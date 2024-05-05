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自由廣場》【李筱峰專欄】「大陸」與「中國」的語意分析

2024/05/05 05:30

◎ 李筱峰

國民黨立委傅崐萁日前要求民進黨臨時提案內的「中國」一詞應改為「大陸」。到底稱對岸的中華人民共和國應叫做「中國」？還是「大陸」？兩者意義有何不同？本文試做語意分析。

「中國」一詞成為國家的意義，是很晚近的事。中國古代文獻中早有「中國」一詞，例如禮記中庸有：「是以聲名洋溢乎中國」；韓非子孤憤出現「夫越雖國富兵強，中國之主皆知無益於己也。」；詩經大雅民勞有「惠此中國，以經四方」的句子；唐朝韓愈也說：「夷狄入中國，則中國之。」⋯這些古文獻中出現的「中國」一詞，主要是空間方位和地理範圍的概念，其語意大多指「京師所在之地」、「中央之城」（與「四方」對稱），或指「中原之地」（又稱華夏、中土、中州），是指以河洛為中心的黃河中下游地區。

即使連今天的日本也有「中國地方」，即日本本州島最西部地區（山陰山陽地方）的合稱，包含鳥取、島根、岡山、廣島、山口等五個縣。當然這是題外話。

古代中國所稱的「中國」，不具當今國家的意義，與今天所稱的中國，意義迥異。

中國清末梁啟超曾經指出中國歷史上根本「只有朝廷，沒有國家」。中國歷史上，唐虞夏商周、秦漢魏晉、宋齊梁陳隋唐、宋元明清，梁啟超認為「此皆朝名也，而非國名也」。現在才把這些朝代稱為中國的歷代王朝。

辛亥革命後，滿清帝國即將結束，革命人士討論即將建立的共和國該使用何名？有「華夏」、「大夏」、「支那」、「震旦」、「中華」…之議，最後採章太炎之議，用「中華民國」，而「中國」一詞，也才具備國家的概念。

一九四九年，中共推翻中華民國政府，建立中華人民共和國。逃亡到海島台灣的蔣介石呼籲台灣人要「反攻大陸，消滅共匪」。而且「共匪」建立的中華人民共和國是「偽政權」，所以不可以直呼其國名，於是稱呼「大陸」。

世界沒有一個國家名叫做「大陸」，倒是在地理上，有歐亞大陸、非洲大陸、美洲大陸。稱「大陸」是指哪個大陸呢？全世界都知道，「中國」指的就是全名叫做「中華人民共和國」的國家，沒有任何一個國家稱中國為「大陸」。現在民進黨與世界同步稱之為「中國」，國民黨則要繼續稱「大陸」，這代表著兩種不同的心態、理念與立場。

中國國民黨不稱中國為「中國」，而稱「大陸」，因為他們所認同的國家就是中國，而且台灣是中國的一部分，如果他們將對岸稱為「中國」，等於是將台灣置於中國之外，這是他們無法容忍的。稱中國為「大陸」，表示兩邊都屬中國，而有「大陸地區」和「台灣地區」之分。況且，他們已經背棄兩蔣的反共路線，現在更可以向北京輸誠共享一個中國，看看他們在國會的一切做為，都是以中國「統一」（併吞）台灣為考量！

所以，贊成將台灣納入中華人民共和國之內的人，就叫他們「大陸」；不希望台灣被矮化，希望台灣維護民主自由的主體地位的人，當然要稱對方為「中國」。這不是要與中國敵對，而是希望台、中兩國建立平等互惠的兄弟之邦。（作者為台北教育大學名譽教授）

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