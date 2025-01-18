晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～管碧玲》20日表決若通過 海洋的聲音與新聞自由全被封存

目前所知的訊息是：國民黨的提案，將留下海巡署、警政署的媒宣經費，其餘整個政府的媒宣經費都全數刪除！ 如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由！ 這個週末，就看願意呵護台灣媒體自由的力量夠不夠大？ 「孰謂筆下空談不勝萬甲兵哉？」媒體的筆椽，真的有力量救自己嗎？ 就看這個週末了！
名家分享

名家分享

2025/01/18 08:00

◎管碧玲

立法院昨日的表決令人震撼，我站在電視機前看轉播，心頭像被巨石壓著，每一口氣都像吸不到底一樣難受。

請不要封存海洋的聲音。（取自貼文）請不要封存海洋的聲音。（取自貼文）

尤其看到海委會媒體宣導的經費被刪減60%，眼前浮現的，是受傷的鯨豚、死亡的海龜，這些海洋的傷痕，呼喊的聲音將更微弱！

沒想到傍晚傳來，下週一（20）日將要表決的國民黨提案，媒宣經費不是刪60%而是全刪！

如果通過，海洋的聲音沒有出口，將被封存！

目前所知的訊息是：國民黨的提案，將留下海巡署、警政署的媒宣經費，其餘整個政府的媒宣經費都全數刪除！

如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由！

立法院17日的表決令人震撼，國民黨提案除留下海巡與警政2署的媒宣經費外，整個政府的媒宣經費全數刪除！如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由！（記者方賓照攝）立法院17日的表決令人震撼，國民黨提案除留下海巡與警政2署的媒宣經費外，整個政府的媒宣經費全數刪除！如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由！（記者方賓照攝）

因為，政府用一滴甘霖都不給的懲罰，報復台灣媒體的政論自由！媒宣全刪，像一條鞭子抽在台灣媒體產業的肉身，讓他們皮綻肉開，告訴他們：「不可能給你錢，讓你天天在罵我！」——這正是媒宣經費全刪背後的氛圍。

媒體應該呈現多元的聲音，如果媒體只是一面倒，民主也緣木求魚。

但是，台灣的媒體沒有一面倒！

媒體的多元在西方民主國家，比較多是展現在內部的民主化，也就是單一的媒體會傾向於衡平的呈現不同的聲音，但是台灣媒體發展的歷史使然，新聞自由展現的是外部民主化的現象，單一的媒體，政治的意象明顯，成為台灣媒體的特質！

之所以如此，是因為民主發展的歷史使然，威權時代受保護的媒體與反威權應運而生的媒體，在不同的歷史進程中出現，讓個別的媒體，成為不同歷史階段的產物，造成個別媒體的體質較具有內部的統一性，而非內部的民主化！

但是，台灣民主充分展現在整體的媒體生態，台灣的媒體百花齊放，也因此媒體的整體生態顯示的是百花齊放的多元聲音，不同的政治立場，分別都有不同的媒體結構來代表，眾聲喧嘩，對立的聲音震耳欲聾，自由的撞擊、耀動，這就是我說的媒體生態的外部民主化。

台灣的媒體聲音是多元的，新聞自由是展現在外部民主化的生態結構中，也因此，台灣的媒體自由度的表現，在全球的評比，仍然名列前茅。

國民黨提案將媒宣經費全刪，無疑是讓台灣媒體產業，喪失維生的基本營養，產業的生機被嚴重打擊，這個報復與懲罰，重擊在全球表現優良的台灣媒體產業，對不應該伸出權力之手的領域，動用權力的尖爪，國民黨提案如果通過，將成為台灣新聞自由發展史上，最黑暗的一頁！

這個週末，就看願意呵護台灣媒體自由的力量夠不夠大？

「孰謂筆下空談不勝萬甲兵哉？」

媒體的筆椽，真的有力量救自己嗎？
就看這個週末了！

（作者為海委會主委）
本文經授權轉載自管碧玲臉書



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書