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李忠憲的思考》危險邊緣的台灣：資安、晶片國安失策的代價

台灣從危害國家安全資安產品、認知作戰初期對抗抖音、一直到賣晶片給中國等等，因為牽涉到商業的利益，把國家安全放一邊，以前的想法是說反正我們走在美國後面就好，結果美國在很多地方已經走在我們前面。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2024/09/13 21:30

◎李忠憲

美國總統候選人辯論，川普說在他的主政下，美國沒有賣尖端晶片給中國做軍事用途，是台灣賣的，賀錦麗沒有反駁。

美國總統候選人辯論，川普說在他的主政下，美國沒有賣尖端晶片給中國做軍事用途，是台灣賣的，賀錦麗沒有反駁。（彭博）美國總統候選人辯論，川普說在他的主政下，美國沒有賣尖端晶片給中國做軍事用途，是台灣賣的，賀錦麗沒有反駁。（彭博）

台灣從危害國家安全資安產品、認知作戰初期對抗抖音、一直到賣晶片給中國等等，因為牽涉到商業的利益，把國家安全放一邊，以前的想法是說反正我們走在美國後面就好，結果美國在很多地方已經走在我們前面。

台灣是對抗中國併吞的第一線，這些東西都不做，影響整個世界很大，美國和日本從事資安的學者，還有美國的智庫，曾經跟我講你們台灣都不作為，我們怎麼可能跑到你前面，抖音現在當然是尾大不掉，當年毫無作為是錯失良機。而且美國人會想說台灣自己在抵抗中國的併吞上都敵我不分，美國人為什麼要保衛台灣？

危害國家資訊安全產品不公布 國安放一邊?

危害國家資訊安全產品都不公布，當初主管機關的部長講得多好聽，不要列什麼產品出來，用實質影響，然後可以把包括第三地洗產品的通通都禁止，這樣才能夠真正保衛國家安全。

危害國家安全的資訊安全產品，除了公務機關禁止中資用品以外，有什麼清單嗎？

有整個國家的資安政策嗎？

以前我批評蔡英文政府最主要的就是這些，現在川普明白提出來，賴清德應該很傷腦筋，總統立法院雙過半的時候都不做「法理抗中併吞」，那時候很多朋友指教我，如果蔡英文做了，賴清德就選不上了，蔡英文很聰明都不做。叫我不要隨便批評蔡英文，認為我是無理取鬧。

在屈辱和戰爭之前，選擇屈辱還是要面對戰爭。這些選擇有點是類似，而且時機越晚越不利。

現在川普把這個問題明明白白指出來，個人覺得有點出一口悶氣，但並不開心。

我覺得蔡英文政府也是被溫水煮青蛙了，現在賴清德政府要怎麼辦？

經濟部長是崇越的老闆，還能夠怎麼辦？

台灣賣晶片給中國的指控 國安與商業利益的脆弱平衡

川普直指台灣賣晶片給中國的指控，揭露了台灣在國家安全與商業利益之間的脆弱平衡。

蔡英文政府在面對資安威脅與中國經濟滲透時，選擇了暫緩行動，甚至在國內有力量推動時也不採取積極的防禦措施。

賴清德政府繼承了這份責任，面對著日益逼近的危機，選擇如何處理已經不再只是內政問題，而是關乎全球局勢的未來。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書︰危險邊緣的台灣：資安、晶片國安失策的代價

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