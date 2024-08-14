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黃澎孝練「孝」話》我「國特」，你被「台諜」了嗎？遠離中國 ，以策安全！

中國說你是「台獨」，你就是「台獨」，說你是「台諜」，你更百口莫辯，極可能淪為中國千百萬冤假錯案中的一個小小Case，而求告無門！所謂：危邦不入，亂幫不居。遠離中國，以策安全，以「測」安全。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/08/14 15:19

◎黃澎孝

中國國安部最近發文：《堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭》。宣稱連續破獲千餘起「台灣間諜」案件，打掉一大批台灣的「情報網絡」。

（作者提供）（作者提供）

我陸委會聞訊反譏：若非誇大業績，就是濫捕台灣人，強扣台諜帽子。以我這個老「國特」看來，陸委會還真是「洩密」了！

事實上，台灣在兩蔣時代的確熱衷派遣諜報人員前往中國從事所謂的「敵後工作」。但是，當時中國稱「台諜」為「國特」，也就是「國民黨特務」之謂也。

其實，國府遷台之初，對所謂「大陸工作」是由國民黨中央黨部的第二組（簡稱「中二組」）領頭的。當時負責人是鄭介民上將。後來他還成為國家安全局的首任局長。

若干年後，國民黨「中二組」改組為「大陸工作會」，而我個人也在民國七十八年從國防部心戰處退伍後進入「大陸工作會」，成為真正的所謂「國特」。

更巧的是，當時的「大陸工作會主任」鄭心雄博士，就是鄭介民的長公子。而我則有幸成為鄭心雄的機要秘書，直接參贊很多機密的情報工作。

鄭心雄是美國威斯康辛大學的心理學博士，回國後在台大心理系任教，在蔣經國的栽培下，出任國民黨高雄市黨部主委，後來調任海工會。李登輝時代再升任副秘書長兼大陸工作會主任。李總統並有意栽培他成為第一位文人出身的國安局長。

其實，現在的國民黨人很難想像，民國79、80年的國民黨陸工會裡還有各式槍械、諜報通訊器材。甚至於，還有一支武裝游擊隊在所謂的「金三角」。

由於長期駐泰的沈克勤大使是我的國際公法老師，因此，當李登輝指示將陸工會的游擊武裝解編轉隸其他情報單位時，我就曾在鄭心雄派遣下，多次前往泰緬「出差」，還結識了名噪一時的坤沙 、羅新漢、張蘇泉等人。並在他們 協助下最終完成了非常複雜的任務。

當時的中國已進入江澤民時代，他曾提出「開發浦東新區」計劃，頗受農經專家出身的李登輝注意。鄭心雄乃派我多次「入區」前往上海實地「考察」。後來我完成了一份圖文並茂的第一手報告，不但獲得李總統嘉獎，甚至美國方面聞知後，還特別要求我方「情報分享」。

事實上，與我當「國特」的同時期，軍情局在大陸也很有「表現」，算是我們工作表現上的主要「競爭對手」。
直到後來事過境遷好多年，我才知道他們那時正在「發展」共軍少將劉連昆的特大案。

然而，自從1999年，劉連昆身份敗露被捕後，連帶導致我方若干佈點遭到波及，部分幹員甚至遭到中國逮捕。中國國安部門也大幅加強了「防諜」工作。國民黨的大陸工作會也徹底改組，完全終止了「國特」任務。

到了馬英九總統任內，他一心妄想「兩岸和平協議」，不但大幅裁軍，更中止了諜報人員的「敵後」派遣。導致多年建立起來的情報網絡紛紛斷線。

到了馬英九總統任內，他一心妄想「兩岸和平協議」，不但大幅裁軍，更中止了諜報人員的「敵後」派遣。（資料照）到了馬英九總統任內，他一心妄想「兩岸和平協議」，不但大幅裁軍，更中止了諜報人員的「敵後」派遣。（資料照）

因此，陸委會才會「洩密」反譏道：如今哪來的上千「台諜」給中國的國安部去作業績呢？並公然質疑他們羅織罪狀，濫捕台人，業績造假！

前不久，我在紐約長島大學的同學會上，巧遇學弟李孟居。他本是台灣信達光電科技有限公司代表人，2019年8月他從香港入境深圳時，正好從所住的旅店窗戶看到附近操場有武警部隊集結操練，他一時好奇用手機拍了幾張照片，分享給他的朋友，結果就遭到中國國安單位逮捕，並扣上「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」，被判刑坐了三四年的苦牢。

審訊他的國安人員明明知道他是無辜的，但是，為了維護國安「威信」與業績，罔顧他的自由人權，硬是關了他好幾年。

他還特別提醒，中國特別鼓勵人民「舉報」所謂的各類犯罪，特別是危害國安的台獨、港獨問題。

更可怕的是，被舉報者往往不自知，一旦入境中國，就有可能遭致不測之災，並在「有罪推論」下，極有可能淪為中國國安部門的「業績」。

到那時，中國說你是「台獨」，你就是「台獨」，說你是「台諜」，你更百口莫辯，極可能淪為中國千百萬冤假錯案中的一個小小Case，而求告無門！所謂：危邦不入，亂幫不居。遠離中國，以策安全，以「測」安全。

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：我「國特」，你被「台諜」了嗎？ ——遠離中國 ，以策安全

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