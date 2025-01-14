沈榮欽國際視野》拜登任內最後最大的 AI 半導體出口管制

《彭博社》說，消息一出，AI晶片領域的領導者輝達（Nvidia）的股價在盤後交易中下跌超過1%。輝達股價在今年已上漲4.3%，並因2023年和2024年的驚人漲幅，而成為全球市值最高的晶片製造商。輝達的最大競爭對手「超微」（AMD）股價則在盤後交易中下跌不到1%。

◎沈榮欽

拜登政府臨去秋波，發布達 200 頁報告，作為任內最後對全球半導體出口管制的努力，將目標對準人工智慧（AI）。

拜登政府臨去秋波，發布達 200 頁報告，作為任內最後對全球半導體出口管制的努力。（美聯社檔案照）

此次「AI 擴散的出口管制框架」針對人工智慧晶片，制定了低處理性能 （LPP） 許可證豁免，允許在特定國家的總量上限內，向這些國家運送特定品質的 GPU。並且將建立通用驗證最終用戶（UVEU）制度，允許值得信賴的合作夥伴更快地存取 GPU，但前提是它們符合聯邦 FedRAMP 高要求，這是一項旨在保護聯邦政府最敏感的非機密資料的技術認證。

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用《彭博社》訪者的話說，就是「希望在國家和公司層面上限制資料中心使用的人工智慧晶片銷售，目的是將人工智慧開發集中在友好國家，並讓世界各地的企業與美國標準保持一致」。

管制框架將全世界國家分為三類：

彭博報導，管制框架將全世界國家分為三類。（取自貼文）

Tier 1 是幾乎不受出口管制的國家，包括：澳洲、比利時、加拿大、丹麥、英國、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、韓國、波蘭、西班牙、瑞典、瑞士、台灣和美國。

這些國家的公司可以自由部署計算能力，且其總部設在這些國家的企業可以申請美國政府的全面許可，向其他大部分地區的資料中心運輸晶片。但須滿足部份條件，例如總計算能力的 1/4 以上不得位於 Tier 1 國家以外，且在 Tier 2 國家不得超過7%。

Tier 2 的國家眾多，包括以色列和新加坡等美國最重要的盟友、美國主要貿易夥伴，如巴西、印度、印尼、馬來西亞和墨西哥；以及沙烏地阿拉伯和阿聯酋等其他盟友。

此外，申請「通用VEU認證」的美國總部企業必須將至少一半的總計算能力留在美國本土。這些規定的更廣泛目標是，確保美國及其盟國的計算能力始終領先於全球其他地區。

Tier 3 的國家像是中國、俄羅斯等，這些國家的企業將被禁止封閉式模型權重，並需遵守安全標準才能在 Tier 2 國家獲得這些權重。然而，獲得通用VEU認證的公司不受此限制。

反對該出口管制的人認為，這項管制將顛覆全球人工智慧市場，帶來意想不到的可怕後果。反對者並說，這項管制會強化歐洲與亞洲等國家尋求美國科技的替代品，為華為、百度、阿里巴巴和騰訊等中國競爭對手創造無與倫比的長期誘因，進而加速中國人工智慧的發展。

消息一出，AI晶片領域的領導者輝達（Nvidia）的股價在盤後交易中下跌超過1%。（資料照）

《彭博社》說，消息一出，AI晶片領域的領導者輝達（Nvidia）的股價在盤後交易中下跌超過1%。輝達股價在今年已上漲4.3%，並因2023年和2024年的驚人漲幅，而成為全球市值最高的晶片製造商。輝達的最大競爭對手「超微」（AMD）股價則在盤後交易中下跌不到1%。

輝達對此提案表示反對，並在聲明中指出：「臨時推出的出口限制政策將對全球造成重大影響，這不僅無助於減少濫用風險，還將威脅經濟增長及美國的領導地位。當前對於加速計算在日常應用中的興趣，對美國是巨大的機會，應該用於促進經濟並增加美國的就業機會。」

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書【拜登任內最後最大的 AI 半導體出口管制】

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