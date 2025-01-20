自由開講》巧婦難為無米之炊 藍白濫刪預算的影響

◎ 細菌先生

近來國民黨和民眾黨針對政府預算進行了「計劃性的刪減」，加上一系列對執政的中央政府進行批評和宣傳，引起社會譁然。

國、眾兩黨濫刪政府預算，將日常運作經費削減殆盡，使機關無法正常運作，將對台灣社會運行造成深遠的負面影響，損害國家執行政策的資源和人民的權益福利。（記者方賓照攝）

國、眾指出：「今年的預算從去年的2兆9000億元增加到3兆1000億元，即便砍掉10%後仍有2兆8000億元，與去年相差不大，所以並無外界所傳那麼嚴重」，並稱政府各部會在「說謊」。

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然而，國、眾兩黨這種說法，就是企圖利用資訊落差來誤導民眾。

為了更清楚了解預算的安排，我們需要深入探討政府的「歲入」、「歲出」預算，這預算分為「經常門」和「資本門」兩種。

所謂 「經常門」指的是政府日常運作的必要支出，例如水電、電話、網路，以及各項業務費用等。這部分若無法順利運作，將直接影響政府機關的正常運行。而「資本門」則為資產增加或擴充所需的經費，相較之下，雖然重要，但沒有「經常門」那麼必不可少，像是家庭中的大型家電、汽車、房地產或投資支出。

根據「預算法」規定，政府各預算項目中的經費通常不允許互相挪用，尤其是「經常門」與「資本門」之間的資金更是不能跨用。即使某個計畫中的經費有餘，流用幅度同樣受限，並且不得用於人事支出。因此，當藍白聯盟大幅刪減「經常門」的業務費，保留「資本門」的預算，便會造成各機關無法維持正常運作。即使保有再多的「資本門」預算，也無法解決運作經費不足的問題。

以一般家庭為例，若無法將收入用於日常生活的必要開銷，而僅限於奢侈品消費，這樣的安排會讓生活難以維持。這正是目前國、眾兩黨對政府預算所採取的作法：將「日常運作經費」削減殆盡，使機關「無法正常運作」，而留下的「資本門」預算卻不能解決現實問題。

國、眾兩黨這種手法無疑是對資訊的不當運用，試圖誤導公眾對執政黨的不滿，進而影響政策的正常推行。若政府機關無法正常運作，將對台灣的社會運行造成深遠的負面影響，從而損害國家執行政策的資源和人民的權益福利。

因此，位居台灣最高國會殿堂的立法委員，在面對預算議題時，應全盤考量預算的整體安排與實際需要，而非單純以數字差異來混淆視聽，以免對國家及社會的長遠發展帶來不利影響。

（作者為政治幕僚）

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