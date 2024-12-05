黃澎孝練「孝」話》蔣經國解嚴時點恰說明「戒嚴」 是國民黨最大的歷史騙局！

有很多不明真相的人，把台灣「解嚴」，解除黨禁、報禁⋯⋯的功勞歸諸於蔣經國。殊不知，蔣經國在1987年7月這個「時間點」解除戒嚴，恰恰暴露了國民黨長期「戒嚴」，無法無天的歷史大騙局！

◎黃澎孝



中國國民黨自1949年5月20日開始在台灣施行戒嚴令，長達38年又56天之久後，蔣經國才終於在1987年7月15日宣佈了「解嚴」。

有很多不明真相的人，把台灣「解嚴」，解除黨禁、報禁⋯⋯的功勞歸諸於蔣經國。圖為國民黨於蔣經國誕辰在中央黨部設置紀念牆紀念。（資料照）

有很多不明真相的人，把台灣「解嚴」，解除黨禁、報禁⋯⋯的功勞歸諸於蔣經國。殊不知，蔣經國在1987年7月這個「時間點」解除戒嚴，恰恰暴露了國民黨長期「戒嚴」，無法無天的歷史大騙局！

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事實上，如果說1949年5月的戒嚴是為了「動員戡亂」、「反共保台」，那麼，難道1987年的「共匪」就消滅了嗎？或是說：不需要「戒嚴」也能「保台」了嗎？

首先，就所謂的.「保台」而言，1949年5月在國共內戰轉逆的情勢下，或有實施「戒嚴」的理由。但是1949 年 10 月 25 日 – 10 月 27 日的古寧頭戰役結果已證明：「匪軍」根本就沒有渡海攻台的能力。

1950年6月25日韓戰爆發後。6月27日，美國總統杜魯門決定派第七艦隊巡防台灣海峽，阻止中國人民解放軍進攻台灣。

6月28日，中華民國外交部長葉公超也發表聲明，表示中華民國政府接受杜魯門提出的台灣海峽中立化。

換言之，早在1950年6月28日，國民黨就已經確知：台灣已納入美國的保護，既已安全無虞了，幹嘛還要再持續戒嚴呢？

更何況，1954年12月3日，美台簽訂了《中美共同防禦條約》，美軍顧問團更已陸續進駐台灣。台灣更進一步納入了美國主導的「集體安全體系」之中，並在美國支持下，坐穩了聯合國「安理會常任理事國」的席位。不是更應該放心解除戒嚴才對嗎？

但是，1954年的國民黨，不但蔣介石已經「復行視事」，國民黨的「黨國體制」也已經全面掌控了政局，當然不會有像南韓那樣的國會機制來質疑或反對戒嚴令。

尤有甚者，國民黨早以「臨時條款」凍結了僅僅施行135天的中華民國憲法。在台灣竟以一紙「戒嚴令」，就無法無天地專政統治了38年又56天之久！國民黨還好意思批評韓國尹錫悅總統的6小時02分鐘的戒嚴嗎？

更令人不解的是，蔣經國宣佈解嚴的1987年的台灣，那是已經在1971年被逐出聯合國，又於1979年被美國廢除《共同防禦條約》，撤走駐台美軍，又撤銷外交承認的最低谷的階段，相對於1954年的台灣，既有《共同防禦條約》，又有美軍駐台會更安全嗎？為什麼1954年沒有「解嚴」，反倒是1987年「解嚴」了呢？國民黨好意思給台灣人民一個合理的解釋嗎？

事實的關鍵乃在1984年10月15日發生的《江南被刺殺事件》。

國史館曾在2021年2月舉行《二二八事件檔案彙編》、《江南案史料彙編》、《蔡寬裕先生訪談錄》等3本史料的新書座談會。書中收錄1984年發生的江南案相關史料。（資料照）

筆名江南的美籍華人劉宜良在他居住的舊金山灣區南邊的戴利城（Daly City）家中被人槍殺死亡。

案經美國聯邦調查局介入調查後，於1984年11月27日宣告破案，並要求台灣方面逮捕涉案兇手陳啟禮、吳敦和董桂森等三人歸案。

孰料1985年1月10日，美國告知國民黨當局，聯邦調查局已從對中華民國情治單位的監聽電話紀錄中，發現陳啟禮等作案後回報情報局的電話內容，而且他們返臺後，又有情報局人員接機等證據，證實了中華民國情報局介入此命案。

而當時的情報局長汪希苓又與蔣經國的次子蔣孝武過從甚密，進而懷疑蔣孝武有幕後主使之嫌。

更嚴重的是，這起刺殺江南案，讓人們聯想起久懸未破的1980年2月28日發生於美麗島事件被告省議員林義雄家中的「林宅血案」。以及1981年的異議人士陳文成博士命案。

促轉會2020年揭開警備總司令部當年監聽陳文成動態行蹤的「彩虹資料」。（資料照，本報合成）

這幾件命案的真相到底如何？會不會是出自同一個「集團」之手呢？這對長期主導白色恐怖特務工作的蔣經國而言，或許心中有數吧？於是，非常神奇的，蔣經國突然於1985年的8月15日，接受美國《時代雜誌》專訪時，明確表示他「從不考慮」身後由蔣家人繼位一事。

同年十二月二十五日，蔣經國更在國民大會演講中發表「重要聲明」： 蔣家人，「不能也不會」競選下一任總統。

更神奇的是，台灣的民主開放進程，從此突然有了一系列神速的進展：

♦️1984年10月15日

《江南命案》在美爆發

♦️1986年9月28日

《民進黨》無阻成立

♦️1987年7月15日

《蔣經國宣告解嚴》

♦️1988年1 月13 日

《蔣經國死亡李登輝繼任》

♦️1991年5月1日

《廢止施行43年之久的「動員戡亂時期臨時條款」》

♦️ 1996年3月23日

中華民國舉行第1次正、副總統公民直選。體現台灣民主化的成功結果。

從以上台灣民主化的時序排列看來，原來《江南命案》才是最後「推動」蔣經國晚年終於「放手」，解除了台灣地區戒嚴令的真正「功臣」啊！國民黨難道沒有一點羞愧懺悔之心？還好意思繼續搗亂台灣，往下沈淪下去嗎？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書





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