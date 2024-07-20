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自由廣場》第四次工業革命／ 傾國力發展AI軟硬體暨人才

2024/07/20 05:30

◎ 莊勝榮

行政院長卓榮泰7月18日宣布，希望引進國內外3兆至4兆元的資金，促進國家發展，包括培育20萬個AI人才。輝達已取得經濟部准許，在內湖設立第一座AI創新研發中心，執行長黃仁勳6月間說，五年內在台設立第二座研發中心，僱用上千位工程師。台灣要趕快設立屬於國家級的AI研發中心，這不是趕流行，而是不流行不行，原因無它，我們無法抗拒AI第四次工業革命的威力。

台灣有許多大學，包括台大、交大、成大、中大、海洋、長庚、東吳大學，紛紛設立AI研發中心，其中有科技部輔導成立。問題在於學校基本上是各自為政，本位主義，有成績後，一些學生又轉到美國深造，等於幫美國培養優秀人才，美國不強才怪，台灣不弱更怪。

台灣有硬體最強的國際實力，軟體人才散佈各地，當老外看到機器人打敗西洋棋好手，打敗圍棋高手時，打聽誰是機器人設計者，準備挖角，才發現原來是台灣人。他們挖角，我們不會愛才，眼睜睜看人挖，難道也要看美國大公司來台，一方面研究，一方面繼續挖角嗎？台灣要設立國家級的AI研究中心，刻不容緩。

AI在產業上、運輸上、醫療上、物聯網上、金融、長照、手機及服務業扮演重要角色，甚至航太軍事上，有舉足輕重的地位，如果我們有上千架無人機戰鬥機，軍事上不必常常依賴強國，支付保護費。幾乎各種行業都在AI的射程範圍內。未來機器人診斷不是夢，戰場上星際大戰的鏡頭，也可能變成現實。將來的產業人工智慧（能）化，人工智慧（能）產業化，生活AI化，不會AI會真悲哀，你不用，別人用，你就輸了，出局了。

政府已在嘉義成立「亞洲無人機研發中心」，更應設立國家級AI研發中心，成為造就台灣新經濟奇蹟的秘密武器。號召海內外優秀人才，高薪聘請蔚為國用，與大學AI研發中心合作，與產業界配合（尤其AI概念股公司），與美國在台大公司交流分享。有硬體台積電等大廠及軟硬體人才實力，產業界配合，美國大公司交流，政府作為後盾，台灣成為東南亞、甚至世界AI之重鎮將會美夢成真。屆時誰敢欺負它？

（作者是律師 曾任第三屆國大代表）

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