名家分享～管碧玲》20日表決若通過 海洋的聲音與新聞自由全被封存

目前所知的訊息是：國民黨的提案，將留下海巡署、警政署的媒宣經費，其餘整個政府的媒宣經費都全數刪除！ 如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由！ 這個週末，就看願意呵護台灣媒體自由的力量夠不夠大？ 「孰謂筆下空談不勝萬甲兵哉？」媒體的筆椽，真的有力量救自己嗎？ 就看這個週末了！

◎管碧玲



立法院昨日的表決令人震撼，我站在電視機前看轉播，心頭像被巨石壓著，每一口氣都像吸不到底一樣難受。

請不要封存海洋的聲音。（取自貼文）

尤其看到海委會媒體宣導的經費被刪減60%，眼前浮現的，是受傷的鯨豚、死亡的海龜，這些海洋的傷痕，呼喊的聲音將更微弱！

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沒想到傍晚傳來，下週一（20）日將要表決的國民黨提案，媒宣經費不是刪60%而是全刪！

如果通過，海洋的聲音沒有出口，將被封存！

目前所知的訊息是：國民黨的提案，將留下海巡署、警政署的媒宣經費，其餘整個政府的媒宣經費都全數刪除！

如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由！

立法院17日的表決令人震撼，國民黨提案除留下海巡與警政2署的媒宣經費外，整個政府的媒宣經費全數刪除！如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由！（記者方賓照攝）

因為，政府用一滴甘霖都不給的懲罰，報復台灣媒體的政論自由！媒宣全刪，像一條鞭子抽在台灣媒體產業的肉身，讓他們皮綻肉開，告訴他們：「不可能給你錢，讓你天天在罵我！」——這正是媒宣經費全刪背後的氛圍。

媒體應該呈現多元的聲音，如果媒體只是一面倒，民主也緣木求魚。

但是，台灣的媒體沒有一面倒！

媒體的多元在西方民主國家，比較多是展現在內部的民主化，也就是單一的媒體會傾向於衡平的呈現不同的聲音，但是台灣媒體發展的歷史使然，新聞自由展現的是外部民主化的現象，單一的媒體，政治的意象明顯，成為台灣媒體的特質！

之所以如此，是因為民主發展的歷史使然，威權時代受保護的媒體與反威權應運而生的媒體，在不同的歷史進程中出現，讓個別的媒體，成為不同歷史階段的產物，造成個別媒體的體質較具有內部的統一性，而非內部的民主化！

但是，台灣民主充分展現在整體的媒體生態，台灣的媒體百花齊放，也因此媒體的整體生態顯示的是百花齊放的多元聲音，不同的政治立場，分別都有不同的媒體結構來代表，眾聲喧嘩，對立的聲音震耳欲聾，自由的撞擊、耀動，這就是我說的媒體生態的外部民主化。

台灣的媒體聲音是多元的，新聞自由是展現在外部民主化的生態結構中，也因此，台灣的媒體自由度的表現，在全球的評比，仍然名列前茅。

國民黨提案將媒宣經費全刪，無疑是讓台灣媒體產業，喪失維生的基本營養，產業的生機被嚴重打擊，這個報復與懲罰，重擊在全球表現優良的台灣媒體產業，對不應該伸出權力之手的領域，動用權力的尖爪，國民黨提案如果通過，將成為台灣新聞自由發展史上，最黑暗的一頁！

這個週末，就看願意呵護台灣媒體自由的力量夠不夠大？

「孰謂筆下空談不勝萬甲兵哉？」

媒體的筆椽，真的有力量救自己嗎？

就看這個週末了！

（作者為海委會主委）

本文經授權轉載自管碧玲臉書







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