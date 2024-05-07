自由開講》全民應反撃所謂的「藐視國會罪」

◎阿興博士

2024年立委選舉，藍白以極小差距在國會勝選，卻得意忘形，在立法院進行許多荒謬法案的立法，尤其是藐視國會罪，就讓人想起戒嚴時代國民黨的許多惡法，尤其是蔣家王朝時代的白色恐怖，許多台灣年輕人可能都不清楚這些歷史。

5月20日新政府閣員即將上任，面對蠻橫不講理的藍白立委，筆者建議所有閣員及全民都要有作戰的準備，我們不能好戰，但也不能畏戰，因為暴君是奴才養成的，很多歷史學家都認為，英國在二戰前奉行的「綏靖政策」，讓德國納粹有機可乘。唯有不卑不亢，持定真理，才能戰勝惡勢力，昔日，民主前輩拋頭顱灑熱血，前仆後繼，換來了如今的自由台灣，很不幸的，許多台灣年輕人受到欺騙，2024年的立法委員選舉結果，導致今天國會的亂相，內耗台灣的資源，一旦立法院通過諸惡法，落實了傅崐萁聲稱要以此罪「讓民進黨找不到人當部長」，惡法通過，立法院將如同戒嚴時代的警備總部，藍白立委可以要求全台灣所有個人、商號、公司、外資提供的個人隱私或商業機密，台灣一夕回到戒嚴時代，這樣的局面，最高興的莫過於習近平及其在台灣的同路人。

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一旦立法院通過諸惡法，落實了傅崐萁（中）聲稱要以此罪「讓民進黨找不到人當部長」。（資料照）

所有台灣同胞千萬不要事不關己，在自己的小確幸中自我滿足，或是在中共的抖音平台自樂，大家應體認到危險的時刻即將來臨，面對藍白紅聯手的強大惡勢力，我們都要有作戰的準備，若真的惡法通過，應是全民上街頭反撃惡法的時候，全民一起出來藐視唾棄搞亂台灣的藍白立委，當我們不怕惡法，全民都起來藐視亂來的國會，看有多少的監獄可以容納。

（科技公司主管）

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