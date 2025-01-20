晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》巧婦難為無米之炊 藍白濫刪預算的影響

2025/01/20 11:30

◎ 細菌先生

近來國民黨和民眾黨針對政府預算進行了「計劃性的刪減」，加上一系列對執政的中央政府進行批評和宣傳，引起社會譁然。

國、眾兩黨濫刪政府預算，將日常運作經費削減殆盡，使機關無法正常運作，將對台灣社會運行造成深遠的負面影響，損害國家執行政策的資源和人民的權益福利。（記者方賓照攝）國、眾兩黨濫刪政府預算，將日常運作經費削減殆盡，使機關無法正常運作，將對台灣社會運行造成深遠的負面影響，損害國家執行政策的資源和人民的權益福利。（記者方賓照攝）

國、眾指出：「今年的預算從去年的2兆9000億元增加到3兆1000億元，即便砍掉10%後仍有2兆8000億元，與去年相差不大，所以並無外界所傳那麼嚴重」，並稱政府各部會在「說謊」。

然而，國、眾兩黨這種說法，就是企圖利用資訊落差來誤導民眾。

為了更清楚了解預算的安排，我們需要深入探討政府的「歲入」、「歲出」預算，這預算分為「經常門」和「資本門」兩種。

所謂 「經常門」指的是政府日常運作的必要支出，例如水電、電話、網路，以及各項業務費用等。這部分若無法順利運作，將直接影響政府機關的正常運行。而「資本門」則為資產增加或擴充所需的經費，相較之下，雖然重要，但沒有「經常門」那麼必不可少，像是家庭中的大型家電、汽車、房地產或投資支出。

根據「預算法」規定，政府各預算項目中的經費通常不允許互相挪用，尤其是「經常門」與「資本門」之間的資金更是不能跨用。即使某個計畫中的經費有餘，流用幅度同樣受限，並且不得用於人事支出。因此，當藍白聯盟大幅刪減「經常門」的業務費，保留「資本門」的預算，便會造成各機關無法維持正常運作。即使保有再多的「資本門」預算，也無法解決運作經費不足的問題

以一般家庭為例，若無法將收入用於日常生活的必要開銷，而僅限於奢侈品消費，這樣的安排會讓生活難以維持。這正是目前國、眾兩黨對政府預算所採取的作法：將「日常運作經費」削減殆盡，使機關「無法正常運作」，而留下的「資本門」預算卻不能解決現實問題。

國、眾兩黨這種手法無疑是對資訊的不當運用，試圖誤導公眾對執政黨的不滿，進而影響政策的正常推行。若政府機關無法正常運作，將對台灣的社會運行造成深遠的負面影響，從而損害國家執行政策的資源和人民的權益福利

因此，位居台灣最高國會殿堂的立法委員，在面對預算議題時，應全盤考量預算的整體安排與實際需要，而非單純以數字差異來混淆視聽，以免對國家及社會的長遠發展帶來不利影響。

（作者為政治幕僚）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書