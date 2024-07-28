自由共和國》劉佩真／美台AI供應鏈合作與美封殺對岸態勢顯著

二○二四年COMPUTEX可說是有史以來最多國際級CEO群聚的一次，且有九位AI巨頭開講。圖為英特爾執行長季辛格發表演說。（資料照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

從Nvidia、AMD、Intel到美國雲端運算大廠如Google、Amazon、Meta、Microsoft均積極與台系AI供應鏈合作，甚至二○二四年COMPUTEX可說是有史以來最多國際級CEO群聚的一次，且有九位AI巨頭開講可知，台灣於全球的整體科技產業地位及能見度大幅提升，強勢聲量充分展現台灣AI上中下游乃至於科技供應鏈的競爭力，已出現南韓深怕在AI世代中遭到台灣排擠而出現邊緣化的現象。

趁此之際，美國勢必強化與台灣半導體業的合作，並聯合盟友抗中，也就是美國AI晶片大廠Nvidia將持續與台灣科技供應鏈維持緊密的合作關係，其餘包括AMD、Intel、雲端運算大廠亦是，甚至將大舉在台灣投資研發中心或算力中心、資料中心等，等同美國一方面與台灣進行強強加盟，另一方面則將不斷加強防堵、管制對於中國特別是半導體、AI相關的制裁；中國則在COMPUTEX後更感受到台灣科技業地位迅速竄升所帶來的威脅，而中國推出的第三期集成電路大基金來反制美國的各項封鎖，其中投資鎖定的標的之一即是AI相關的供應鏈投資，不過近期來自於美國對於中國AI發展的相關封鎖持續加大，力道有增無減，確實對於中國為來發展AI相關技術形成阻礙；顯然二○二四年以來在AI的市場中，美台的供應鏈合作與產業發展能見度均有顯著上升，反觀對岸遭到美方進行各項防堵而使發展腳步放緩。

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事實上，為了防範中國透過AI來發展精密技術並延伸至軍事武力，美國對於中國AI發展的相關封鎖持續擴大，包括二○二二年～二○二四年五月美國對中國半導體在AI晶片的管控措施不斷，爾後二○二四年六月美國放慢核發給Nvidia和AMD等晶片業者大量出口AI晶片到中東地區的許可證，畢竟先前有跡象顯示中國會透過阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯等地來進口美系業者的高階晶片，藉以提升中國本身的軍事能力，意謂著美國商務部擴大晶片出口禁令，企業出口先進半導體和晶片生產設備至沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等中東國家，得先取得美國政府授權。

此外，美國擬加強出口管制禁令，不讓中國取得AI關鍵晶項禁令可用在環繞式閘極電晶體（GAA）和高頻寬記憶體（HBM）這兩大技術；爾後美國商務部副部長特訪荷蘭、日本，推動盟友強化防堵中國半導體能力，並將十一家中國晶片商列入限制名單，同時美國跨黨派國會議員提案，禁止取得政府補助的企業在美國使用中國製設備；甚至美國壓制中國AI技術的手段再升級，擬從資金源頭進行圍堵，也就是二○二四年六月下旬美國官方擬規範限制企業投資中國AI，新規定將禁止針對特定終端使用者的AI投資，以及使用特定算力的電腦系統訓練，另外，也會要求企業將未直接列為禁止投資的一些半導體研發等計畫知會政府。

而受到美國全方位的防堵，中國發展AI的進程備受阻礙，也就是儘管中國正在努力建設AI，但中國公司幾乎完全依賴於美國的底層系統，也面臨望新的巨大能力，另一方面，美國限制向中國銷售AI晶片帶來進一步的挑戰，因為在訓練生成式人工智慧模型時需要許多這樣的晶片，然而目前例如Nvidia僅能出口給與中國H20，此部分的算力能力較為有限；在此情況下，中國AI相關供應商的實際營運狀況並不理想，例如中國AI晶片公司地平線二○二一～二○二三年連三年淨利潤虧損，三年合計虧損一七五．廿三億元人民幣，且龍芯中科到寒武紀等中國領先晶片公司也尚未進入獲利狀態，顯然美國嚴格的制裁和中企提供的產品有限，正在阻礙中國AI產業的發展，使得現階段供應商營運環境仍相當嚴峻，此與美系第一大AI晶片代表廠商—Nvidia最新毛利率達到七八．三五％的水準形成非常強烈的對比。

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