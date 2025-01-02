自由開講》中共華而不實的「土法煉芯」

◎ TimHoey

中國芯片行業的崩潰潮震驚國際社會，根據最新數據顯示，2024年已超過1.46萬家芯片企業停業，此數據不僅凸顯中共產業政策失敗，更揭示了其所謂「科技自立自強」的虛偽本質。

中國芯片產業面臨嚴峻挑戰，2024年已有超過1.46萬家企業倒閉，此數據不僅凸顯中共產業政策失敗，更揭示了其所謂「科技自立自強」的虛偽本質。（示意圖，路透）

中共在芯片產業從根本上來看是其自上而下的計劃經濟模式的必然結果，芯片製造本是一個高度專業化的領域，需要多方協作，而非單靠資金堆砌即可成功，中共地方政府卻盲目追逐所謂「芯片紅利」，大規模投入巨額資金扶持初創公司；然而，這些資金並未轉化為技術突破，反而滋生了無數空殼企業和「圈錢」項目，最終導致資金浪費、資源錯配，進一步拖累整個產業。

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更重要的是，外部環境的挑戰已將中共的弱點徹底暴露，美國及其盟友對中共實施的出口管制切斷了其獲取先進芯片技術的路徑，直接打擊中共科技競爭力；即使中共聲稱投入萬億人民幣發展芯片產業，但核心設備和技術缺失，使其在全球產業鏈中的地位更加邊緣化。在此種情況之下，中共的「土法煉芯」便如同毛澤東時代的「土法煉鋼」，徒有其表，實難持久。

更令人擔憂的是，芯片產業的崩潰勢必對中共的科技、軍事和數字經濟領域帶來深遠影響，芯片作為現代科技的基石，關乎人工智能、5G通信以及國防裝備等領域的發展，中共試圖以科技為突破口實現全球霸權的計畫，如今因芯片困局而受到重創。

作為台灣學者，我們必須清醒地認識到中共在科技戰中的窘境對台灣的戰略意義，一方面，這證明了台灣半導體產業的優勢不可取代；另一方面，我們也必須警惕中共可能通過其他手段企圖填補芯片技術的空缺。台灣應加強與民主盟國的合作，鞏固自身的科技領導地位，同時透過國際聯盟，對中共的軍事科技擴張進行更嚴密的監控與防範。

中共的芯片野心最終化為泡影，顯示其無法擺脫「以政治凌駕科學」的傳統，這對我們是一個警惕：真正的科技競爭力來自自由與創新的土壤，而非權力與資本的空中樓閣。

（作者為研究生）

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