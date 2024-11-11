思想坦克》台美須密切關注 中國持續推動的AI共產主義

然而，中國並沒有坐以待斃。在過去一段時間，中國重新拾起毛澤東的第三世界理論，企圖透過聯合國推動「AI共產主義」，中國很可能透過這個策略突破封鎖，重新執行彎道超車。

◎王宏恩

美國總統大選即將揭曉，但由於目前美國民調大多數民眾仍對中國沒有好感，因此短期內美國對於中國的政策大方針不會有太大的變動，相關的科技封鎖也仍然繼續。台灣過去一段時間因為這樣的中美角力而因此受惠，中國幾次在晶片或科技的嘗試也並不成功。然而，中國並沒有坐以待斃。在過去一段時間，中國重新拾起毛澤東的第三世界理論，企圖透過聯合國推動「AI共產主義」，中國很可能透過這個策略突破封鎖，重新執行彎道超車。

什麼是AI共產主義？

這要先從共產主義講起。共產黨信奉唯物史觀，也就是生產工具推動人類歷史。工業革命後，生產工具被掌握在資本家手裡，因此需要打倒資本家，讓生產工具重新被掌握在工農階級手上，實現無產階級專政。但由於工農階級對於共產主義不夠了解，所以列寧認為需要先由比較了解的共產黨來掌握生產工具，帶著無產階級一起執政。

請繼續往下閱讀...

那隨著AI興起，被視為是下一個世代的重大生產工具，無論是生成式內容、乃至於人機介面消弭、自動駕駛與機器人興起都會導致生產型態產生重大改變。如此重大改變人類歷史的生產工具，對於共產黨來說，自然必須得掌握在共產黨手裡。然而，天不從人願，這樣的生產工具需要最強大的晶片、最充足的能源、最好的演算法、以及最完整的訓練資料，但這許多都掌握在美國或台灣手中，而美國更進一步對中國進行科技圍堵。在這樣的情況下，這個重要的生產工具可能繼續被全世界最主要的資本家以及工程師集團掌握，而不是共產黨，那要怎麼辦呢？

假如技術上無法超越，那麼就要求台灣跟美國把技術交出來分享。

隨著AI興起，被視為是下一個世代的重大生產工具，中國也嘗試尋求突破。示意圖 。（美聯社檔案照）

這件事聽起來不太可能，但中國非常有系統且積極的推動這件事，而且越來越接近成功了。

無法技術突破就彎道掠奪

自從2022年起，中國開始積極地跟友好國家簽訂《新时代全天候全面战略伙伴关系》，假如去搜索這個詞，可以看到中國外交部跟無數第三世界的國家、俄羅斯、白俄羅斯、南亞許多國家簽訂這個協議。這個協議裡面大部分的內容都是雙方各種科技共享、對方承認一個中國等既有內容。但有一條過去沒有的：「XXX國欢迎中方提出的《全球人工智能治理倡议》」。

這個《全球人工智能治理倡议》是幹嘛的呢？這是習近平從2023年開始推出的一個詞彙（所以自然加入了習近平思想的一部分，可看過去我對習思想的分析，接著由習近平帶著整個中國外交部積極向外推動，不斷找世界各國簽訂協議，提供各種好處，換取世界各國支持這個《全球人工智能治理倡议》。

假如打開中國外交部親自對這個倡議的介紹，則可看到除了各種強調AI的風險與機會的修辭之外，最重要的一句政策：「发展人工智能应坚持相互尊重、平等互利的原则，各国无论大小、强弱，无论社会制度如何，都有平等发展和利用人工智能的权利。鼓励全球共同推动人工智能健康发展，共享人工智能知识成果，开源人工智能技术。反对以意识形态划线或构建排他性集团，恶意阻挠他国人工智能发展。反对利用技术垄断和单边强制措施制造发展壁垒，恶意阻断全球人工智能供应链。」

在過去一段時間，中國重新拾起毛澤東的第三世界理論，企圖透過聯合國推動「AI共產主義」。（圖片來源：達志影像／美聯社，取自貼文）

後半部的修辭，當然就是針對美國。自從美國開始對中國打貿易戰以來，習近平就積極透過聯合國修改對人權的定義，然後就不斷透過聯合國人權理事會懲罰美國，說美國對中國打貿易戰違反中國的人權。上面這段倡議，是把相同的邏輯再度用在AI上，說美國對中國打科技圍堵戰，是美國的惡意、破壞中國的平等權跟發展權。

但這裡更進一步地，這段倡議不只要美國拿掉科技封鎖、回復供應鏈，更進一步的要求美國「共享人工智能知識成果、開源人工智能技術」。在晶片科技上追不上？在演算法上追不上？在訓練資料集上追不上？很簡單，把AI使用定義為人權，然後美國不讓中國用美國最先進的AI就是違反中國的人權，所以美國企業砸大錢跟能源訓練的結果都要給中國在內的其他國家用。

最後兩個潛在威脅：可能美國只給民主國家用、或者美國只給窮國用，該怎麼辦？先別提中國可能繞道其他國家取得技術，習近平至今仍然堅持自稱中國是世界最大的開發中國家，就是為了等待這一刻，因為中國還是開發中國家，所以應該跟其他第三世界國家一樣共享開發中國家待遇。當然，因為中國是自稱發展中國家，所以可以基於自身政策或法規而不分享技術給其他已開發國家。

而為了避免美國拿民主來當條件，上面的倡議一開始就提到了「无论社会制度如何，都有平等发展和利用人工智能的权利」，就是為了這件事而寫下來的，也直接反駁美國企圖推動AI普及時的民主人權規範。

中國以聯合國為舞台，大展毛式第三世界戰略

看到這裡，讀者你或許會想說，這個倡議假如只限於跟中國有簽約的國家，那台灣跟美國不簽就沒事了。然而──在過去一年醞釀並跟夠多國家簽下協議、讓這些國家支持這個倡議之後，中國就把這個《全球人工智能治理倡议》提案到聯合國，並且於今年7月2日在聯合國大會正式通過了，有高達140個國家參加這個連署，足見中國的動員力，也在中國外交部的新聞稿提到了「发展中国家的热切期待」。

值得注意的是，美國也在聯合國支持了中國的這個提案。原因為何呢？因為美國也同一天在聯合國大會提案，要求各國一起努力合作讓AI不會侵犯個人隱私權並尊重人權，這個提案也獲得中國的支持。雙方各自支持對方的提案，被視為是聯合國大會前幾次雙方高峰會的一個產物。畢竟中美兩國的這個聯合國提案都不具強制性，所以象徵性支持也就僅限象徵意義。

但美國馬上就受到了支持中國提案的苦果：在隨後中國駐聯合國大使的記者會上，中國大使立刻開始高分貝批評美國對中國的科技制裁，要求立刻解除美國對中國的科技封鎖，並質疑這些科技封鎖違反了剛通過的這個聯合國決議，還說這聯合國決議是世界共識、而美國違反了這個世界共識。

同時，如同前面所提及，中國的這個倡議其實跟美國是打對台的，美國強調要保護並推動AI內的相關人權保護，但中國則是要求美國不管怎樣都應該要把AI開放給其他國家用，這就是關鍵性的差別。

美國與台灣如何因應殊為重要

整套劇本看下來，相信讀者也理解了中國這一整串推動的AI共產主義劍指何處了，這是中國為了施壓美國解除AI的科技封鎖，在自身研發尚未成功而光雙方談判也成效不彰之後，進而決定拉攏第三世界國家、透過聯合國制度來針對美國科技領先的打土豪分田地，實現AI共產，這跟之前我在這專欄寫到的改寫人權定義並攻擊美國打壓中國人權的作法是如出一轍的，因此我把這整串策略命名為AI共產主義。

目前聯合國大會決議尚不具約束性，但假如中國繼續使用這個決議來融入進更多跨國組織、多邊協議、經濟條約，進而使得AI相關科技成為必須公開各國自由使用的強制跨國規範時，對於積極研發此領域技術的台灣以及美國將會有很大的衝擊。目前在AI相關研究密切合作的台美雙方，除了在科技研發繼續投入之外，也需要同時注意中國透過國際組織的暗度陳倉。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家。



本文經授權轉載自【思想坦克】台美須密切關注 中國持續推動的AI共產主義

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法