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自由開講》內需創業青年消失的未來

2025/01/21 11:30

◎ 山姆大叔

有感於不斷傳出的海外投資淪為「慘」業，看不到止境的虧損，外銷已因跨國低價競爭做不好，自身又常常遇到合法移工、外配掩護非法移工合夥集團創業的競爭，造成很多的內需小型創業機會逐漸的消失，一直以來都以為政府單位會對此做出預防措施，但大概是因政黨紛爭的緣故，也沒人提起這關乎國內青年未來的問題，故毅然決定投書將問題投出，期望能引起政治人物及政府官員對青年、農青創業、社會治安的重視。

很多老農將農地承租給逃逸移工耕種，實際上大農都由逃逸移工擔任，他們從種植到採收一條龍，不僅操控農產品價格，更侵蝕台灣的內需產業，影響未來的經濟。示意圖。（記者洪美秀攝）很多老農將農地承租給逃逸移工耕種，實際上大農都由逃逸移工擔任，他們從種植到採收一條龍，不僅操控農產品價格，更侵蝕台灣的內需產業，影響未來的經濟。示意圖。（記者洪美秀攝）

筆者從事多項商業活動或購物時，竟發現到老闆只是掛名，實際經營者卻是移工甚至是逃逸移工所經營的店面，產業已從建築相關行業如：鐵捲門、電動門…等，不斷延伸到中古汽、機車買賣及汽車材料業…等。

日前回鄉務農也因經濟規模問題，欲擴大承租農地耕種，結果又發生很多老農早已將農地承租給逃逸移工耕種，所以實際的大農早已都變成逃逸移工擔任了。

他們自己除組織一大群逃逸移工外，自己更連貨車、農機都能透過合法移工代購取得，從種植到採收一條龍，藉著政府機關表面為照顧小農，消極取締非法農業移工的利多，正在不斷壯大並剝奪新青農的機會，不管是調高稻價或蔬菜、蒜頭、水果…等農產品價格大漲，實際獲益者很多都是這些具經營頭腦的逃逸移工，所謂的幫助回鄉農業青年要成為大農，最後也只是淪為空談罷了。

目前此種情景正在各行各業不斷的發生，正在侵蝕內需產業，影響台灣未來經濟，也不斷造成逃逸移工群聚、組織化形成社會治安隱憂，我們的青年將如何應對這樣的未來，政府相關部門不論是內政部、農業部、經濟部都不應該再視而不見。

（作者為農業相關經營者）

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