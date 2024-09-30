自由廣場》台灣經濟面臨的挑戰與對策

◎ 廖明輝

當前台灣正面臨多重經濟挑戰，這些挑戰來自內外部的壓力。內部方面，能源轉型、產業升級、少子化和高齡化等問題，讓台灣經濟面臨重大考驗；外部則有美中科技戰、國際供應鏈重組及全球經濟不確定性，讓台灣當前的經濟情勢顯得更加複雜。

首先，能源轉型是台灣迫切需要解決的問題。台灣長期依賴進口化石燃料，不僅威脅到能源供應的穩定性，也與全球減碳趨勢背道而馳。為解決此問題，台灣應積極推動再生能源，特別在風電、太陽能及能源儲存技術，實現能源供應多元化。同時，推動智慧電網技術，確保電力的穩定供應。產業轉型升級也是我們面臨的重要挑戰，台灣以科技業與製造業為經濟支柱，面對全球市場競爭及技術革新，企業必須加強技術研發與創新，特別在人工智慧、自動化及綠色科技領域，推動產業綠色轉型與數位化轉型是提升國際競爭力的關鍵。

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另外，少子化與高齡化問題正逐漸壓縮勞動力市場。少子化導致勞動人口減少，對產業的長期發展不利；高齡化則帶來龐大的醫療照護和社會保障負擔。政府應加強對年輕勞動力進行以需求為導向的職業培訓，並推動銀髮經濟發展，透過醫療科技、健康照護及相關產業創新，提供老年人更好的生活品質，同時減少社會壓力。此外，延長退休年齡與推動彈性就業政策，也是應對勞動力不足的有效策略，以確保經濟動能與活力。

除了上述挑戰，台灣內部還面臨低薪及高房價問題，對年輕世代造成巨大壓力。為解決低薪問題，政府應加強產業升級與創新，推動知識經濟與高附加值產業的發展以提升薪資水平並減少人才外流。房價問題則可透過增加公共住宅供應與打擊炒房抑制投機來解決，減輕年輕人買房的負擔，提升整體消費需求。

從外部來看，美中科技戰對台灣經濟構成重大挑戰。台灣半導體產業作為全球供應鏈的重要一環，必須應對美國出口管制與中國的反制措施帶來的不確定性。為此，台灣應加強與美國、歐盟及日本等國的技術合作，開拓多元市場，減少對單一市場的依賴，並積極爭取加入國際貿易協定，例如《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等。在全球供應鏈重組過程，台灣作為小型開放經濟體，應審慎選擇戰略方向，需要根據各產業的特性來考量，而非單純地選邊站隊。同時，台灣企業必須加速綠色轉型，配合國際市場對碳中和的要求，政府應該提供政策支持和資金援助，幫助企業達成淨零排放目標。

綜上所述，台灣當前的經濟挑戰既有內部結構性問題，也有外部不確定性所帶來的威脅。面對挑戰，政府必須積極應對，提出切實能夠解決問題的策略以應對當前複雜的經濟情勢與挑戰。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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