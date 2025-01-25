晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

思想坦克》韓國瑜、柯文哲：親中是無能的通行證

藍白不是在立法，而是在享受用魔法電話亭掌控一個國家、傾覆一個國家的權力快感。民主原本是開放競爭不斷精進，今天禍源包括在境外操縱選舉，藍白黨內黨外都因此劣幣驅逐良幣，徐巧芯能拉下費鴻泰，陳智菡能鬥走蔡壁如，一山還有一山低。
思想坦克

思想坦克

2025/01/25 21:00

◎盧郁佳

藍白國會過半，有如把一群狂怒的公牛放進瓷器店橫衝直撞。藍委蘇清泉聲稱「因為醫美診所缺少麻醉醫師」，所以立法要衛福部訓練心臟外科、移植外科、重症等醫師兼任麻醉醫師。請問醫美手術是心臟外科在開的嗎？長期醫美亂象，要心臟外科等醫師頂罪，將來麻醉失誤出人命，醫師坐牢就好，慣老闆的算盤打得不能再精了。醫團怒轟麻醉人力根本不缺，原來缺的是老闆的良心，不花錢雇麻醉醫師。蘇清泉家裡開醫院，立個法就能省荷包，何樂而不為，全國患者的死活置之度外。

這是犯罪。

「賺錢的方法都寫在《刑法》裡」，抄捷徑賺快錢的辦法，你以為只有你聰明想得到，別人都傻。不是，是因為你把風險外部化，自己賺錢開心快活、笑看別人遭殃，才會被立法禁止。現在可好，藍委大筆一揮，暴利犯罪通通就地合法。立法無視利益迴避，圖的就是個貪汙，藍白黑手黨在正常國家只會被送去坐牢；在臺灣卻笑嘻嘻穩坐方向盤後，把全民搭乘的巴士往懸崖外開去。

藍白不是在立法，而是在享受用魔法電話亭掌控一個國家、傾覆一個國家的權力快感。（資料照）藍白不是在立法，而是在享受用魔法電話亭掌控一個國家、傾覆一個國家的權力快感。（資料照）

接下來藍白又將把警察退休俸替代率六成，提高到八成，逼勞退基金提前破產。沒有一次立法不是天怒人怨，舉國恨如食肉寢皮。

立法該有的深思熟慮、協商各方共識、福國利民，都被視為阻力消除。藍白當立委活生生當成了皇帝，立法就像大雄走進電話亭，拿起話筒說「我要到一個我每年有三千七百億可花的世界」，《財劃法》三千七百億應聲落袋。空白支票藍白愛填多少挖多少，全民稅金就是提款機。

藍白不是在立法，而是在享受用魔法電話亭掌控一個國家、傾覆一個國家的權力快感。民主原本是開放競爭不斷精進，今天禍源包括在境外操縱選舉，藍白黨內黨外都因此劣幣驅逐良幣，徐巧芯能拉下費鴻泰，陳智菡能鬥走蔡壁如，一山還有一山低。

反共網紅「八炯」與「閩南狼」陳柏源（左）合作推出「中國統戰紀錄片」，下集揭露逾20萬台灣人辦妥中國身分證。（圖擷取自「八炯」中國統戰紀錄片）反共網紅「八炯」與「閩南狼」陳柏源（左）合作推出「中國統戰紀錄片」，下集揭露逾20萬台灣人辦妥中國身分證。（圖擷取自「八炯」中國統戰紀錄片）

網紅八炯踢爆，臺灣人串通統戰單位詐貸千億，三無人員到廈門辦了中國身分證，瞬間有房有車、開公司。貸款和監守自盜放水的銀行行長對分，還能捲三、五百萬躲回臺灣賴債。詐欺犯冷笑「就是有那些傻逼願意把錢存在銀行裡」，一語道破統戰紅利的本質，獨裁者掏空中國人民血汗錢，去扶植臺灣一些做人沒有下限的詐團，上一個統戰詐欺犯就是立法院長韓國瑜。

彼得原理「在組織中，每位員工都會升遷到他無法勝任的職位為止」，韓國瑜自傳坦言當選立委大開眼界，原來世界上竟然有這麼多的美酒、這麼多的美女。只學到在政商勾結的酒場紙醉金迷，不幸升上高雄市長這個職位，是生涯空前危機。市政一竅不通，議員質詢全找人代答，人稱韓總機。

市長權位堆砌出的威能假象，一遇局外人就打回原形，所以韓國瑜超怕外賓。2019年一月歐洲商會訪韓國瑜，韓國瑜臨時落跑，把副市長李四川推出去面對。日本自由民主黨青年局長率90位日本官員來訪，苦等韓國瑜25分鐘。東京大學若林正丈等學者團來訪，韓國瑜對媒體揚言「今天我沒有遲到，我等了日本人25分鐘」，激怒東大教授松田康博，踢爆韓國瑜自己遲到，臨時改地點要日本團趕去找他。預謀甩鍋，製造貴賓遲到的假象，替自己脫身。

以上行為，在任何企業都會被開除。在在顯示，韓國瑜適任的職位，唯有三無人員。

八炯揭穿統戰紅利排除香港，因為「已經沒用了」；詐騙犯憑藉的資本，就是臺灣還有人抗中。當年民怨如火如荼，韓國瑜解套的資本就是蔡英文堅守主權，讓他雙面人漁利。

2016年蔡英文致電賀川普當選總統，中共隨即以聖多美普林西比對台斷交報復。2017年撬走巴拿馬；2018年多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多；2019年索羅門群島、吉里巴斯；2021年尼加拉瓜；2023年宏都拉斯；2024年諾魯斷交，且逼臺灣退出國際組織，逼各國航空、企業改稱中國臺灣。莊祖欣以丈夫德商為例，揭露外商護照只要進過臺灣蓋過印，中方就不發中國簽證。丈夫經商只好持兩本護照，一本進臺灣，一本進中國。說出中對臺萬千壓迫的冰山一角，讓全世界跟臺灣通商就賺不到人民幣，要臺灣經濟窒息。

韓國瑜任高雄市長期間訪問香港，拜會香港特首林鄭月娥。（資料照，高雄市政府提供）韓國瑜任高雄市長期間訪問香港，拜會香港特首林鄭月娥。（資料照，高雄市政府提供）

2019年習近平逼臺灣接受「一國兩制」。韓國瑜每遇九二共識，必顧左右而言他，此時趁火打劫，抓緊詐貸時機，出訪港澳中聯辦，換得三十二億台幣農漁產品訂單，香港《成報》頭條〈高雄市長韓國瑜賣掉台灣，私通大陸默認一國兩制，被轟認共產黨是老闆〉。回台宣布參選總統，競爭者郭台銘、王金平、朱立倫慘被清場。

韓國瑜政見宣稱臺灣要像未婚小姐打麻將，讓中美心存幻想，爭相討好輸送利益，大國等距，玩弄中美於股掌之間。此時為何孤注一擲親中？

韓國瑜回台，歐洲商會來訪，發現市府無施政規畫，各處室首長懸缺，捷運黃線怎麼劃等一問三不知。韓國瑜本人顧著匯報中方給他多少訂單、訪中港澳影片瀏覽人次破億等，外商不懂這些自吹自擂關我什麼事，招商誘因究竟在哪。

接著韓國瑜赴美國商會演講「高雄市政到台灣未來」，全程用破碎的晶晶體，回憶大學在美國商會做門僮看門。這就是他的高雄市政、台灣未來。

執政要走向世界市場，需要專業分析、政治手腕，不斷奔走協商解決困難，他不能也不會。只有讓渡主權，一個花天酒地的冗員，才能速貸統戰紅利。

親中的原因，就是韓國瑜草包。除了詐騙統戰紅利，無路可走。市長幹不下去，就尋求轉職總統。競選政見洋洋灑灑，張嘴就來：小琉球收「入島稅」、故宮70萬件文物一次展、反年改、3千公尺以上高山廣設升旗台、廢一例一休讓勞工多加班、南部蓋超級大機場、中部庶民賽車、外交官推銷產業、高鐵南延歸零、總統左營軍區上班，台灣安全、人民有錢。這是總統該有的視野嗎？是博恩夜夜秀吧。酬庸空降的首長、國營事業董事長總經理，不做功課，信口開河，塑造自己英明神武，就是這副亂象。

傅崐萁吃定韓國瑜懦弱無能，回收他做立法院長，包庇自己國會暴力。 （資料照）傅崐萁吃定韓國瑜懦弱無能，回收他做立法院長，包庇自己國會暴力。 （資料照）

今天藍白國會立法，同樣隨心所欲，累死三軍。傅崐萁吃定韓國瑜懦弱無能，回收他做立法院長，包庇自己國會暴力。韓國瑜果然排除綠委，黑箱通過三大惡法，強力過件。做市長失格，做立法院長還是失格，早該下臺。

2019年韓國瑜選總統，最大助選員，是引領三十萬信眾的妙天禪師。韓國瑜不能說的話，由他來講。韓宣布選總統後，妙天禪師受訪，一次提和平協議，一次提九二共識，一次說「兩岸都是一家人，現在就是一國兩制」。韓國瑜到凱道參加韓粉誓師大會，活動由妙天禪師的「博愛基金會」包辦。基金會顧問蔡正元說，陪妙天跟韓國瑜見面，妙天指示全額籌辦。妙天誓言「2020不能讓蔡英文繼續執政下去，否則沒完沒了，死路一條，呼籲大家醒一醒、不要老是被民進黨所迷惑」，2023年選前再次組黨，上凱道辦「推動兩岸和平大會」。

柯文哲的拐點也在2019年。

2014年選前，只要媒體問到九二共識，柯文哲就推說「不知道九二共識的內容」。跟韓國瑜一樣不表態而當選。選後上海訪台團一一取消，施壓之下，次年台北市長柯文哲赴上海雙城論壇，避談「九二共識」，換個字句，改引習近平「兩岸一家親」彌補。中國統戰學者分析，2014年九合一選舉，民進黨拿下4都8縣市，擁6成絕對優勢。2016年蔡英文若當選，統戰勢必江河日下，「雙城論壇是大陸對台工作最後的機會之窗」。柯文哲套利的資本，同樣是有蔡英文守臺灣。

台北市長柯文哲（左）2019年在上海西郊賓館與中國國台辦主任劉結一會面。（資料照，台北市政府提供）台北市長柯文哲（左）2019年在上海西郊賓館與中國國台辦主任劉結一會面。（資料照，台北市政府提供）

2019年，台北市長柯文哲赴上海雙城論壇，見國台辦主任劉結一，北市府直播，遭中方擋鏡頭多次，而在開場十分鐘內中斷。柯文哲返台稱「我們小朋友弄錯了」，北市府副發言人柯昱安卻踢爆內幕，「這麼慎重的場合，任何事情當然不可能笨到由我自己做主」。劉結一有什麼話，非得在會上說，還不能讓中國群眾知道？仗著臺媒需要北市府置入性行銷預算，記者訪柯被打馬虎眼也不會追問，柯文哲永遠在逃避回答，雙面撈好處；這次在公開透明和權力黑箱之間，無法迴避，只能擇一，這就是柯文哲的選擇。

反送中抗爭中，港警一公尺內開左輪射中18歲示威學生左胸，記者問柯文哲。他答，北京政府處理香港要面對問題，學生被警察開槍，聽起來就很聳動，難免擦槍走火，非常危險，如果學生被打死會成為世界頭條新聞。此語震驚社會，周庭、黃之鋒斥：「柯文哲市長，這不是擦槍走火，而是瞄準示威者的心臟開槍。這是謀殺。」

過二十二天後，柯文哲主持市府公安督導會報，突然說，西藏喇嘛會用自焚方式自殺，一次死一百多人，造成中共很大困擾，他不同意。議員苗博雅質詢，問柯是否清楚西藏喇嘛追求自由民主遭壓迫，才激烈抗爭。問何出此言，柯說「不知道，突然想到」。

他在想什麼？

周庭、黃之鋒弄錯重點。市長的出發點，不是擔憂學生有危險，是怕北京有危險，因為反送中學生要是被打死，會造成中共很大困擾。不能說的大實話，總會拐個彎冒出來一吐為快。柯文哲以毛澤東權謀自居，市長任內民調墊底，卻在市府養網軍，大批假帳號操縱PTT等輿論，證據都在檢方調查下面世，再無疑問。柯文哲羈押拒上囚車，失控和法警肢體衝突的局面，五年前已伏筆盡顯。這是典型中國貪官的治理方式，與利用價值消失後的必然結局。

當年韓國瑜當市長淪落到去跟魔鬼打交道；傅崐萁掌握的卻不是一縣一市，而是國會過半。 （資料照）當年韓國瑜當市長淪落到去跟魔鬼打交道；傅崐萁掌握的卻不是一縣一市，而是國會過半。 （資料照）

兩岸政治人物一拍即合，共通點在不知福國利民，專門圖利自己。貪腐和賣台，是同一件事。今天三大惡法掏空國庫、反罷延任、沒收釋憲，修《就業服務法》逐步實現柯文哲政見「重啟服貿」、侯友宜政見「開放中生大量來臺就業」洗人口，表面藍白合是假，鍾小平、游淑慧吹哨揭柯文哲貪污才是真。實際是國民黨將民眾黨徹底吞食，搶回中共獨家代理權，達到利益最大化。

今年傅崐萁赴中聯辦，換取香港直航花蓮等統戰「大禮包」，執政品質已在花蓮百業苦撐寒冬中表露無遺。當年韓國瑜當市長淪落到去跟魔鬼打交道；傅崐萁掌握的卻不是一縣一市，而是國會過半，籌碼不可同日而語。賴以交換的利基不變，還是臺灣有人在抗中。中國經濟危機江河日下，執政者卻窮兵黷武，眼看發兵侵略必致亡國，傅崐萁是輕鬆拿下臺灣的最後機會。

今天不分藍綠白，只要還想有明天，都該挺身罷免傅崐萁。

----------------------------------------------------------------------------
作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。


本文經授權轉載自【思想坦克】韓國瑜、柯文哲：親中是無能的通行證

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書