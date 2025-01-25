思想坦克》韓國瑜、柯文哲：親中是無能的通行證

藍白不是在立法，而是在享受用魔法電話亭掌控一個國家、傾覆一個國家的權力快感。民主原本是開放競爭不斷精進，今天禍源包括在境外操縱選舉，藍白黨內黨外都因此劣幣驅逐良幣，徐巧芯能拉下費鴻泰，陳智菡能鬥走蔡壁如，一山還有一山低。

◎盧郁佳

藍白國會過半，有如把一群狂怒的公牛放進瓷器店橫衝直撞。藍委蘇清泉聲稱「因為醫美診所缺少麻醉醫師」，所以立法要衛福部訓練心臟外科、移植外科、重症等醫師兼任麻醉醫師。請問醫美手術是心臟外科在開的嗎？長期醫美亂象，要心臟外科等醫師頂罪，將來麻醉失誤出人命，醫師坐牢就好，慣老闆的算盤打得不能再精了。醫團怒轟麻醉人力根本不缺，原來缺的是老闆的良心，不花錢雇麻醉醫師。蘇清泉家裡開醫院，立個法就能省荷包，何樂而不為，全國患者的死活置之度外。

這是犯罪。

「賺錢的方法都寫在《刑法》裡」，抄捷徑賺快錢的辦法，你以為只有你聰明想得到，別人都傻。不是，是因為你把風險外部化，自己賺錢開心快活、笑看別人遭殃，才會被立法禁止。現在可好，藍委大筆一揮，暴利犯罪通通就地合法。立法無視利益迴避，圖的就是個貪汙，藍白黑手黨在正常國家只會被送去坐牢；在臺灣卻笑嘻嘻穩坐方向盤後，把全民搭乘的巴士往懸崖外開去。

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藍白不是在立法，而是在享受用魔法電話亭掌控一個國家、傾覆一個國家的權力快感。（資料照）

接下來藍白又將把警察退休俸替代率六成，提高到八成，逼勞退基金提前破產。沒有一次立法不是天怒人怨，舉國恨如食肉寢皮。

立法該有的深思熟慮、協商各方共識、福國利民，都被視為阻力消除。藍白當立委活生生當成了皇帝，立法就像大雄走進電話亭，拿起話筒說「我要到一個我每年有三千七百億可花的世界」，《財劃法》三千七百億應聲落袋。空白支票藍白愛填多少挖多少，全民稅金就是提款機。

藍白不是在立法，而是在享受用魔法電話亭掌控一個國家、傾覆一個國家的權力快感。民主原本是開放競爭不斷精進，今天禍源包括在境外操縱選舉，藍白黨內黨外都因此劣幣驅逐良幣，徐巧芯能拉下費鴻泰，陳智菡能鬥走蔡壁如，一山還有一山低。

反共網紅「八炯」與「閩南狼」陳柏源（左）合作推出「中國統戰紀錄片」，下集揭露逾20萬台灣人辦妥中國身分證。（圖擷取自「八炯」中國統戰紀錄片）

網紅八炯踢爆，臺灣人串通統戰單位詐貸千億，三無人員到廈門辦了中國身分證，瞬間有房有車、開公司。貸款和監守自盜放水的銀行行長對分，還能捲三、五百萬躲回臺灣賴債。詐欺犯冷笑「就是有那些傻逼願意把錢存在銀行裡」，一語道破統戰紅利的本質，獨裁者掏空中國人民血汗錢，去扶植臺灣一些做人沒有下限的詐團，上一個統戰詐欺犯就是立法院長韓國瑜。

彼得原理「在組織中，每位員工都會升遷到他無法勝任的職位為止」，韓國瑜自傳坦言當選立委大開眼界，原來世界上竟然有這麼多的美酒、這麼多的美女。只學到在政商勾結的酒場紙醉金迷，不幸升上高雄市長這個職位，是生涯空前危機。市政一竅不通，議員質詢全找人代答，人稱韓總機。

市長權位堆砌出的威能假象，一遇局外人就打回原形，所以韓國瑜超怕外賓。2019年一月歐洲商會訪韓國瑜，韓國瑜臨時落跑，把副市長李四川推出去面對。日本自由民主黨青年局長率90位日本官員來訪，苦等韓國瑜25分鐘。東京大學若林正丈等學者團來訪，韓國瑜對媒體揚言「今天我沒有遲到，我等了日本人25分鐘」，激怒東大教授松田康博，踢爆韓國瑜自己遲到，臨時改地點要日本團趕去找他。預謀甩鍋，製造貴賓遲到的假象，替自己脫身。

以上行為，在任何企業都會被開除。在在顯示，韓國瑜適任的職位，唯有三無人員。

八炯揭穿統戰紅利排除香港，因為「已經沒用了」；詐騙犯憑藉的資本，就是臺灣還有人抗中。當年民怨如火如荼，韓國瑜解套的資本就是蔡英文堅守主權，讓他雙面人漁利。

2016年蔡英文致電賀川普當選總統，中共隨即以聖多美普林西比對台斷交報復。2017年撬走巴拿馬；2018年多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多；2019年索羅門群島、吉里巴斯；2021年尼加拉瓜；2023年宏都拉斯；2024年諾魯斷交，且逼臺灣退出國際組織，逼各國航空、企業改稱中國臺灣。莊祖欣以丈夫德商為例，揭露外商護照只要進過臺灣蓋過印，中方就不發中國簽證。丈夫經商只好持兩本護照，一本進臺灣，一本進中國。說出中對臺萬千壓迫的冰山一角，讓全世界跟臺灣通商就賺不到人民幣，要臺灣經濟窒息。

韓國瑜任高雄市長期間訪問香港，拜會香港特首林鄭月娥。（資料照，高雄市政府提供）

2019年習近平逼臺灣接受「一國兩制」。韓國瑜每遇九二共識，必顧左右而言他，此時趁火打劫，抓緊詐貸時機，出訪港澳中聯辦，換得三十二億台幣農漁產品訂單，香港《成報》頭條〈高雄市長韓國瑜賣掉台灣，私通大陸默認一國兩制，被轟認共產黨是老闆〉。回台宣布參選總統，競爭者郭台銘、王金平、朱立倫慘被清場。

韓國瑜政見宣稱臺灣要像未婚小姐打麻將，讓中美心存幻想，爭相討好輸送利益，大國等距，玩弄中美於股掌之間。此時為何孤注一擲親中？

韓國瑜回台，歐洲商會來訪，發現市府無施政規畫，各處室首長懸缺，捷運黃線怎麼劃等一問三不知。韓國瑜本人顧著匯報中方給他多少訂單、訪中港澳影片瀏覽人次破億等，外商不懂這些自吹自擂關我什麼事，招商誘因究竟在哪。

接著韓國瑜赴美國商會演講「高雄市政到台灣未來」，全程用破碎的晶晶體，回憶大學在美國商會做門僮看門。這就是他的高雄市政、台灣未來。

執政要走向世界市場，需要專業分析、政治手腕，不斷奔走協商解決困難，他不能也不會。只有讓渡主權，一個花天酒地的冗員，才能速貸統戰紅利。

親中的原因，就是韓國瑜草包。除了詐騙統戰紅利，無路可走。市長幹不下去，就尋求轉職總統。競選政見洋洋灑灑，張嘴就來：小琉球收「入島稅」、故宮70萬件文物一次展、反年改、3千公尺以上高山廣設升旗台、廢一例一休讓勞工多加班、南部蓋超級大機場、中部庶民賽車、外交官推銷產業、高鐵南延歸零、總統左營軍區上班，台灣安全、人民有錢。這是總統該有的視野嗎？是博恩夜夜秀吧。酬庸空降的首長、國營事業董事長總經理，不做功課，信口開河，塑造自己英明神武，就是這副亂象。

傅崐萁吃定韓國瑜懦弱無能，回收他做立法院長，包庇自己國會暴力。 （資料照）

今天藍白國會立法，同樣隨心所欲，累死三軍。傅崐萁吃定韓國瑜懦弱無能，回收他做立法院長，包庇自己國會暴力。韓國瑜果然排除綠委，黑箱通過三大惡法，強力過件。做市長失格，做立法院長還是失格，早該下臺。

2019年韓國瑜選總統，最大助選員，是引領三十萬信眾的妙天禪師。韓國瑜不能說的話，由他來講。韓宣布選總統後，妙天禪師受訪，一次提和平協議，一次提九二共識，一次說「兩岸都是一家人，現在就是一國兩制」。韓國瑜到凱道參加韓粉誓師大會，活動由妙天禪師的「博愛基金會」包辦。基金會顧問蔡正元說，陪妙天跟韓國瑜見面，妙天指示全額籌辦。妙天誓言「2020不能讓蔡英文繼續執政下去，否則沒完沒了，死路一條，呼籲大家醒一醒、不要老是被民進黨所迷惑」，2023年選前再次組黨，上凱道辦「推動兩岸和平大會」。

柯文哲的拐點也在2019年。

2014年選前，只要媒體問到九二共識，柯文哲就推說「不知道九二共識的內容」。跟韓國瑜一樣不表態而當選。選後上海訪台團一一取消，施壓之下，次年台北市長柯文哲赴上海雙城論壇，避談「九二共識」，換個字句，改引習近平「兩岸一家親」彌補。中國統戰學者分析，2014年九合一選舉，民進黨拿下4都8縣市，擁6成絕對優勢。2016年蔡英文若當選，統戰勢必江河日下，「雙城論壇是大陸對台工作最後的機會之窗」。柯文哲套利的資本，同樣是有蔡英文守臺灣。

台北市長柯文哲（左）2019年在上海西郊賓館與中國國台辦主任劉結一會面。（資料照，台北市政府提供）

2019年，台北市長柯文哲赴上海雙城論壇，見國台辦主任劉結一，北市府直播，遭中方擋鏡頭多次，而在開場十分鐘內中斷。柯文哲返台稱「我們小朋友弄錯了」，北市府副發言人柯昱安卻踢爆內幕，「這麼慎重的場合，任何事情當然不可能笨到由我自己做主」。劉結一有什麼話，非得在會上說，還不能讓中國群眾知道？仗著臺媒需要北市府置入性行銷預算，記者訪柯被打馬虎眼也不會追問，柯文哲永遠在逃避回答，雙面撈好處；這次在公開透明和權力黑箱之間，無法迴避，只能擇一，這就是柯文哲的選擇。

反送中抗爭中，港警一公尺內開左輪射中18歲示威學生左胸，記者問柯文哲。他答，北京政府處理香港要面對問題，學生被警察開槍，聽起來就很聳動，難免擦槍走火，非常危險，如果學生被打死會成為世界頭條新聞。此語震驚社會，周庭、黃之鋒斥：「柯文哲市長，這不是擦槍走火，而是瞄準示威者的心臟開槍。這是謀殺。」

過二十二天後，柯文哲主持市府公安督導會報，突然說，西藏喇嘛會用自焚方式自殺，一次死一百多人，造成中共很大困擾，他不同意。議員苗博雅質詢，問柯是否清楚西藏喇嘛追求自由民主遭壓迫，才激烈抗爭。問何出此言，柯說「不知道，突然想到」。

他在想什麼？

周庭、黃之鋒弄錯重點。市長的出發點，不是擔憂學生有危險，是怕北京有危險，因為反送中學生要是被打死，會造成中共很大困擾。不能說的大實話，總會拐個彎冒出來一吐為快。柯文哲以毛澤東權謀自居，市長任內民調墊底，卻在市府養網軍，大批假帳號操縱PTT等輿論，證據都在檢方調查下面世，再無疑問。柯文哲羈押拒上囚車，失控和法警肢體衝突的局面，五年前已伏筆盡顯。這是典型中國貪官的治理方式，與利用價值消失後的必然結局。

當年韓國瑜當市長淪落到去跟魔鬼打交道；傅崐萁掌握的卻不是一縣一市，而是國會過半。 （資料照）

兩岸政治人物一拍即合，共通點在不知福國利民，專門圖利自己。貪腐和賣台，是同一件事。今天三大惡法掏空國庫、反罷延任、沒收釋憲，修《就業服務法》逐步實現柯文哲政見「重啟服貿」、侯友宜政見「開放中生大量來臺就業」洗人口，表面藍白合是假，鍾小平、游淑慧吹哨揭柯文哲貪污才是真。實際是國民黨將民眾黨徹底吞食，搶回中共獨家代理權，達到利益最大化。

今年傅崐萁赴中聯辦，換取香港直航花蓮等統戰「大禮包」，執政品質已在花蓮百業苦撐寒冬中表露無遺。當年韓國瑜當市長淪落到去跟魔鬼打交道；傅崐萁掌握的卻不是一縣一市，而是國會過半，籌碼不可同日而語。賴以交換的利基不變，還是臺灣有人在抗中。中國經濟危機江河日下，執政者卻窮兵黷武，眼看發兵侵略必致亡國，傅崐萁是輕鬆拿下臺灣的最後機會。

今天不分藍綠白，只要還想有明天，都該挺身罷免傅崐萁。

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作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。



本文經授權轉載自【思想坦克】韓國瑜、柯文哲：親中是無能的通行證

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