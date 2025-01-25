自由開講》國會肆意刪凍減國家預算已成為敵人內應

◎諸葛風雲

國人要覺醒站出來保衛自己家園，因國會肆意刪凍減國防預算已成為敵人破口，更造成國際的誤解！

台灣大幅刪減國防預算引發國際關注。美國華盛頓郵報以「川普回歸之際，台灣可能削減國防預算」，恐使國際質疑台灣自衛決心。示意圖。（資料照）

日前藍白陣營立委大幅刪減國防部84億，包含軍事裝備及設施51億，影響建軍備戰進度；被凍結部分，業務費744億和軍機、船艦裝備零件購置與維保76億，影響灰色地帶襲擾應處，甚至引起美國華盛頓郵報以「川普回歸之際，台灣可能削減國防預算（Taiwan may cut its defense budget, just as Trump returns） 」已經引起國外的側目。

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立院表決總預算案，藍白聯手凍結潛艦國造後續一半預算。（資料照）

我們國家正面臨了「內外交迫」，外有中國不斷的軍事襲擾、戰狼外交的打壓、經濟貿易的脅迫，國際政治的恫嚇，內有在野黨藍白兩黨亂政、中國同路人作亂，與中國相互呼應，意圖癱瘓政府施政、破壞社會運作機制，不顧人民的生活，面對「前有狼、後有虎」我們國家的生存發展、國家安全已遭受嚴峻的挑戰所以有公民團體發起罷免不適任立委！

台灣是已開發國家，我們的國家、企業及人民在世界上扮演了舉足輕重的關鍵角色，但選出來的立法委員素質水準那麼低劣，破壞國家安定、社會和諧，製造族群對立，不會理性問政、罵髒話、比中指、甚至有前司令親手砍掉自己建案的前艦國造案，這些人意圖癱瘓政府執政，完全不顧國家安全、國家國家競爭力、人民安的生活，已重創了國家形象與國家發展的成果，已逐步將置國家於萬劫不復的地步了！

我們不需要這樣的民意代表，不會理性問政、罵髒話、比中指，這些人意圖癱瘓政府執政，完全不顧國家安全與未來。（圖擷自threads）

國家安全是維護國家的核心利益，確保國家領土主權完整，社會的安定，保障人民生命財產安全與生活照顧，這也是政府預算編列的施政重點，是讓政府好好做事，照顧人民生活，保護國家安全，提昇國家競爭力，提高人民所得，不是讓這種呼應中國、破壞社會安寧、製造仇恨對立，甚至於剝奪人民的權益的不肖委員，代表我們人民的意見！

我們不需要這樣的民意代表，他們遲早會丟進歷史的灰燼中，遺臭萬年！現在野立法委員激進叛國的行為，我們人民要好好擦亮眼睛，不要讓出賣國家、出賣人民的政黨執政，不要讓謀取私利惡質水準的人當選！國家的未來不能託付給他們！



（作者為大學助理教授、軍事部落客YouTuber）



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