晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》維護在越南新二代的教育權利，政府責無旁貸

2024/09/21 19:30

葉建良

9月18日公共電視播放的紀錄片〈湄公河上有座台灣島〉，報導越南芹苴市的新祿島上，有台越第二代的孩子未能順利入學接受教育的情況。想到幾年前我在某市教育局工作時接到學校通報的個案，越南回台的新二代要入學安置，學校發現他們除了語言方面需要適應之外，並不具備與其年齡相稱的學力；而這樣的情況不在少數。進一步了解其原因，這些孩子由於沒有越南國籍，在越南無法正常順利進入學校學習。

紀錄片提到，芹苴市政府於2018年統計，僅該市就有1100名跨國婚姻的孩子無法正常入學，而新祿島就有30名。這些孩子不全然是台灣之子；不過，以台越通婚之盛，推測台灣籍的孩子不在少數。

依據兒童權利公約第28條，「締約國確認兒童有接受教育之權利」；同公約第2條規定，「締約國應尊重本公約所揭櫫之權利，確保其管轄範圍內之每一兒童均享有此等權利，不因兒童、父母或法定監護人之…、國籍、…出生或其他身分地位之不同而有所歧視。」我國雖然不是締約國，仍然遵守該公約，對於居住在台灣的外籍兒童提供與國民一致之義務教育。越南早在1990年就批准公約，卻未公平對待外籍兒童的就學權利，儘管這些外籍兒童身上有一半的越南血統。我國政府不應坐視這些新二代的就學權利被剝奪，任其淪為教育人球，請與越南政府積極交涉，解決問題。

我國政府不應坐視這些新二代的就學權利被剝奪，任其淪為教育人球，請與越南政府積極交涉，解決問題。圖為國小學生上課示意圖，人物與本文無關。（資料照）我國政府不應坐視這些新二代的就學權利被剝奪，任其淪為教育人球，請與越南政府積極交涉，解決問題。圖為國小學生上課示意圖，人物與本文無關。（資料照）

這些居住在越南的新二代，不論未來是回台繼續就學，或者留在越南發展，都是台灣國民；政府不應坐視他們從基礎教育開始就淪落到社會底層。政府除了促使越南政府正視其公約之義務外，或許可輔以其他合作方案，例如設立基金，提供經費援助越南。此一基金來源，除了由政府編列預算挹注外，還可以向當地台商勸募，公私合作幫助這群台灣之子走出困境。

（作者為退休督學

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書