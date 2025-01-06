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胡，怎麼說》2025大罷免啟動，2月1日攻擊發起線！

割闌尾救自己，罷藍委救台灣！二○二五大罷免啟動，才能救台灣於危亡！
胡文輝

胡文輝

2025/01/06 05:30

◎ 胡文輝

割闌尾救自己，罷藍委救台灣！二○二五大罷免啟動，才能救台灣於危亡！

割闌尾，絕不能拖，該割就割，當機立割！延誤割除，細菌侵害全身，生命難保。罷藍委，也絕不可拖，勇敢承擔，該罷就罷！當罷不罷，只好眼睜睜看「傅崐萁們」繼續控立院橫行、繼續毀憲亂政、變本加厲禍國殃民。

國民黨立委傅崐萁。（資料照）國民黨立委傅崐萁。（資料照） 

藍白六十二個「傅崐萁們」，去年二月一日上任到今，不到一年幹出的擴權惡行、修出的惡法，已罄竹難書，亂財政、毀憲政、阻預算、壞國防、砍司法等等，使台灣崩壞的手段不一而足。這只是個開端，若不及時有效阻斷惡行，民主將倒退、自由將沉淪，台灣命運將遭永劫，被送入一黨專政的中共政權之手。

分析一年來種種跡象，中共要的、就是藍白做的，藍白終極目標很清楚，就是無所不用其極的不擇手段毀掉賴清德政府。只見，朱立倫巴著習近平、傅崐萁舔著王滬寧，國共合謀主軸操控下，為了向北京主子做交代，禍台手段不會絲毫手軟。

本屆藍白委和之前的反對黨（無論藍綠）最大不同，就是無自主、身不由己、如線控木偶般聽「傅號令」、「傅隨黃」行事。大家必須睜大眼睛看清楚，「傅崐萁們」不是能以道理說服、不是民意能讓他們知錯能改、不是曉以大義就能使他們回頭是岸、更不是動之以情哀求能讓他們回心轉意。

只有回到「主權在民」，用憲法賦與的罷免權，用人民的力量罷掉「傅崐萁們」，才能讓他們驚慌恐懼！罷免掉六個以上扈從中共的「傅崐萁們」，當然罷掉愈多愈好，使藍白席次低於立院過半的五十七，才能逆轉台灣被嚴重惡化、挽救台灣免於被「送中」、免於民主被「送終」！

目前藍白六十二個「傅崐萁們」，仗著暫時性的過半數無法無天，其中藍十三、白八為不分區立委，依現行法律無法罷免，其他四十一個藍委都在二月一日起可正式直接提議罷免。

賴清德在元旦談話提到，以「更大的民主」，面對藍白困局。行使罷免權就是更大的民主，就是主權在民的實踐，民進黨不能只打嘴炮，否則會誤國誤民，藍白與赤色勢力協力，藉立院對台灣發動「鬥爭」了，你們還在溫良恭儉讓嗎？以為喝杯咖啡就能大和解嗎？

二月一是就是「大罷免攻擊發起線」，大家勇敢站出來，罷免禍國殃民的藍委，台灣人民展開「絕地大反攻」！

（作者為資深媒體人）

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