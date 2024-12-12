自由開講》國安危機下的懈怠與挑戰：如何面對共諜滲透

◎ 儀安

近日，總統府四名憲兵涉嫌接受中共特工的招募，將國家機密洩漏並賺取巨額金錢，這一事件再次揭示出台灣國安防線的漏洞。這些憲兵不僅翻拍機密資料，還將其交給中共特工，賺取了超過百萬元的報酬。事件的曝光令人震驚，並引發社會對於台灣國安問題的深刻關注。然而，最讓人憂心的是，司法是否會將此類案件當作嚴重的國安危機來處理，還是僅僅以「貪污案件」來輕描淡寫地過度審理，讓間諜得以繼續在台灣作亂。

總統府四名憲兵涉嫌接受中共特工的招募，將國家機密洩漏並賺取巨額金錢被收押。這一事件再次揭示出台灣國安防線的漏洞。（記者陳彩玲攝）

回顧歷史，中共對國民黨的滲透，尤其是在國共內戰期間，無疑是其取得勝利的關鍵之一。無論是軍隊內的高層，還是政府要職，都充斥著中共的特工，這一事實至今仍未得到完全解決。戴笠的死亡更使得國民黨的特工系統失靈，為中共的滲透鋪平了道路。這些特工的存在，令國民黨內部深受摧殘。歷史的教訓應該讓我們警覺，台灣今天面對的同樣問題依然未解。無論是在總統府、立法院，還是軍隊及地方政府，來自中共的滲透力量已經難以估量。這些間諜不僅在各界活動，甚至在媒體與民間團體中也找到了他們的藏身之處。這樣的威脅，無論是政府還是人民，都不容忽視。

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對應共諜的策略與法律遲滯

台灣的政治與法律體系面對這樣的國安危機，顯得極為被動。憲法第23條規定，在危害社會秩序或公共利益的情況下，可以對人民的基本權利加以限制，但目前的法律框架與國會對此問題的處理似乎遠遠不夠。與中共的間諜行為作戰，並非僅僅依賴民主和自由的態度，這樣的方式無法有效地應對來自共產黨的滲透。借鏡其他國家，許多國家對待間諜行為都採取了極為強硬的手段，包括死刑懲罰。美國的CIA和FBI在處理間諜案件時，積極依賴情報系統的協作與專業經驗，台灣是否也應該加強情報系統的合作，向國際情報機構學習，有效提升國安防範能力？

台灣有些政治人物聲稱支持中國的強大，甚至公然表示「我們習近平」，並且毫不猶豫地削減國防預算，這些行為無疑是在縱容中共勢力的擴張。（陳方隅提供／民視新聞畫面截圖）

國安體系需徹底改革與加強

最讓人擔憂的是，一些政治人物口口聲聲聲稱支持中國的強大，甚至公然表示「我們習近平」，並且毫不猶豫地削減國防預算，這些行為無疑是在縱容中共勢力的擴張。當這些人仍能在台灣的政壇上遊走，並以納稅人的錢享受特權，國家的安全與人民的福祉將岌岌可危。自由與民主並非對應所有情況的萬能藥，對於共諜與間諜的處理，我們必須有更強硬且務實的措施，從法律上保障國家安全，從政策上加強防範，並讓那些出賣國家利益的人付出應有的代價。

總結來看，國安問題絕非只是司法問題，它關乎到台灣的未來，關乎到每一位民眾的生死存亡。當前台灣的防諜工作仍然存在嚴重漏洞，國安體系需要進行徹底的改革與加強。政府不應再抱持輕描淡寫的態度，而應當重視並強化對中共間諜滲透的打擊力度，確保台灣的民主與自由不受威脅。這不僅是國家生死存亡的關鍵，更是每一位台灣人民應共同承擔的責任。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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