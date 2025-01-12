自由廣場》罷免並不是為了仇恨！

◎ 吳哲文

近期，民進黨立院黨團總召柯建銘，面對藍白多數的本屆立院，從去年就職以來的種種惡形惡狀，聲言應啟動「雙罷」，不只要讓韓國瑜失去立法院院長職位、更應對藍軍區域立委展開全面罷免，引發社會廣泛討論，但民進黨的其他立委，對柯總召的雙罷號召，也並不是完全沒有異音，例如北市立委王世堅，就反對所謂的「仇恨式」罷免。

不過，請恕筆者直言：

之所以會有這次的罷免風潮，與其說是泛綠選民對藍白立委不理性的集體反彈，毋寧應是公民基於對藍白立委的荒唐舉措，而產生各種義憤與不得不的民主手段。

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藍白立委所推各項立法，不僅從制度面與資源面，削弱台灣面對中國侵略所需的社會韌性，配合他們將繼續強推的諸多法案（例如恢復公投綁大選，將中配取得我國身分證時間，從現行六年縮回馬時代的四年，或推動郵寄及電子等海外不在籍投票）、及中國對台灣加強滲透浸潤的各種陽謀，更可能讓台灣喪失實質獨立自治狀態，「一旦淪入中國的新鐵幕，台灣人要到什麼時候，才能再獲得決定自己命運與主權態樣的權力」，更因此成為台灣人逐漸升高的不安與擔憂。

正因為意識到藍白立委控制立院多數後，不僅連「維持現有體制存在、留待未來再決定台灣最終的主權樣態」的薄弱共識，都不想再繼續維持下去，他們更像連自身選舉後勢與政治後路都不顧般的一路暴衝、但求奉承中國當局的對台意志，才讓越來越多的民眾，升起愈來愈強烈的不安感，並在民眾黨立委均屬不分區、無法透過罷免制度使其去職情況下，形成公民團體在多個選區推動罷免藍委、使大罷免運動方興未艾的動力。

因此，筆者誠摯希望，執政黨的政治人物，面對大罷免時代的新局面，先不要急著將此股新力量的集體社會心理，定義為仇恨的、非理性的，應多傾聽基層民意、深思熟慮後再發言會更好一些。

（作者為服務業、兼業作家）

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