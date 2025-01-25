自由開講》黑熊學院為何成為國民黨憎恨的對象

◎ 陳啟濃

為了抹黑黑熊學院，三位國民黨立法委員召開記者會，指控黑熊學院冒用衛福部捐款平台接受各界的公益捐款，排擠到社會許多弱勢團體的公益捐款。

這是很典型的抹黑加分化的手法，一方面抹黑黑熊學院的公益價值，硬要把他們說成是在進行政治活動的團體，另一方面把社會的弱勢團體強拉進來，營造黑熊學院侵蝕了他們的社會捐款的假象，製造社會大眾對黑熊學院的嫌惡感，達到打擊和分化的雙重效果。

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3位藍委指控黑熊學院違法募資從事政治活動，還排擠到社會弱勢團體的公益捐款。這種打擊、分化的手法，既抹黑黑熊學院的公益價值，又營造黑熊學院侵蝕了弱勢團體的社會捐款的假象，意圖製造社會大眾對黑熊學院的嫌惡感。（記者羅沛德攝）

黑熊學院當然是百分之百的公益團體，成立的目的是為了維持台灣基層社會備戰與救災的能力，參與的人都是懷有滿腔熱血為社會的防衛做準備，這樣的目的到底為何招惹到國民黨，才是大家要認真探討的原因。國民黨難道不想讓台灣擁有堅強的後備戰力與救災能力，這方面的力量如果弱化瓦解了，到底是對誰有好處？對台灣完全沒有好處，對任何政黨其實也都沒有任何好處。

把社會防衛的韌性跟弱勢團體的救助綁在一起，這是泯滅天良喪心病狂的醜惡言行。國家需要防備與救災的社會能量，才能夠面對不可知的挑戰，這是維護社會安定必要的機制。至於弱勢團體的照顧不必然會跟這樣的防衛機制互相衝突，能夠守護國家與社會的安定，才能夠有更持續的社會力量來救助弱勢團體。

最怕的是，在這三位國民黨立法委員背後的力量才是抹黑黑熊學院的影舞者，他們不想讓台灣有足夠的防衛固守的社會力量，更想方設法透過這些立委分化台灣社會的團結，因為這樣可以達到不戰而屈人之兵的統戰策略，最可悲的是，這些國民黨立委還不能體認唇亡齒寒的教訓。

（作者為時事評論員）

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