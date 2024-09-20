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自由開講》吳思瑤為何如此悲憤？談朝野協商未處理2758決議不涉台爭議！

2024/09/20 09:30

◎張天泰

澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，此次民進黨立法院黨團希望在新會期提出決議文呼應，但朝野協商卻未處理。引發民進黨團幹事長吳思瑤表示，這是她參加數十次朝野協商最悲憤的一次，「我真的要忍住眼淚不掉下來，這就是台灣的處境」。

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

白營高虹安下台，民眾黨主席柯文哲因貪汙被羈押，藍營基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日投票，藍白似乎仍不能理解台灣的民意，竟然出現「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，國民黨籍立法院長韓國瑜未處理就離場。

吳思瑤特意用台語提及，當世界各國，當美國、澳洲、荷蘭國會為了台灣發聲時，台灣自己的國會議長跟兩個在野黨完全無視於台灣自己國家的需要。

但藍白合仍偏向投降主義路線，卻不知道中國中共殺害投降主義者不手軟的歷史，1948年12月，國共兩軍在淮海地區展開大決戰，毛澤東親自撰寫了敦促杜聿明等投降書，並且喊話說，停止抵抗，本軍可以保證你們高級將領和全體官兵的生命安全，國軍官兵在長春守將鄧洞國因彈盡糧絕，北平守將傅作義受女兒，也就是當時的中共特務欺騙，先後投降後，全國各地國軍投降、投共成風，於是共軍戰事順利，席捲整個大陸。然而中國建政僅一年，1950年10月10日由毛澤東主導的中共中央，下達了鎮壓反革命指示，要各地糾正寬大無邊的右傾傾向，下令大規模處決先前投降、投共的國民黨軍政人員，以及被俘或逃亡的國民黨軍政人員。

藍營一定要等到明年立委席次再被罷免減損，才會真正悔悟修正路線嗎？

（作者為政治工作者、教育博士）

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