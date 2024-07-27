晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》部分立委福國利民正事不做／耽溺政治鬥爭不知清醒！

2024/07/27 10:30

◎張天泰

近日邱禮濤執導，由劉青雲、吳鎮宇等影帝等級演員主演的《談判專家》上映，在談判心理學為基礎的唇槍舌劍，言語對峙你來我往，實質討論了社會福利和教育政策的限制，警方內心拉扯和社會責任。

這部電影最具寫實性的是劉德華和彭秀慧所飾演的貧窮夫婦，被判定無撫養孩子能力後，孩子被送養，夫婦為把孩子找回來，去拿瓦斯桶準備引爆，和兩把菜刀到政府社會局，要找公務員同歸於盡的貧窮犯罪，其中劉提到一句話是這樣的，「我們（社會各領域弱勢族群）的聲音沒有人聽見，政府不理我們」，說這話時拿菜刀的手是抖動的，談判過程中談判專家藉著送便當，冷靜現場情勢，劉搶著把便當錢付了，說不夠會再還給談判專家，他們不偷不搶本質善良，卻是被不當政策制度和貧窮議題壓迫的弱勢族群。

開場即高峰，劉德華出現的開篇是直接帶出電影的人文教育關懷——關心社會各領域弱勢族群的政策議題。因為弱勢貧窮夫妻，與社會福利署人員的專業判斷有衝突，最後選擇夫婦自盡的極端悲劇。而這不只是談判專家的挫敗，是政府政策的挫敗，是文明國家社會每一個人的挫敗，也是人類人性尊嚴文明的挫敗。這次的挫敗也讓吳鎮宇開始反思社會問題的根源在哪裡，決定轉職為社工開始關注弱勢基層。

《談判專家》電影海報。（翻攝Qa6電影之夜 2.0臉書）

筆者在2017年曾發表〈把錢留給更需要的人——助弱三十年台灣菜販蔡添貴專訪〉，蔡添貴提及他曾遇到一位住在台灣楊梅的單親媽媽，這個單親媽媽有兩個孩子，當天下著大雨，這位媽媽穿雨衣到蔡家，向蔡尋求幫忙，因為這個單親媽媽的兩個孩子沒有工作，於是生活陷入了困頓，當時蔡便馬上拿物資給她，蔡永遠記得在雨衣底下她眼中的謝意…像她就是一個在現有政策制度缺陷下，政府照顧不到的弱勢族群，因政府對於弱勢補助標準嚴格，這個單親媽媽只有一個老房子，但無工作能力又要養活兩個失業的孩子，但政府低收入不會補助到這個單親媽媽，因為從書面資料來看，這個單親媽媽名下有一個舊房子，但實際上這位單親媽媽不能失去這個舊房子，否則她和兩個孩子就沒地方住，這是一個很矛盾的現象。蔡也表示有位離婚的弱勢婦女需要物資，找蔡幫忙，因為她申請不到政府提供的低收入戶補助，而申請不到低收入的原因，是需要她前夫的簽章證明，這就是不人性化的制度錯誤，因為這個弱勢婦女就是和前夫有矛盾衝突，所以以常理推斷，她的前夫不會給她簽章證明，但政府就說規定是規定，不理解人情世故。上述情節不是在演《談判專家》台灣版，而是在台灣陷入貧窮惡性循環的真實社會議題！

台灣的立委諸公，特別是藍白陣營立委，都著猴急於權力分配的政治鬥爭做展演，搶盡新聞媒體鎂光燈，但哪位立委真正關心有台灣公民正陷入貧窮惡性循環壓迫？對！巧芯、國昌老師我說的就是你們兩人！立委需要善盡公共性責任，人性化改善相關政策制度，介入關心貧窮議題，不要失去立委服務人民的初心，最後被罷免丟臉下台變成一場空！

（作者為政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書