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自由開講》國安危機下的懈怠與挑戰：如何面對共諜滲透

2024/12/12 10:30

◎ 儀安

近日，總統府四名憲兵涉嫌接受中共特工的招募，將國家機密洩漏並賺取巨額金錢，這一事件再次揭示出台灣國安防線的漏洞。這些憲兵不僅翻拍機密資料，還將其交給中共特工，賺取了超過百萬元的報酬。事件的曝光令人震驚，並引發社會對於台灣國安問題的深刻關注。然而，最讓人憂心的是，司法是否會將此類案件當作嚴重的國安危機來處理，還是僅僅以「貪污案件」來輕描淡寫地過度審理，讓間諜得以繼續在台灣作亂

總統府四名憲兵涉嫌接受中共特工的招募，將國家機密洩漏並賺取巨額金錢被收押。這一事件再次揭示出台灣國安防線的漏洞。（記者陳彩玲攝）總統府四名憲兵涉嫌接受中共特工的招募，將國家機密洩漏並賺取巨額金錢被收押。這一事件再次揭示出台灣國安防線的漏洞。（記者陳彩玲攝）

回顧歷史，中共對國民黨的滲透，尤其是在國共內戰期間，無疑是其取得勝利的關鍵之一。無論是軍隊內的高層，還是政府要職，都充斥著中共的特工，這一事實至今仍未得到完全解決。戴笠的死亡更使得國民黨的特工系統失靈，為中共的滲透鋪平了道路。這些特工的存在，令國民黨內部深受摧殘。歷史的教訓應該讓我們警覺，台灣今天面對的同樣問題依然未解。無論是在總統府、立法院，還是軍隊及地方政府，來自中共的滲透力量已經難以估量。這些間諜不僅在各界活動，甚至在媒體與民間團體中也找到了他們的藏身之處。這樣的威脅，無論是政府還是人民，都不容忽視。

對應共諜的策略與法律遲滯

台灣的政治與法律體系面對這樣的國安危機，顯得極為被動。憲法第23條規定，在危害社會秩序或公共利益的情況下，可以對人民的基本權利加以限制，但目前的法律框架與國會對此問題的處理似乎遠遠不夠。與中共的間諜行為作戰，並非僅僅依賴民主和自由的態度，這樣的方式無法有效地應對來自共產黨的滲透。借鏡其他國家，許多國家對待間諜行為都採取了極為強硬的手段，包括死刑懲罰。美國的CIA和FBI在處理間諜案件時，積極依賴情報系統的協作與專業經驗，台灣是否也應該加強情報系統的合作，向國際情報機構學習，有效提升國安防範能力？

台灣有些政治人物聲稱支持中國的強大，甚至公然表示「我們習近平」，並且毫不猶豫地削減國防預算，這些行為無疑是在縱容中共勢力的擴張。（陳方隅提供／民視新聞畫面截圖）台灣有些政治人物聲稱支持中國的強大，甚至公然表示「我們習近平」，並且毫不猶豫地削減國防預算，這些行為無疑是在縱容中共勢力的擴張。（陳方隅提供／民視新聞畫面截圖）

國安體系需徹底改革與加強

最讓人擔憂的是，一些政治人物口口聲聲聲稱支持中國的強大，甚至公然表示「我們習近平」，並且毫不猶豫地削減國防預算，這些行為無疑是在縱容中共勢力的擴張當這些人仍能在台灣的政壇上遊走，並以納稅人的錢享受特權，國家的安全與人民的福祉將岌岌可危。自由與民主並非對應所有情況的萬能藥，對於共諜與間諜的處理，我們必須有更強硬且務實的措施，從法律上保障國家安全，從政策上加強防範，並讓那些出賣國家利益的人付出應有的代價

總結來看，國安問題絕非只是司法問題，它關乎到台灣的未來，關乎到每一位民眾的生死存亡。當前台灣的防諜工作仍然存在嚴重漏洞，國安體系需要進行徹底的改革與加強。政府不應再抱持輕描淡寫的態度，而應當重視並強化對中共間諜滲透的打擊力度，確保台灣的民主與自由不受威脅。這不僅是國家生死存亡的關鍵，更是每一位台灣人民應共同承擔的責任

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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