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自由開講》美空軍部長：中國軍事威脅已成事實，臺灣應如何未雨綢繆？

2024/09/22 08:30

茜茜

近年來，中國不斷加強在臺海和印太地區的軍事活動，從頻繁的軍事演習到挑釁性的軍事飛行，這些行為顯示出其對區域安全的威脅正變得愈發明顯，中國試圖藉由軍事手段強化其在臺灣和印太地區的霸權地位，而這種威脅並非僅限於未來，而是當前已經在發生；美國空軍部長肯達爾針對中國軍事擴張的言論，揭示了中國當前對西太平洋和臺灣的戰略意圖，臺灣必須從中警覺並採取相應對策，以應對中國的威脅行為。

肯達爾對中國軍事威脅的評估

肯達爾指出，中國不僅是未來的威脅，而是今天就已經對臺海及印太地區構成重大威脅，他強調中國共產黨在軍事力量、作戰策略和武器研發上的大規模投資，這些都明確指向了美國及其盟友在西太平洋地區的力量投射能力；中國軍事演習的規模和精密度不斷提升，這些軍事行動的真正目的是為了入侵或封鎖臺灣，並削弱美國在區域的影響力，這些演習所展現出的攻擊美國空軍基地和航空母艦的意圖，進一步說明了中國在臺海的侵略性戰略。

美國空軍部長肯達爾。（法新社）美國空軍部長肯達爾。（法新社）

臺海局勢的緊張升級

肯達爾的言論進一步加深了對臺海局勢緊張的擔憂，中國持續透過軍事行動來施壓臺灣，意圖達成「不戰而屈人之兵」的效果；這些行動包括繞臺飛行、海上封鎖模擬以及針對臺灣進行的跨軍種聯合軍演，顯示出中國正積極為潛在的侵臺行動做準備，這樣的發展不僅威脅到臺灣的安全，也影響到整個印太地區的穩定，對國際社會提出了挑戰，臺灣應該意識到這種局勢的嚴峻性，並與國際盟友加強合作，共同應對中國的威脅。

臺灣應借鑑美國戰略

臺灣在面對中國威脅時，可以從肯達爾的言論中學習到美國應對中國挑釁的策略，美國一直強調與盟友保持密切合作，並強化軍事力量以應對中國的擴張；臺灣應該加強與美國、日本和其他印太國家的防務合作，提升自我防禦能力，並通過聯合軍事演習來提升實戰能力；此外，臺灣也應該進一步推進本土國防產業的發展，尤其是在不對稱作戰能力方面，如海空防禦和網路作戰，這些都是面對中國軍事威脅的重要手段。

臺灣的自衛與國際聯盟

在面對中國日益增長的軍事壓力時，臺灣必須加強與國際盟友的聯繫，尤其是與美國及其印太盟友之間的合作，這些國家與臺灣有共同的安全利益，並希望維持區域的和平與穩定；肯達爾強調美國將採取必要措施支持盟友，這對臺灣來說是一個重要信號，臺灣應積極參與區域安全合作，確保在國際防務體系中的角色；同時，臺灣需要提升自己的防禦自主性，透過軍備現代化和兵力提升，維持對中國威脅的有效威懾。

臺灣應對中國威脅的長期策略

臺灣面對中國持續加強的軍事威脅，必須制定長期的應對策略，除了提升軍事防禦力量，臺灣還需要加強全民國防教育，讓社會對潛在的威脅保持高度警覺，臺灣也應該繼續強化與全球民主國家的聯繫，爭取國際支持來對抗中國的霸權主義；同時，臺灣可以學習美國及其盟友的國防規劃經驗，針對中國可能採取的軍事行動做好周全的準備，確保在任何情況下都能夠保衛國家的主權與安全。

（作者為研究生）

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