晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》莫養惡鬼內鬼殺自己人！罷免藍委平台灣內亂

2025/01/25 16:30

◎ 張天泰

日前中研院已發出求救聲，因藍白立委大幅無理砍預算，導致三千人恐拿不到薪水！也直接影響台灣科研人才生存空間。

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視廿三億元預算案，引爆文化界怒火。（記者塗建榮攝）國民黨立委陳玉珍提案刪除公視廿三億元預算案，引爆文化界怒火。（記者塗建榮攝）

藍營立委陳玉珍再提案刪光公視23億元，也引起台灣文化界重要人士林懷民、王小棣、陳玉勳連署反對。

接連對台灣這個國家的科學研究、教育發展、文化傳承下重手，藍白立委合謀亂政的狐狸尾巴不隱藏了；任意大幅、為所欲為全面刪除部會預算，且邏輯壞死，例如性平事件頻傳，提案減列性平處預算，不滿陸委會說金門面臨統戰威脅，所以把業務費減列剩1元；白委認為刑事警察局打詐不力，所以提案減列2億元，認為作品史觀和意識型態有誤和其政黨不合，所以全數減列公視預算。

本末倒置，做不好就全部停掉，這樣武斷魯莽的絕對二元對立，只是癱瘓現為民進黨主政的各部會，導致浪費台灣政府預算的錯誤行為

藍白癱瘓國家行政，已對各機關的業務費下重手，因業務費是行政機關運作的基本費用，像是郵資、水電費、電話網路費等，另外像司法機關請專家鑑定證物、邀請學者開會，也是業務費。大砍業務費就是在癱瘓行政機關的日常運作，其總目標是要讓台灣的國家行政機關動彈不得。

內政部日前於臉書發布致敬日本動漫「進擊的巨人」哏圖，提醒天冷注意事項，國民黨立委廖先翔質疑藍白配色是醜化在野黨，提案刪除內政部「媒體政策及業務宣導費」1192萬5千元預算。（內政部提供）內政部日前於臉書發布致敬日本動漫「進擊的巨人」哏圖，提醒天冷注意事項，國民黨立委廖先翔質疑藍白配色是醜化在野黨，提案刪除內政部「媒體政策及業務宣導費」1192萬5千元預算。（內政部提供）

其他藍白立委秀下限的提案，只代表其「不夠格成為民代」、「丟臉至極」，諸如內政部做圖時冷氣團巨人是藍色的，被害妄想症說是醜化在野黨；宏都拉斯跟台灣斷交、跟中國建交，外交部被藍委批評沒能復交；海委會圖文繪製護國神山黑熊君擋颱風，被說是幫黑熊學院造神；還有像反制罷免、反對轉型正義、反對白恐相關作品所提出的預算提案，藍白立委是不是要政治報復，台灣人民選你為民發聲，不是當幫派報仇打手！

悪鬼（あっき）原本是佛教用語，係指擾亂人類的鬼類；在日本，用以總稱在人世間散布邪惡的諸鬼。而台灣人莫再養惡鬼內鬼殺自己人！此次台灣全民需同一條心，至少罷免藍委2席成功，才能平內亂開始拚民生經濟，還給台灣人平靜生活，一個有希望的未來。

（作者為政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書