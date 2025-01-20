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自由開講》敵人早已兵臨城下 我們還剩多少時間能一再妥協？

2025/01/20 08:30

◎Andy

近日，台中高分檢查獲退役軍人接受中共金援，發展武裝勢力並蒐集軍事機密，包括美國在台協會（AIT）台北辦事處的座標圖資。

台中高分檢查獲退役軍人接受中共金援，發展武裝勢力並蒐集軍事機密。圖為主嫌屈宏義，參與同學會高歌愛國歌曲畫面。（記者張瑞楨翻攝）台中高分檢查獲退役軍人接受中共金援，發展武裝勢力並蒐集軍事機密。圖為主嫌屈宏義，參與同學會高歌愛國歌曲畫面。（記者張瑞楨翻攝）

這些行徑嚴重侵害台灣的國家安全，更坐實中共在臺發展「第五縱隊」藉以從島內破壞抗敵意志的惡行。主嫌屈姓男子藉由「深圳市新四軍研究會」取得資金，組建政黨參選，甚至招募具狙擊能力的同伴；國防部雖表示現役軍人未涉案，但該事件凸顯退役軍人可能成為中共滲透的重點對象，事實證明，中共對台滲透絕非偶然，而是以制度化方式運作，從人事招募到資金挹注，無所不用其極。

另一邊，近期流傳的影片中，一群台灣高中生手持五星旗，高喊「台灣省長賴清德，讓我們回歸祖國」。不論該影片是否出於惡搞，其核心問題在於：為何部分台灣青少年對中共極權的危害毫無警覺，甚至公開表達親共立場？這種現象不僅凸顯台灣教育在國家認同上的薄弱，更為中共提供免費的統戰素材，用以對內宣傳所謂「台灣年輕世代嚮往統一」。

中國社群平台近期瘋傳一段影片，3名高舉五星旗的台灣青少年自稱「台灣省高中生」，在影片中高喊「回歸祖國」等言論，掀起熱議。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）中國社群平台近期瘋傳一段影片，3名高舉五星旗的台灣青少年自稱「台灣省高中生」，在影片中高喊「回歸祖國」等言論，掀起熱議。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

試想，在烏克蘭若是有人公開支持蘇聯復辟，社會恐怕早已群起譴責；校方雖表示學生僅出於嬉鬧，但這種態度只會助長類似事件的再發生，學校應以嚴謹態度導正學生行為，並透過教育強化民主價值觀與國家安全意識，避免台灣青少年淪為統戰樣板，進而阻止紅色思想輸入。

而現今部分政治人物鼓吹所謂「中華民國等於中國」的論述，來強化親中政策及各式各樣兩岸交流的接受度。然而，中共從未容許世界上有另一個「中國」存在，其「不愛黨即不愛國」的洗腦式觀念已深植中國民心，台灣若繼續以「兩岸都是中國人」自居，無異於自陷泥沼，甚至被中共利用為統戰樣板，為其併吞台灣提供藉口。中華民國（台灣）作為主權國家，必須正視中共的敵國本質，堅定拒絕任何模糊立場的政治話術，國人應以更清晰的國家認同應對中共的挑釁，不容許任何形式的統戰滲透危害台灣民主。

守護國家：每位國民的責任

從退役軍人接受中共金援到高中生拍攝親中影片，這些事件看似無關，實則根源相同：中共長期以來對台灣民主制度與民心的滲透與攻擊。面對此等威脅，國軍與國家機構固然須強化國安體系，但每位國民更應擔負起守護民主的責任。歷史證明，縱容敵對勢力從內部破壞，將使國家陷入萬劫不復，如今敵人步步逼近，莫再給他們多一次摧毀主權的機會，唯有透過堅定的國防政策與健全的民主教育，台灣才能真正擺脫中共的魔掌，持續在自由的土地上發光發熱。

（作者為歷史系助理教授）

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