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自由開講》中國10億元無償軍援 實為「地緣控制」策略

2025/01/24 21:00

◎ 三毛

中國外交部長王毅近日在奈及利亞宣布，將向非洲提供人民幣10億元無償軍事援助，並強調支持非洲以「非洲方式」解決問題，然中國在非洲的影響力擴張早已引發廣泛爭議，許多與中國合作的國家因債務問題、經濟衰退與內部困境而深受其害，這使外界對中方援助的真正目的產生質疑，透過軍事援助與外交支持，中國試圖深耕非洲的同時，也為自身地緣政治利益鋪路；本篇將以非洲現況為背景，分析中國無償軍援的動機與影響，並揭露其對非洲國家的長遠影響。

中國外長王毅日前在西非大國奈及利亞宣布，中國將向非洲國家提供10億元人民幣無償軍事援助。圖右為奈及利亞外長圖加爾。（法新社檔案照）中國外長王毅日前在西非大國奈及利亞宣布，中國將向非洲國家提供10億元人民幣無償軍事援助。圖右為奈及利亞外長圖加爾。（法新社檔案照）

中國援助與非洲的債務困境

近年來，許多非洲國家與中國的合作深受「債務陷阱外交」困擾，斯里蘭卡因無法償還中國建設漢班托塔港的巨額貸款，最終將港口租借給中國99年；吉布提的戰略港口也因同樣問題而面臨潛在中方控制的威脅，這些例子顯示，中國表面上的經濟合作與援助，往往伴隨著過度依賴與國家主權的削弱；非洲多國因對中國基建與貸款過度依賴，陷入高額債務危機，其經濟困境與主權完整受到嚴重威脅，這使得中國所謂「無償援助」的真實性令人存疑。

中國無償軍援的地緣政治目的

表面上，中國無償軍援與人力培訓旨在幫助非洲加強和平安全，但其背後動機不容忽視，中國在非洲的軍事行動，實際上是為了建立自身影響力，並確保非洲國家在聯合國等國際場合支持中國的政策；例如，中國在非洲推動常備軍與快速反應部隊建設，實際是為自身全球安全倡議鋪路，將非洲納入其地緣政治版圖，這些行動看似支持非洲穩定，實際上是中國強化對非洲控制的手段，並借機削弱西方國家的影響力。

援助名義下的經濟與資源擴張

中國以「發展促進安全」為口號，實際上利用援助滲透非洲經濟與資源領域，中非合作論壇中所承諾的巨額資金，往往以綁定基建項目與資源開採為條件；例如，剛果（金）與中國的礦產合作已導致當地礦業被中國資本掌控，當地環境破壞與勞動條件惡化問題更是屢見不鮮，這些經濟合作實際上助長了中國在非洲的資源壟斷，讓非洲國家難以擺脫經濟依賴與長期困境。

中非合作論壇中所承諾的巨額資金，往往以綁定基建項目與資源開採為條件。（路透檔案照）中非合作論壇中所承諾的巨額資金，往往以綁定基建項目與資源開採為條件。（路透檔案照）

非洲的未來：如何擺脫依賴與掌控命運

對於非洲國家而言，中國援助雖帶來短期利益，但長遠而言可能是陷阱，非洲應吸取與中國合作的教訓，加強自身經濟韌性，避免過度依賴外援，並推動多元化的國際合作，國際社會也應協助非洲國家建立透明的合作機制，防止中國以援助為名進行政治與經濟滲透；同時，非洲應透過區域整合與內部改革提升自主能力，以確保國家發展不受外部勢力的左右，真正實現「非洲方式解決非洲問題」的目標。

（作者為研究生）

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