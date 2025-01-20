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自由開講》保衛台灣數位生命線：海纜安全

2025/01/20 09:30

◎黃勝雄／台灣網路資訊中心董事長
莫乃光／史丹佛大學網路政策中研究學者
江雅綺／台灣海洋大學法政學院教授

台灣約99%網路頻寬都靠海纜，海纜的重要性如同台灣的「數位生命線」。如果聯外海纜大規模中斷，無法上網，不但日常生活的「滑手機」受影響，更嚴重的還有企業無法運作、國家機構停擺。

全球目前近450條海纜，一年發生約50到100件海纜損害事件，換算全球一條海纜每年約發生0.1到0.2次損害。但台馬海纜年平均損害高達5.1次，為全球平均的25到50倍，已經明顯不符常態。

台馬海纜年平均損害高達5.1次，為全球平均的25到50倍，已經明顯不符常態。圖為海纜拉引上陸作業。（台電提供）台馬海纜年平均損害高達5.1次，為全球平均的25到50倍，已經明顯不符常態。圖為海纜拉引上陸作業。（台電提供）

為了因應局勢，台灣近年已經多管齊下強化通訊韌性與海纜防護機制，例如，海纜業者用船隻巡邏，向靠近海纜的漁船示警，海巡署也透過系統觀測，勸離靠近海纜的船隻，盼減少海纜事故。

數發部也有「推動國際海纜登陸站韌性建設計畫補助案」，業者可申請新建海纜站與2處備援機房的電力與安全防護等設備作為補助項目，以增加台灣聯外的國際海纜數。此外，當海纜或微波無法使用時，數發部也規劃使用SES中軌衛星、OneWeb低軌衛星系統來做支援，確保軍政指揮體系通訊不中斷。

雖然政府已經有多項措施加強通訊韌性，但海纜安全的重要性只會愈來愈高。2023年，中國漁船拖斷台灣與馬祖間的海纜，引發立法院關注，迅速修正《電信管理法》，把毀壞海纜納入處罰範圍，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。立法之後，實務上如何蒐證與執法就非常重要，且也應提升資訊透明度與究責，以符合國際慣例。

雖然，海上電纜損壞的司法管轄問題仍然複雜。根據國際海洋法，如果損壞發生在台灣的領海，台灣可行使司法管轄權；但若發生在專屬經濟區或公海，則需依船旗國法進行追訴。即使台灣目前在某些海域無法直接管轄，仍可進行臨檢或登船蒐證，以將資料交予船旗國後續處理。

中國權宜輪「順興39」涉嫌拖斷我基隆港外國際海纜。（資料照，記者翻攝）中國權宜輪「順興39」涉嫌拖斷我基隆港外國際海纜。（資料照，記者翻攝）

除了在事後追究責任，亦需在事故前盡量預防，例如在「順興39」在基隆港外海拖斷中華電信海纜事故中可見，該貨輪在海纜區域徘徊多時，不合情理。在去年底波羅的海發生的Estlink2海纜發生被疑似俄羅斯影子艦隊截斷的事故後，北歐國家與英國合作，以人工智慧分析來自多個來源的數據資料，實時估計進入區域船隻的風險，北大西洋公約組織亦宣布，將加強各會員國的合作，分享數據資料及強化偵辦和維修技術等。

當台灣的聯外海纜受到破壞，影響的不只台灣，鄰近的國家同樣受影響。因此，如同北約國家彼此合作，台灣也勢必要與區域的日本、南韓、菲律賓等國家加強合作，從區域聯防及共同發展的角度出發，保障區域的整體通訊韌性。

割斷海纜和其他網路連繫，近年在烏克蘭、中東等衝突中，已成為「灰色侵擾」的重要形態之一。根據《新聞周刊》最新報導，位於中國浙江省的麗水學院，曾於2020年開發在海床上拖斷海纜的技術及設施，並在中國申請專利，聲稱可用於更快速「截斷在中國海域的非法纜線」。雖然沒有辦法證實這些技術與近年世界各地的海纜事故有關，但中國針對海纜的戰略意圖，路人皆知。

割斷海纜和其他網路連繫，近年已成為「灰色侵擾」的重要形態。台灣須加強因應。圖為「笛卡爾」號海纜船緩緩出海。（資料照）割斷海纜和其他網路連繫，近年已成為「灰色侵擾」的重要形態。台灣須加強因應。圖為「笛卡爾」號海纜船緩緩出海。（資料照）

海纜安全涉及國安、數位、司法等單位，為強化因應可能的風險，我們建議：持續建置異質多元網路、完善智慧監控與相關單位協力，並進一步尋求區域與國際上的合作。


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