題。而面對中國統戰收買網紅，陸委會更要硬起來依法處理，對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、該辦就辦，以維護國家安全。

（作者為政治工作者、教育博士）

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