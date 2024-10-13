思想坦克》荒謬至極的國民黨立院的聯大2758決議提案

國民黨表面上說這是支持中華民國的聯合國參與，但實際上卻是轉移焦點，透過端出一個不可能的提議讓反對中國在聯合國代表台灣的主張被胎死腹中。真不知是何居心。

◎賴怡忠

針對中國扭曲1971年聯合國2758決議案並聲稱此決議案是國際上一中原則的基礎一事，近日美國公開發聲表示反對，多個西方民主國家也通過國會決議表示不認同中方的解釋。但台灣的國會卻出現國民黨與民眾黨不願討論類似決議的作為。作為當事人的台灣國會拒絕與國際友台力量合作已經夠荒謬的了，更荒謬的是國民黨立院黨團幹事長傅崐萁及其他國民黨立委所提出的對案。這個對案不僅現實上不可行，還直接為台灣是中國一部分的主張背書，形同幫北京政府偷渡其一中原則。

國際共識是反對中國對2758決議案的解釋，不是反對2758決議案本身

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首先，現在美國在內的西方國家對2758決議案的立場，是反對中國在扭曲與誤用2758決議案。北京政府聲稱這個被聯合國通過的決議案表示聯合國認證台灣是中國的一部分，因此中國可以合法代表台灣、台灣不是國家、以及台灣因此無權參與任何在聯合國內的相關國際組織。美國務院官員的聲明，以及包括國際「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」，還有荷蘭、澳洲國會通過的議案等，都主張2758決議案並未觸及台灣，因此中國據此主張台灣是中國一部分，以及中國可以代表台灣等立場是無效的。美國務院進一步指出，這個決議案也不代表聯合國對台灣的地位已做出決定，也不代表台灣會因此無權參與聯合國相關的國際組織。

但正因為這是1971年經過聯合國大會通過票決的議案，美國及其他西方國家的國會異議，並不是反對這個議案本身，而是反對中國的解釋以及聯合國祕書處根據中國解釋而對台灣採取的限制性作為（例如拒絕接受中華民國台灣的護照、主張台灣無權透過友邦表達加入聯合國相關公約等）。畢竟2758決議案內文無一字提及台灣，因此將台灣與2758決議案聯繫起來是不對的。

重要的是，國民黨提案宣稱要「反對」2758決議案。這意味著要大家否決聯合國大會通過的議案。我們的朋友為了台灣而反對中國對2758決議案的惡意扭曲，但國民黨提案不去面對台灣因為中國惡意扭曲而受到的不公平對待，反而主張要逆轉聯合國大會在五十三年前已通過的決議。表面上說這是支持中華民國的聯合國參與，但實際上卻是轉移焦點，透過端出一個不可能的提議讓反對中國在聯合國代表台灣的主張被胎死腹中。真不知是何居心。

我們的外國友邦為了台灣而反對中國對2758決議案的惡意扭曲，但國民黨卻提案不去面對台灣因為中國惡意扭曲而受到的不公平對待，反而主張要逆轉聯合國大會在五十三年前已通過的決議。圖為國民黨團。（資料照）

蔣介石政府主張代表全中國，才是導致中華民國因2758決議案被驅逐的主因

國民黨提案表示中華民國自始反對聯大2758決議案，並提案要求聯合國「重新接納」中華民國。這個主張也不合乎當時發生的細節。事實上，包括美國、日本、澳大利亞等這些當時對2758決議案投下反對票的國家，相信比國民黨更有正當性主張其「自始反對」2758決議案，畢竟在那時當一個攸關議事程序，主張此議題必須經過三分之二多數通過的「重大議題案」被否決後，中華民國駐聯合國代表立即發表演說並走出會場，從此再也沒回去，這意味著在2758決議案通過時，中華民國代表是不在會場的，因此在技術上來說，根本也沒投下反對票。因此美日澳等當時對2758決議案投反對票的國家，更能宣稱自己是「自始反對」吧。但這些投反對票的國家，有因此宣稱不承認2758決議案嗎？

但是中華民國代表被逐出聯合國的真正原因，就是蔣介石宣稱中華民國代表全中國的荒謬主張。因為2758決議案的內文所提的是，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法代表，並將蔣介石代表在聯合國非法佔據的（中國）席位驅逐出去。自此蔣介石政府主張的「漢賊不兩立」變成賊立漢不立，也啟動中華民國日後如滾雪球般地斷交潮。

國際上一中政策的基調也因此逐漸確定下來，意即世界只有一個中國，而中華人民共和國政府是這個中國的唯一合法代表。但對於台灣是否是中國的一部分，則是各國各自有不同看法，也因此存留台灣一定程度的獨立性與自主性。而這個一中政策共識的建立，也代表國民黨的「一中各表」、中華民國也可以代表中國的主張，已不被世界所接受。因為中國只有一個，且是被中華人民共和國政府所合法代表的。

現在已有不少研究指出當年蔣介石如果不再主張中華民國代表全中國，不將台灣捲入與一場不可能打贏的中國代表競賽，可能台灣今天就不會陷在這樣的處境。國民黨不願承認蔣介石的錯誤也就罷了，但還要提一個本質上就是重回與中國互爭一中代表權的提案，重蹈五十三年前的錯誤。這種行為如果不是愚蠢，就是意圖將台灣鎖進北京政府的一中原則。我們只能希望國民黨居心不是這麼惡毒。

西方主張2758決議案未觸及台灣，但國民黨拒絕支持這個主張

國民黨的提案無一字講到台灣，也拒絕支持因2758決議案未觸及台灣，所以要反對台灣被中國代表的立場。國民黨在提案內文中呼籲大陸要尊重中華民國存在的事實，但又主張（兩岸）法理主權不分裂，因此本質上是呼應台灣是中國一部分的一中原則立場。

雖然國民黨宣稱這個中國是中華民國，對兩岸關係採取一中各表的立場，但國際上只接受中華人民共和國代表中國，因此國民黨一中各表下「台灣屬於中華民國」的主張，就是在實質呼應與放大北京政府的「中華人民共和國擁有台灣」之主張。

可能有人會宣稱，賴清德政府不是也宣稱中華民國，而且宣稱不會宣布台灣獨立嗎，以此質疑賴清德政府的立場與國民黨有何差異。但賴清德總統在就職演說明確提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（同樣的主張在蔡總統於2021年的雙十演說也提出過）。但國民黨對此立場是反對的。正是國民黨言必稱捍衛中華民國，但又反對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場，其提案還特別提到（兩岸）主權並未分割，這些作為合在一起，就變成在幫北京政府偷渡其領有台灣的宣稱。如果國民黨真的要捍衛中華民國，起碼也要支持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，而不是去主動呼應中國「擁有對台主權」的主張吧。

民眾黨立委加入IPAC，但會支持拒絕中國扭曲2758決議的提案嗎

整起事件更有趣的是，民眾黨對民進黨有關2758決議不涉及台灣的提議討論，也與國民黨採取相同的杯葛立場。之後民眾黨陳昭姿立委在立院慷慨激昂表示，自己是台灣之所以能加入「對中跨國議會聯盟IPAC」的關鍵人物，但拒絕因此被（民進黨）情緒勒索。

陳昭姿立委當然是台灣之所以能夠加入IPAC的關鍵，這點無庸置疑。但對於反應IPAC決議案的民進黨提案，民眾黨卻採取不願討論的立場，雖然民眾黨另提聲明，要求行政部門針對台灣加入包括聯合國在內國際組織進行報告，但大家現在看的是同樣加入IPAC的民眾黨，其行為是否會反映IPAC通過的決議，還是民眾黨雖然加入IPAC，但對於反映IPAC決議的議案，要嘛不予支持，或是以技術性方式使其在立法院無法過關。這與是否被情緒勒索毫無關係。

現在立院三黨都針對2758議案提出各自的聲明與提案，立法院長已裁示逕付二讀與交付黨團協商。國民黨提案雖聲稱是站在中華民國立場的提案，但呼應台灣是中國一部分的一中原則，且回歸兩蔣時代與北京互爭一中代表權的立場，還主張要推翻聯合國決議。這個提案不僅不是對抗北京政府對台立場的可行方式，還逆反國際反對中國扭曲2758決議的浪潮。更會形成偷渡台灣是中華人民共和國一部分的結果。這麼荒謬的提案不應該被通過。

作者為讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人

本文經授權轉載自【思想坦克】〈荒謬至極的國民黨立院的聯大2758決議提案〉

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