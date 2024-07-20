自由開講》台灣發展AI策略 代工鏟子或挖金礦

◎廖明輝



在十九世紀的加州淘金熱中，賣鏟子的商人通常比挖金礦的淘金者賺得更多。在今天的AI時代，類似情況似乎再度上演。輝達等公司提供的AI硬體和基礎設施獲得豐厚利潤，而許多試圖開發AI應用的公司則尚未見到顯著的經濟回報。

NVIDIA來台設置研發中心，所建置的AI超級電腦 「Taipei-1」是台灣最大AI超級電腦。（路透）

不過，Google台灣前董事總經理簡立峰認為，台灣現在有點像「高估了今天，低估了明天。」忙於代工做出一大堆可以挖礦的鏟子，但尚未找到可以為自己創造高附加價值的金礦。他建議台灣不僅要做「鏟子」（AI晶片），還要挖掘「金礦」（AI應用）。然而，iKala執行長程世嘉則提醒「賣鏟子的先賺大錢，挖金礦的還沒」。

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當前的AI市場，輝達等公司已經靠賣鏟子賺取大量利潤，但是嘗試挖金礦的 AI 應用業者則尚未開發出運用AI創造新產值的商業模式，顯示僅僅靠「降低成本增加效益」並不能完全反映AI的潛在價值。目前，大型企業已經認識到AI的潛力，開始大規模投入資源進行企業內部轉型，但其投資回報率可能需要一段時間才能顯現。程世嘉示警，相較於大型企業，中小企業對於AI的投入相對保守，可能造成強者越強、弱者越弱的態勢，這種由於AI應用造成的兩極化現象，值得政府注意並事先因應。

吳誠文︰積極發展自主應用系統以鞏固資安與國安

針對此點，國科會主委吳誠文日前強調，台灣擁有領先世界的半導體技術，應積極發展自己的應用系統以鞏固資安與國安。若能明確定義應用需求，市場將隨之浮現，產業也將抓住機會投資發展。因此，台灣應該採取「以應用為中心」的戰略，建構能從AI創造價值的「關鍵應用系統國產化」生態系統，將AI產業化，擴大AI在產業及社會的應用，例如「無人機」和「醫療照護」就是非常適合台灣發展的兩大AI應用需求。

台灣應重視「怎麼用AI」而非「怎麼做AI」

總結以上，台灣應重視「怎麼用AI」而非「怎麼做AI」。現行的「台灣AI行動計畫2.0」已顯得過時，需要根據生成式AI技術的快速進展進行更新。未來的「台灣AI行動計畫3.0」應該著重於AI應用的全面提升，整合教育、產業和政府資源，建立全面的AI應用生態系統。同時培養具備AI洞見的跨領域人才，才能提升台灣在全球人工智慧指數的排名與實力，確保在全球AI進展佔據更重要地位，提升台灣的整體國際競爭力。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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