晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣發展AI策略 代工鏟子或挖金礦

2024/07/20 13:30

◎廖明輝

在十九世紀的加州淘金熱中，賣鏟子的商人通常比挖金礦的淘金者賺得更多。在今天的AI時代，類似情況似乎再度上演。輝達等公司提供的AI硬體和基礎設施獲得豐厚利潤，而許多試圖開發AI應用的公司則尚未見到顯著的經濟回報。

NVIDIA來台設置研發中心，所建置的AI超級電腦 「Taipei-1」是台灣最大AI超級電腦。（路透）

不過，Google台灣前董事總經理簡立峰認為，台灣現在有點像「高估了今天，低估了明天。」忙於代工做出一大堆可以挖礦的鏟子，但尚未找到可以為自己創造高附加價值的金礦。他建議台灣不僅要做「鏟子」（AI晶片），還要挖掘「金礦」（AI應用）。然而，iKala執行長程世嘉則提醒「賣鏟子的先賺大錢，挖金礦的還沒」。

當前的AI市場，輝達等公司已經靠賣鏟子賺取大量利潤，但是嘗試挖金礦的 AI 應用業者則尚未開發出運用AI創造新產值的商業模式，顯示僅僅靠「降低成本增加效益」並不能完全反映AI的潛在價值。目前，大型企業已經認識到AI的潛力，開始大規模投入資源進行企業內部轉型，但其投資回報率可能需要一段時間才能顯現。程世嘉示警，相較於大型企業，中小企業對於AI的投入相對保守，可能造成強者越強、弱者越弱的態勢，這種由於AI應用造成的兩極化現象，值得政府注意並事先因應。

吳誠文︰積極發展自主應用系統以鞏固資安與國安

針對此點，國科會主委吳誠文日前強調，台灣擁有領先世界的半導體技術，應積極發展自己的應用系統以鞏固資安與國安。若能明確定義應用需求，市場將隨之浮現，產業也將抓住機會投資發展。因此，台灣應該採取「以應用為中心」的戰略，建構能從AI創造價值的「關鍵應用系統國產化」生態系統，將AI產業化，擴大AI在產業及社會的應用，例如「無人機」和「醫療照護」就是非常適合台灣發展的兩大AI應用需求。

台灣應重視「怎麼用AI」而非「怎麼做AI」

總結以上，台灣應重視「怎麼用AI」而非「怎麼做AI」。現行的「台灣AI行動計畫2.0」已顯得過時，需要根據生成式AI技術的快速進展進行更新。未來的「台灣AI行動計畫3.0」應該著重於AI應用的全面提升，整合教育、產業和政府資源，建立全面的AI應用生態系統。同時培養具備AI洞見的跨領域人才，才能提升台灣在全球人工智慧指數的排名與實力，確保在全球AI進展佔據更重要地位，提升台灣的整體國際競爭力。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書