自由開講》維護在越南新二代的教育權利，政府責無旁貸

◎葉建良

9月18日公共電視播放的紀錄片〈湄公河上有座台灣島〉，報導越南芹苴市的新祿島上，有台越第二代的孩子未能順利入學接受教育的情況。想到幾年前我在某市教育局工作時接到學校通報的個案，越南回台的新二代要入學安置，學校發現他們除了語言方面需要適應之外，並不具備與其年齡相稱的學力；而這樣的情況不在少數。進一步了解其原因，這些孩子由於沒有越南國籍，在越南無法正常順利進入學校學習。

紀錄片提到，芹苴市政府於2018年統計，僅該市就有1100名跨國婚姻的孩子無法正常入學，而新祿島就有30名。這些孩子不全然是台灣之子；不過，以台越通婚之盛，推測台灣籍的孩子不在少數。

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依據兒童權利公約第28條，「締約國確認兒童有接受教育之權利」；同公約第2條規定，「締約國應尊重本公約所揭櫫之權利，確保其管轄範圍內之每一兒童均享有此等權利，不因兒童、父母或法定監護人之…、國籍、…出生或其他身分地位之不同而有所歧視。」我國雖然不是締約國，仍然遵守該公約，對於居住在台灣的外籍兒童提供與國民一致之義務教育。越南早在1990年就批准公約，卻未公平對待外籍兒童的就學權利，儘管這些外籍兒童身上有一半的越南血統。我國政府不應坐視這些新二代的就學權利被剝奪，任其淪為教育人球，請與越南政府積極交涉，解決問題。

我國政府不應坐視這些新二代的就學權利被剝奪，任其淪為教育人球，請與越南政府積極交涉，解決問題。圖為國小學生上課示意圖，人物與本文無關。（資料照）

這些居住在越南的新二代，不論未來是回台繼續就學，或者留在越南發展，都是台灣國民；政府不應坐視他們從基礎教育開始就淪落到社會底層。政府除了促使越南政府正視其公約之義務外，或許可輔以其他合作方案，例如設立基金，提供經費援助越南。此一基金來源，除了由政府編列預算挹注外，還可以向當地台商勸募，公私合作幫助這群台灣之子走出困境。

（作者為退休督學）

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