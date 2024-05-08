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自由開講》「柯建銘之嘆」不是沒道理

2024/05/08 11:03

◎陳慶坤

民進黨團總召柯建銘，6日在立法院司法及法制委員會程序發言時指出，好在4月3日老天有眼發生大地震，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，是老天要救台灣的民主。雖然柯建銘事後道歉，但藍白仍持續緊咬，國民黨召開記者會，要求柯建銘辭職負責，並要求民進黨主席賴清德出面向花蓮鄉親道歉。

圖為國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘（見圖）、立委鄭正鈐、立委羅志強、許宇甄7日舉行「柯建銘老天有眼說 民進黨出來面對！」記者會。（資料照）

立法院第11屆於2月1日開議，確實帶給黨團總召柯建銘莫大的壓力，藍白兩黨挾恃自以為多數的民意，將台灣推向政治動盪不安的局面。這已經不是政黨法案協商的良窳、利益爭執的問題，而是一場國共聯合有計畫的「擾台、亂台」策略；更不只是對賴清德總統520就職典禮前的威懾，在520之後鬥爭將更為殘酷。在這種情況下，柯建銘脫口而出的「好在4月3日老天有眼」應該是潛藏在心底的憤懣！

這一屆立法院開議，立法院已經成為中共魁儡的屠場。國民黨立委傅崐萁表示，第11屆立法院3黨不過半，國民黨為最大黨，在野聯合更占絕對多數，國民黨有義務帶領國會改革？要求總統赴立院國情報告採「即問即答」方式；恢復特偵組、調查聽證權、藐視國會罪、人事權的同意等法案的提出無不劍指民進黨。傅崐強調有「主場優勢」讓民進黨找不到人當部會首長。顯然這場腥風血雨的威嚇，套用國民黨立委徐巧芯的用語「冷血無情、無恥至極」！

中國國民黨親中、舔共投降「賣國賊」絡繹於途，從傅崐萁訪中回台之後，在立法院行徑宛若中共政治鬥爭的手法。日前在立法院內政委員會時要求，民進黨立委提案中的「中國」一詞應改成「大陸」；「我國」不是國也要改「台灣」成為地方政府？其次NCC主委陳耀祥VS.國民黨立委羅智強這一幕，好像紅衛兵文化大革命的批鬥大會，陳耀祥被罵得一愣一愣無以招架。顯然立法院將成為中共魁儡在台灣的批鬥大會；國民黨可以改為「中國台灣共產黨」？

國民黨徒子徒孫失去蔣介石父子獨裁政權的庇護之後，不思本土化，黨國餘孽唯有借助對岸中共獨裁政權，得意的在台灣「翻雲覆雨」。從快篩、口罩、一顆蛋、光電汙衊弊案累累，鬥臭民進黨；近日傅崐萁指責「403花蓮震災重建條例」，在立法院投下反對票的人都是民進黨籍，喊話賴清德所屬的民進黨啃台灣災民的人血饅頭，要不要出來道歉？一副紅衛兵的口氣，他不知道228事件國民黨是吃人不吐骨頭的。

共產黨的哲學是鬥爭哲學，毛澤東曾表示「關於階級鬥爭，我們可以現在就講起，必須年年講，月月講，天天講」，階級鬥爭一抓就靈。結果中國鬥出大饑荒、鬥出文革浩劫，死了幾千萬人。這是國目前國民黨所師法的共極權主義，而不知反省。

民進黨團總召「柯建銘之嘆」不是沒道理，但是即使「老天有眼」，要救台灣民主不是靠老天，民進黨必須認清國共極權主義的本質，調整戰略改弦更張才是正道。

（「台灣國」顧問）

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