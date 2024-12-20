沈榮欽國際視野》台灣的民主倒退是進行式

鑑於最近立院的發展，我必須說，台灣的民主倒退不是概念，而是正在發生的事實。而這一切從立院開議時，傅崐萁和黃國昌兩位黨鞭率領立委胡搞開始，就已經註定了。台灣的民主經過多年前進之後，現在正在倒退。

◎沈榮欽

從印度到孟加拉、從南韓到印尼，亞洲的民主頻頻發問問題，國際媒體對於亞洲民主的未來投以懷疑的眼光，最新一期《經濟學人》以「2025年的亞洲民主還會佔上風嗎？」專題探討亞洲民主是否能夠持續。

立法院內政委員會審查選罷法部分條文修正草案等案，藍委組人牆擋綠委進會議室，《選罷法》1分鐘出委、3分鐘散會。（記者田裕華攝）

鑑於最近立院的發展，我必須說，台灣的民主倒退不是概念，而是正在發生的事實。而這一切從立院開議時，傅崐萁和黃國昌兩位黨鞭率領立委胡搞開始，就已經註定了。台灣的民主經過多年前進之後，現在正在倒退。

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對《經濟學人》來說，台灣的民主一直在世界上具有獨特且不可取代的地位。

《經濟學人》的智庫 EIU 每年編纂「民主指數」，這是根據選舉過程與多元性、政府運作、政治參與、政治文化與公民自由五項指標制訂，對全球各國民主的評比。

台灣在民主指數排名中，一直有著極為特殊的地位。自2021年起，台灣以第八名進入民主指數前十名的國家起，就成為民主指數排名以來，全球唯一非白人為主的國家進入前十名，成為史上最民主的非白人國家，只有歐洲與澳洲能夠有超越台灣民主指數的國家，其餘包括北美在內的各洲，都不如台灣。台灣也是全球2000萬人以上第二民主的國家，除了澳洲，沒有其他大國在「民主指數」上能夠超過台灣。

這樣的榮光正在消逝中。

台灣的民主倒退不是概念，而是正在發生的事實。而這一切從立院開議時，傅崐萁和黃國昌兩位黨鞭率領立委胡搞開始，就已經註定了。（資料照）

在早先國民黨翁曉玲與民眾黨黃國昌主導的違憲立法後，《經濟學人》便報導，台灣國會改革法案雖已通過，但是之後憲法法庭宣告違憲修法，力推修法的國民黨和民眾黨，以及民進黨之間的敵意將持續加深，立法院將出現僵局。國民黨和民眾黨的強硬修法，也引發強烈的民眾反彈，會出現大規模的街頭抗議，這些都會影響台灣的民主指數。《經濟學人》警告，台灣多年努力的民主指數可能因國會亂象而下降。

台灣的民主倒退是進行式。（取自貼文）

始作俑者之一的黃國昌對《經濟學人》的報導憤怒不已，要求他的支持者拒看《經濟學人》，轉而看農場的《卡提諾新聞》對他的讚美。台灣不僅民主倒退，而且整體素質都遭到反民主人士的拖累，這些選民決定了台灣民主的上限，已經超過其所能容忍的最佳程度，正由他們選出的政客全力拉下台灣在全球民主的地位。

台灣不是所有人都對《經濟學人》的憂心無動於衷，支持民主的人士發動了青鳥運動，但是隨即成為反民主人士抹黑的頭號目標。

台灣的國會已經糟糕到什麼程度？當南韓總統尹錫悅引發的戒嚴風暴，彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）將其與國民黨把持台灣國會、蘇哈托幽靈重回印尼並列，說明亞洲乃至世界的民主從來就不是牢不可破的，甚至是脆弱的，只有強大的公民社會能夠延續亞洲的民主。

藍委翁曉玲正試圖立法癱瘓大法官會議，讓無人可以宣告國民黨違憲。（資料照）

現在國民黨乾脆封閉會議室大門，禁止其他黨派立委實行憲法所賦予的立委權限，一黨決定國家法律；為了避免大法官宣告國民黨違憲，該黨立委翁曉玲正試圖立法癱瘓大法官會議，讓無人可以宣告國民黨違憲。如果成真，台灣民主恐將就此淪陷，成為三流民主國家。而民眾黨雖然也被國民黨拒絕行使立委職權，該黨黨鞭黃國昌受訪時，甚至不敢提及「國民黨」三字，反而痛批國會違憲的作為都是同樣被堵在門外的民進黨錯誤。

傅崐萁、翁曉玲和黃國昌已經完全成為台灣的民主罪人，是真真實實的民主之敵，我們是否該相信瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）所說，台灣強大的公民社會能夠拯救台灣的民主？



作者為加拿大約克大學副教授）



本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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