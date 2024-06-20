新聞線上》罷免立委勢在必行

「青鳥行動」絕非民進黨所可驅動，如果民進黨有此本事，今年初的選舉不會只得如此選票。圖為台灣公民陣線等團體代表19日在立法院外舉行「公民反國會濫權，重返立法院集結」活動，民眾手持標語，反對國會黑箱擴權。（記者廖振輝攝）

記者陳杉榮

本週五立法院將表決行政院所提國會擴權法案的覆議案，以目前國民黨專斷和民眾黨扈從的態勢觀察，覆議案前景絕非如行政院長卓榮泰所言「相信人類有高尚心靈」的樂觀。藍白兩黨未來還會繼續提出破壞憲法意旨和憲政秩序的議案，雖然罷免國會議員是嚴肅的大事，但面對國會濫權和國會擴權，罷免國民黨區域立委勢在必行。

台灣今年一月大選迄今，外有中國的軍事恫嚇和外交脅迫，內有國、眾兩黨在立法院濫權擴權，國家一直處於內耗當中，立法院成為黑暗的淵藪。韓國瑜的議事中立，就是陪著藍白兩黨橫柴入灶；傅崐萁有了黃國昌的扈從，把立法院當成傅家開的；黃國昌把他和傅崐萁的密室黑箱當成「最高機密」，肆意擴張立法院的職權，輕率決定立法院的議案，甚至可說是傅黃兩人擅自決定台灣代議政治的未來，選民成為「白老鼠」，人民的權益被侵害，「我有欠你嗎？」那是你家的事！

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藍白兩黨在「立法院職權行使法」修法過程中最可惡的是，意圖摧毀人民對於國會議事的信任，這對台灣的民主政治是莫大的傷害，等於給一黨專政的中共政權增添柴火，得以更加惡毒的批判西方議會民主模式，進一步攻擊台灣得來不易的民主政治體制和自由憲政秩序。檢察官出身的吳宗憲，他在法案三讀前支支吾吾地回應德國之聲說，立法完成之後會就「反質詢」、「藐視國會」做詳細解釋。請問這位侯友宜的打黑局長，詳細解釋了沒？一百多位法律系教授和全國律師聯合會都質疑的東西，吳宗憲有本事解答？

「青鳥行動」絕非民進黨所可驅動，如果民進黨有此本事，今年初的選舉不會只得如此選票。國民黨被賦予監督民進黨政府執政的重任，卻是把濫權擴權、快意恩仇當作第一要務，並把侵害人民權益當成陪葬品。既然人民的權益被國民黨當成濫權擴權的陪葬品，那麼人民當然有抵抗義務，挺身幫國民黨立委寫墓誌銘。至於民眾黨，在枝微末節當中辯護他們並沒有違背程序正義，還說他們有自己的主體性所以不參與投票。小草投給民眾黨，是要它參與國會的議事，不是去當國民黨的扈從，當傅崐萁的小弟，甚至是去當破壞代議政治的幫兇。

當立委背叛選民，侵害人民權益，唯有罷免才能改變現狀。現在的選舉法制不能罷免不分區立委，八席不分區的民眾黨可能認為沒他家的事，留給歷史制裁。但國民黨區域立委這幾個月來，已然成為破壞代議政治的幫兇，一個都別想卸責。愛護自由憲政秩序和民主政治體制的選民，與其怨嘆今年初做出錯誤的投票，不如在立委就職滿一年後提出罷免案，明年就把這一票收回來！

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