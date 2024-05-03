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自由開講》總評國會亂象：台灣要成為正常國家就該要有正常的國會！

2024/05/03 10:31

◎邱志偉

最近立院出現各種奇人軼事，有糾錯的文學大師立委，也有專門不分場合，處理政黨私怨的怪異提案，更有專門以大聲公伺候官員的作秀能人，我進入國會已經第四屆，從2012年至今，國會亂象沒有比此刻更加令人無力。我希望自太陽花學運以後，國會素質能有顯著的提升，很可惜不但沒有，甚至問政方式、內容、提案荒腔走板，若這樣下去四年，國家恐會虛耗、空轉，台灣若要邁向一流的先進國家，那就必須要有進步的國會！

首先，最讓我瞠目結舌的，就是立法院竟然出現文字獄。立委在立法院所提的臨時提案，內容可以有意見不同，針對文字的描述不精準或是陳述沒有交集，可以有修正，這在立法院算是常見，經過這麼多屆運作也不覺有不妥。但這是首次有在中國稱謂、我國稱呼上面字斟句酌的首例，比起過去行政部門對施政報告的主題定義爭議還要離譜。何況藍營的政治審查方式，竟然是持北京國台辦的立場，把台灣的國會殿堂自降為中國人大的水準，若說台灣的民主有所進步，但卻有民代素質至此，那簡直就是大開歷史倒車！

立法院內政委員會週三（1日）討論臨時提案內容，不料在國民黨團總召傅崐萁（左上）要求下，民進黨立委提案中的「中國」一詞被改成「大陸」，「我國」也被改成「台灣」。（資料照）

再者，最令我不解的是，藍營口口聲聲說遵守憲法，動輒拿憲法尚方寶劍出來指手畫腳，卻只有在兩岸關係、國家定位上面抱持大中國法統，請問五權分立這樣最基本的憲法精神，難道立委連這樣的常識都不具備？曾幾何時台灣的立法院可以干涉監察院的運作？還可以在錯誤前提上，去干預監察院的職權？更嚴重的是，未來此例一開，邏輯順下去的話，國民黨甚至要擴權與監察院爭奪憲法定位的調查權，那麼立委又能質詢又能行使調查權，那恐怕在國民黨陣營的群魔亂舞下，成為權力怪獸。一旦沒有制衡，立法院很可能遭到民意反噬，甚至逼迫立法院下修職權，恐怕白忙一場之外，甚至權力變小、得不償失。

我要再重申一次，立法院不是不可以問政，監督政府施政本就是立委職責，但問政要有所本，所謂監察委員的調查工作，本就可以基於監察委員的職權進行，院長行程要如何界定公務，本就不應恣意擴張詮釋。若有超出工務或在公務上有明顯偏頗，那自然可以有討論空間，但若從事的正常社交活動，有何批評必要、甚至移送調查？立委們顯然是認為，該行為不具違法之處，才不敢走司法途徑，若回到監察院內部調查，是否又有話說是包庇云云？那又何必多此一舉只是為羞辱個人呢？監察院陳菊院長作為人權工作者，也曾在高雄市長任內為城市進步有卓越貢獻。僅因為政府為平衡南北，給予高雄諸多建設支持，卻成為藍白陣營箭靶。但再多的羞辱凌遲，也未見陳院長有惡言回應，我認為這才是問政該有的風骨，藍白陣營這種自毀行徑，也不會獲得多數民意認同。

最後，我希望一個有素養、有品質的國會問政，絕對是理直氣和。我們可以在議題上、施政不妥、建設怠惰上要求政府積極。但這裡絕不是比較分貝、比較口水、比較綜藝八卦效果的場域。立委選舉何等艱辛，要獲得選民肯認，多少汗水才能勝出。我希望立委們務必要珍惜這份工作，尊重立委問政的品質，讓一個進步的國家，在經濟成長、產業發展突飛猛進的此刻，國會也能成為國人心中「守護國家主權」的神山！

立法委員

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