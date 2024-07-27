自由開講》部分立委福國利民正事不做／耽溺政治鬥爭不知清醒！

◎張天泰

近日邱禮濤執導，由劉青雲、吳鎮宇等影帝等級演員主演的《談判專家》上映，在談判心理學為基礎的唇槍舌劍，言語對峙你來我往，實質討論了社會福利和教育政策的限制，警方內心拉扯和社會責任。

這部電影最具寫實性的是劉德華和彭秀慧所飾演的貧窮夫婦，被判定無撫養孩子能力後，孩子被送養，夫婦為把孩子找回來，去拿瓦斯桶準備引爆，和兩把菜刀到政府社會局，要找公務員同歸於盡的貧窮犯罪，其中劉提到一句話是這樣的，「我們（社會各領域弱勢族群）的聲音沒有人聽見，政府不理我們」，說這話時拿菜刀的手是抖動的，談判過程中談判專家藉著送便當，冷靜現場情勢，劉搶著把便當錢付了，說不夠會再還給談判專家，他們不偷不搶本質善良，卻是被不當政策制度和貧窮議題壓迫的弱勢族群。

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開場即高峰，劉德華出現的開篇是直接帶出電影的人文教育關懷——關心社會各領域弱勢族群的政策議題。因為弱勢貧窮夫妻，與社會福利署人員的專業判斷有衝突，最後選擇夫婦自盡的極端悲劇。而這不只是談判專家的挫敗，是政府政策的挫敗，是文明國家社會每一個人的挫敗，也是人類人性尊嚴文明的挫敗。這次的挫敗也讓吳鎮宇開始反思社會問題的根源在哪裡，決定轉職為社工開始關注弱勢基層。

《談判專家》電影海報。（翻攝Qa6電影之夜 2.0臉書）

筆者在2017年曾發表〈把錢留給更需要的人——助弱三十年台灣菜販蔡添貴專訪〉，蔡添貴提及他曾遇到一位住在台灣楊梅的單親媽媽，這個單親媽媽有兩個孩子，當天下著大雨，這位媽媽穿雨衣到蔡家，向蔡尋求幫忙，因為這個單親媽媽的兩個孩子沒有工作，於是生活陷入了困頓，當時蔡便馬上拿物資給她，蔡永遠記得在雨衣底下她眼中的謝意…像她就是一個在現有政策制度缺陷下，政府照顧不到的弱勢族群，因政府對於弱勢補助標準嚴格，這個單親媽媽只有一個老房子，但無工作能力又要養活兩個失業的孩子，但政府低收入不會補助到這個單親媽媽，因為從書面資料來看，這個單親媽媽名下有一個舊房子，但實際上這位單親媽媽不能失去這個舊房子，否則她和兩個孩子就沒地方住，這是一個很矛盾的現象。蔡也表示有位離婚的弱勢婦女需要物資，找蔡幫忙，因為她申請不到政府提供的低收入戶補助，而申請不到低收入的原因，是需要她前夫的簽章證明，這就是不人性化的制度錯誤，因為這個弱勢婦女就是和前夫有矛盾衝突，所以以常理推斷，她的前夫不會給她簽章證明，但政府就說規定是規定，不理解人情世故。上述情節不是在演《談判專家》台灣版，而是在台灣陷入貧窮惡性循環的真實社會議題！

台灣的立委諸公，特別是藍白陣營立委，都著猴急於權力分配的政治鬥爭做展演，搶盡新聞媒體鎂光燈，但哪位立委真正關心有台灣公民正陷入貧窮惡性循環壓迫？對！巧芯、國昌老師我說的就是你們兩人！立委需要善盡公共性責任，人性化改善相關政策制度，介入關心貧窮議題，不要失去立委服務人民的初心，最後被罷免丟臉下台變成一場空！

（作者為政治工作者、教育博士）

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