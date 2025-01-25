自由開講》莫養惡鬼內鬼殺自己人！罷免藍委平台灣內亂

◎ 張天泰

日前中研院已發出求救聲，因藍白立委大幅無理砍預算，導致三千人恐拿不到薪水！也直接影響台灣科研人才生存空間。

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視廿三億元預算案，引爆文化界怒火。（記者塗建榮攝）

藍營立委陳玉珍再提案刪光公視23億元，也引起台灣文化界重要人士林懷民、王小棣、陳玉勳連署反對。

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接連對台灣這個國家的科學研究、教育發展、文化傳承下重手，藍白立委合謀亂政的狐狸尾巴不隱藏了；任意大幅、為所欲為全面刪除部會預算，且邏輯壞死，例如性平事件頻傳，提案減列性平處預算，不滿陸委會說金門面臨統戰威脅，所以把業務費減列剩1元；白委認為刑事警察局打詐不力，所以提案減列2億元，認為作品史觀和意識型態有誤和其政黨不合，所以全數減列公視預算。

本末倒置，做不好就全部停掉，這樣武斷魯莽的絕對二元對立，只是癱瘓現為民進黨主政的各部會，導致浪費台灣政府預算的錯誤行為。

藍白癱瘓國家行政，已對各機關的業務費下重手，因業務費是行政機關運作的基本費用，像是郵資、水電費、電話網路費等，另外像司法機關請專家鑑定證物、邀請學者開會，也是業務費。大砍業務費就是在癱瘓行政機關的日常運作，其總目標是要讓台灣的國家行政機關動彈不得。

內政部日前於臉書發布致敬日本動漫「進擊的巨人」哏圖，提醒天冷注意事項，國民黨立委廖先翔質疑藍白配色是醜化在野黨，提案刪除內政部「媒體政策及業務宣導費」1192萬5千元預算。（內政部提供）

其他藍白立委秀下限的提案，只代表其「不夠格成為民代」、「丟臉至極」，諸如內政部做圖時冷氣團巨人是藍色的，被害妄想症說是醜化在野黨；宏都拉斯跟台灣斷交、跟中國建交，外交部被藍委批評沒能復交；海委會圖文繪製護國神山黑熊君擋颱風，被說是幫黑熊學院造神；還有像反制罷免、反對轉型正義、反對白恐相關作品所提出的預算提案，藍白立委是不是要政治報復，台灣人民選你為民發聲，不是當幫派報仇打手！

悪鬼（あっき）原本是佛教用語，係指擾亂人類的鬼類；在日本，用以總稱在人世間散布邪惡的諸鬼。而台灣人莫再養惡鬼內鬼殺自己人！此次台灣全民需同一條心，至少罷免藍委2席成功，才能平內亂開始拚民生經濟，還給台灣人平靜生活，一個有希望的未來。



（作者為政治工作者、教育博士）

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