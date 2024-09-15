自由開講》重新思考外籍人才入籍：台灣經濟與國安的雙重挑戰

◎杜信龍

台灣政府確實應重新檢視外國人入籍的條件，特別是在全球人口逐漸老化、國內生育率下降的背景下。未來能吸引並留住年輕、優秀的人才的國家，將在國際競爭中佔據領先地位。對於台灣而言，開放外來人才引進是提升競爭力的關鍵，尤其是在科技業與經濟發展方面。

正如知名Youtuber XiaoFei所言，台灣政府應當重新思考如何讓更多外籍人才能夠融入並定居台灣。

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政府須積極改革外籍人才入籍的政策，讓台灣在全球化的浪潮中保持競爭力。不僅是經濟發展的需求，也是維護國安重要策略。圖為南科6大產業空拍圖。（南科管理局提供）

開放外來人才提升競爭力關鍵 尤在科技與經濟產業

首先，台灣的人才儲備現已不足，這在科技產業中尤其明顯。科技產業高度依賴創新與研發，但現有的本地人才數量無法滿足快速發展的需求。與全球頂尖人才建立連結並邀請他們來台居住與工作，是解決這一問題的可行方案。然而，現行的官僚體制限制了這一過程的靈活性，導致台灣難以有效吸引外國人才。這不僅影響台灣在國際市場上的競爭力，也關乎未來台灣是否能再次創造經濟奇蹟。

以高雄欲成為亞洲金融中心為例，這個目標的實現取決於能否成功吸引全球的金融與商業人才。隨著「數位游牧族」概念的興起，移動自由成為現代職場的重要特徵。台灣若能迎合這一趨勢，將有機會成為「世界的台灣」，進一步提高其國際形象，並減少來自中國打壓的影響。

入籍政策過於僵化 未顧及人才流動與國際競爭現實

然而，現行的入籍政策過於僵化，未能充分考量人才流動與國際競爭的現實，甚至可能在未來引發國安危機。台灣必須建立一套有效的篩選機制，既能保護國家安全，又能大幅度開放優秀外籍人才的入籍渠道。這與藍白政治勢力主張的縮短「中配」取得身份證的年限不同，台灣應該具備清晰的敵我意識，並在國家安全的框架下，廣納真正有能力為台灣貢獻的人才。

總而言之，面對全球競爭加劇與國內勞動力短缺的現狀，台灣政府必須積極改革外籍人才入籍的政策，讓台灣在全球化的浪潮中保持競爭力。這不僅是經濟發展的需求，也是維護國家安全的重要策略。

（作者為台南市市民）



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