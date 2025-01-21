李忠憲的思考》藝術不是奢侈品：從陳玉珍刪影視預算談政府補助的價值

◎李忠憲



最近陳玉珍刪掉公共電視和政府補貼拍攝電影的預算，一些影視媒體工作者聯合聲明支持罷免藍白立法委員，陳玉珍反嗆：這種沒有政府補貼就沒活幹的工作者的聯合聲明一點都不嚇人，一旦離開政府補貼就斷糧斷炊有什麼真實的能耐？

藍委陳玉珍還去導演臉書下面嗆聲要公開名單。（取自林俊憲委員貼文）

後來陳玉珍還去人家臉書下面嗆聲要公開名單，她暗示每一個都不會放過。也到人家記者會的會場去踢館，被遭導演陳世杰怒嗆，「妳的主子還沒過來就開始搞」。

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綠委邀請王小棣導演等人表達「拒絕藍白政治黑手，捍衛台灣影視命脈」訴求，結果藍委陳玉珍跑來嗆聲，導演陳世杰回批陳「中國那邊的主子還沒來就開始搞」。（林宜瑾辦公室提供）

我之前已經寫了許多文章支持全面罷免，今天我想要深入探討一下，有關於政府預算補貼藝術創作的原因跟邏輯。

我很喜歡奧斯卡．王爾德，年輕的時候看過他這一句話：「做你自己，因為其他人都已經有人扮演了」。因為這句話我開始很認真的想辦法認識自己，在認識之後想辦法成為自己。

王爾德還有另外一句話：「真正的奢華是內在的富足」，而內在的富足主要是來自於藝術。那麼藝術是一種商品嗎？就經濟層面來講藝術媒體的確可以成為商品，有市場價格可以被買賣。但藝術的核心價值，通常被認為超越經濟的價值，尤其藝術有成長文化、傳遞情感和價值觀的功能，藝術是一種公共財，而非單純的商品。

吸引力應該是決定藝術作品存在的指標嗎？很多非商業電影、實驗藝術或非主流媒體無法足夠吸引市場的需求，而這些往往比商業電影根據文化價值以及多樣性考量的作品應該值得政府補助。除此之外，藝術作品具有凝聚社會、建構集體記憶和身分認同的功能，我想這些中國代理人最害怕的是這種藝術作品。

另外像這種陳玉珍這種沒有唸書的野蠻人，因為自己日常的經驗，可能把藝術當成奢侈品，而非必需品。

藝術的影響往往是長遠的，特別在教育文化傳承和國際形象上，是社會進步重要的基石。

陳玉珍的言論與行動，不僅顯示出她對藝術價值的無知，更反映了一種短視的政治操作，也企圖弱化台灣本土的文化與認同。

藝術不是簡單的商品，更不是一種可有可無的奢侈品。它是文化的根基，是社會進步的重要動力。這些藝術補助不僅是在支持創作者的生存，更是在支持我們的文化多樣性和自由精神。

當藝術家們站出來反對刪除預算時，這並非僅僅是為了保護他們的生計，而是捍衛一種能啟發社會、傳承文化、凝聚記憶的公共價值。

將藝術視為「沒真本事就無法生存」的產業，是一種淺薄而危險的觀念。削弱藝術，最終削弱的是整個社會的靈魂，台灣如果沒有自己的靈魂，就會完全變成中國人的樣子，他們想要的大概就是這樣，希望大家都跟他們一樣。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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