自由共和國》劉佩真／美對中AI晶片管控措施不斷 搶奪主導地位濃厚

美商務部要求台積電、Samsung ，停供中國7奈米AI晶片。（路透檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

由於AI代表著現階段與未來科技的主流趨勢，況且AI與國家的軍事能力更是一場深度的結合，例如AI在軍事上的應用包括自主武器系統、情報蒐集與分析、模擬訓練、後勤保障、網路安全等，特別是AI賦予武器系統自主決策的能力，從而實現更快速、更精準的打擊，無人機、無人車等自主武器系統已經成為現代戰爭的常態，因此美國、中國兩強持續在全球AI的市場進行爭霸戰，當中半導體業又是AI相關供應鏈領域的重中之重，故有鑑於中國在AI市場步步進逼的作法，致使美國對中方採取全面封鎖的動作，藉此阻止中國在軍事用途上取得先進技術，且兩方搶奪全球AI主導者的意涵濃厚，不過在中國難以取得促進AI發展的關鍵硬體資源之下，美國在全球AI發展上仍舊站穩領導者的地位。

事實上，二○二二年十一月～二○二四年十二月美國對於中國的AI晶片與相關半導體技術管控措施不斷，包括美國對中國實施晶片出口管制，凡

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涉及AI、HPC與超級電腦的晶片，業者必須先取得出口許可，以及NVIDIA因應美方禁令，調降旗艦晶片H100的性能，推出特地為出口中國市場的H800晶片，爾後美國公布新的晶片出口禁令，除了NVIDIA A800與H800晶片被禁止出口中國，還新增多款晶片，甚至為抑制中國AI領域發展，美國出口禁令擴大至裝載高階晶片的筆電，並於今年四月四日生效，同時美國考慮限制最先進AI大模型出口中國、俄羅斯、北韓、伊朗，再者美國正考慮新的貿易措施，恐阻止NVIDIA銷售特供版晶片給予中國，如HGX H20 GPU、B20等，同時今年十月美擴大對先進半導體與製造設備，及支援超級計算應用等項目所實施的出口管制，爾後美也限制美企與投資人，投資中國半導體和微電子、部分AI系統和量子科技等領域，並於明年一月二日生效。

更重要的是，美商務部要求台積電、Samsung自二○二四年十一月十一日起，停止向中國客戶供應七奈米或更先進技術的AI晶片，且美商務部宣布將二百家中企納入貿易限制名單，產品包括晶片製造工具，十二月則將公布另一限制高頻寬記憶體片出口中國的規定。整體來說，近來為防止中國獲取專攻軍事應用的先進技術，美國除了採取全面防堵措施，同時也限制其本國資金投資特定中資企業，產業涵蓋先進半導體和微電子、量子資訊科技及部分AI系統等三大領域，顯然美國期望在AI領域持續拉大與中國的競爭差距。

近期美國對中國AI晶片相關管制政策中，各界尤其關注美商務部要求台積電、Samsung自今年十一月十一日起，停止向中國客戶供應七奈米或更先進技術的AI晶片禁令的影響，此舉主要影響比特大陸、中興微電子及阿里巴巴旗下平頭哥等中國客戶；雖然此限制並非全面性禁令，但對台積電二○二四年合併營收影響估計約僅有低～中個位數，甚至由於台積電受益於3／5奈米製程接單強勁，加上全球客戶爭取產能，因此整體影響仍在可控範圍內，但反觀美國此禁令對於中國AI晶片的發展則形成較大的阻礙。

整體而言，在美國持續收緊半導體出口管制下，中國AI晶片產業發展遭遇重大挑戰。雖然華為等廠商積極推動AI晶片研發，但受限於製程技術與產能限制，發展空間受到壓縮，其中中芯國際雖可使用DUV設備進行七奈米製程生產，但因良率低落、成本高昂，難以滿足市場需求。更重要的是，許多中國本土AI晶片新創企業面臨技術開發與資金調度的瓶頸，營運持續性受到考驗，甚至隨著華為加快整合供應鏈，特別是在HBM與先進封裝領域的布局，美國下一波管制重點恐轉向HBM與CoWoS等先進封裝技術。顯然現階段中國本土雲端廠商對國產AI晶片採用意願不高，主要仍依賴NVIDIA的降規版處理器，顯示即便有國產替代政策支持，中國AI晶片產業要實現突破性發展仍面臨諸多挑戰。

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