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賴中強 公民力量》不能容忍預算審查變言論審查！

藍白黨人以好民文化協會參與青鳥行動為理由，刪除、凍結部會預算；要求撤銷補助、追回款項、懲處官員，提出報告才能解凍。這不僅僅是政治報復，更是言論審查！
賴中強

賴中強

2025/01/21 20:00

◎ 賴中強

藍白黨人以好民文化協會參與青鳥行動為理由，刪除、凍結部會預算；要求撤銷補助、追回款項、懲處官員，提出報告才能解凍。這不僅僅是政治報復，更是言論審查，透過這個案例，傅黃集團要昭告世人：

1. 有接受政府補助的民間團體，不可以批評、究責立委。

2. 各部會不可以補助批評、究責立委的民間團體。

這其實是國會對台灣社會發動的戒嚴

這是道道地地的言論審查！這是國會對台灣社會發動的戒嚴！我們決不容忍！

藍白黨人以好民文化協會參與青鳥行動為理由，刪除、凍結部會預算；要求撤銷補助、追回款項、懲處官員，提出報告才能解凍。（取自貼文）藍白黨人以好民文化協會參與青鳥行動為理由，刪除、凍結部會預算；要求撤銷補助、追回款項、懲處官員，提出報告才能解凍。（取自貼文）  

也要幫好民協會及國家人權博物館澄清一點：好民並沒有如中國國民黨提案中所說的「將公帑發給特定人在社群宣傳號召罷免立委行為」。「冬季青鳥在台中-濫權立委究責會」是今年初舉行，主辦單位是台灣經濟民主連合與台灣公民陣線，經費由台灣經濟民主連合負擔，來源是民眾捐款，根本與111-113年國家人權博物館補助好民舉辦「自由路上藝術節」經費完全無關。要以此為由撤銷補助，就是違反不當連結禁止原則。


（註）中國國民黨預算提案：

國家人權博物館補助該協會（好民文化行動協會），辦理「自由路上藝術節」111-113年各為10萬元、10萬元與30萬元..協會楊姓發起人更參與「冬季青鳥在台中-濫權立委究責會」罷免行動..針對國家人權博物館114年預算編列「博物館業務之推展_獎補助費_對國內團體之捐助」522萬5千元，提案減列30萬元並凍結300萬元預算，俟文化部、國家人權博物館提出調查報告，撤銷對台中好民文化協會之歷年補助並追回款項，作出相關懲處，向立法院教育及文化委員會提出專案報告經同意後始得動支。

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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