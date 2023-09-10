自由共和國》張姮燕／問題在勞動力來源與品質

張姮燕／台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長

最新資料顯示目前在台「失聯移工」約八萬四千人，佔總引進七四萬移工的十一．三％。其中，非法移工卅六％原為看護工（約三萬人），在非法仲介、同鄉或親友媒介下，逃逸到急需聘僱外籍看護或無法合法聘僱的雇主處工作。因缺工所造成的黑工市場，讓合法聘僱看護的重度失能、失智、身障者，成為移工來台的跳板。是故，放寬家庭看護工及家庭幫傭，都能有效透過減少黑工市場的需求，而減少逃逸外勞成為黑工的主要供給。

建議在修改巴氏量表、放寬申請看護的年紀及疾病限制前，首先必須正視台灣缺工問題。能透過全面開放產業及家庭類移工，消弭因缺工及聘僱移工不易所造成的黑工市場，讓外籍勞動力的供需恢復自由市場機制。其次須輔以積極處理移工逃逸問題，例如執行罰責增加逃逸阻力，才能保障有照護需求的弱勢家庭，減少因看護逃逸的照護空窗所產生的長照悲歌。

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巴氏量表正確名稱是「病症暨失能診斷證明書」，其問題癥結不在受評估者的年紀或疾病類型，而應讓量表恢復「診斷證明」的功能，而非聘僱外籍看護的申請表。錯誤的制度規畫讓專業醫師的判斷，扛起決定失能家庭能否聘僱外勞的責任。中風、洗腎、車禍重傷等的人，不會比癌症更不需要外籍看護；五十歲的早發性失智病人，也不會比八十歲在公園運動的長輩更不需要看護陪伴。在評估放寬家庭看護工的同時，須先解決聘僱外籍看護及使用長照資源兩者間彼此互為衝突的部分，才不會像現行制度中，只要聘僱外籍看護者，其使用長照中的照顧及專業服務時，政府補助額度是一般戶（未聘外籍看護者）卅％造成的照護空窗及社福資源使用的問題。

聘僱外籍看護是專業醫師判斷有廿四小時照護需求的不得不然，復因台灣照顧人力不足，失能家庭替國家引進勞動力，反而被限制使用社會福利，邏輯上有所偏誤。

放寬看護工申請門檻刻不容緩，但亟需配套措施，包括增加新的勞動力引進國、把關外籍看護品質、避免重症成跳板、解決仲介收費標準及服務品質良莠不齊的現象，甚至可以讓病症暨失能診斷證明書回歸其專業，並利用失能程度評估作為長照補助標的。已固定就醫的病人或長輩，巴氏量表開立不難且耗時不多。就算沒有巴氏量表，持有「特定身心障礙手冊」或失智症患者持「臨床失智評估量表（CDR）」都能申請聘僱外籍看護。

所以在研擬放寬看護工申請門檻、研議多元認定方式之際，決策制定者必須回答核心問題：看護工從何而來？ 來的品質如何？照護技能是否足夠？如何避免重症成跳板？巴氏量表，只是聘僱外籍看護的評估工具，絕對不是解方。

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