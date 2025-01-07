自由開講》看立院亂象給民進黨的建議

◎ 楊浩民

立法院在藍白立委聯手之下硬是通過三大惡法。筆者認為綠營不要太在意其中的罷免權被沒收，因為就算不修法，藍營立委罷免案也未必能通過，即使能通過，補選也未必是綠營獲勝，遑論綠營過半。真正該做的是把眼光放遠，儘早準備下屆立委選舉，尤其淺藍的選區一定要力求翻盤。何況未來民眾黨只會逐漸泡沫化，民進黨絕對有機會像2020年一樣單獨過半。

民進黨應該把國民黨的惡形惡狀，如立委馬文君阻擋潛艦國造、翁曉玲的叛國言論彙整起來強力向民眾宣傳，讓民眾明白真正能反共保台的是民進黨。圖為國民黨立委馬文君。（記者廖振輝攝）

很多人投票都是因為這個候選人是當地的地頭蛇，或是覺得他有爭取到某些地方建設，或是因為人情請託。事實上該投票給誰是一個大是大非的問題，不管這人做了再多地方建設或是親自來拜票，只要他立場親中，就不該選他！台灣一旦被中國併吞，什麼自由都沒了，民主不能當飯吃，但是不自由毋寧死啊！

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共產黨靠宣傳起家，可見宣傳有多麼重要！台灣的年輕人缺乏應付中共統戰的經驗，劉德華來台北唱統戰歌曲竟然還有一堆粉絲去聽！光靠國防教育絕對不夠，民進黨應該多請優秀人才來替該黨宣傳，例如把翁曉玲的叛國言論、馬文君阻擋潛艦國造之類的惡形惡狀彙整起來不斷強力放送口誅筆伐，如果像武肺疫苗採購、「民防讓學生上戰場」那樣遭到藍營惡意抹黑則要迅速澄清強力反擊。一定要讓台灣人認清共黨統戰的陰毒邪惡和國民黨多名高官無恥投共，最後兵敗如山倒的史實。

很多台灣人都是被國民黨洗腦久了，以為民進黨主張台獨大逆不道會引起中國武力犯台而不敢投票給民進黨。但如果大家都了解到共黨統戰的可怕和國民黨搞垮中華民國的前科（例如最近柯文哲的「傅冬菊計畫」正可做為教材讓大家認識傅作義變節），只會拿國旗騙選票，在共產黨之前自動變成軟腳蝦，蕭旭岑之流在自己的土地上竟然嚇得在中國人面前連國旗都不敢碰，像是看到超級細菌，真正能反共保台的是民進黨，民進黨還不能勝選嗎？

（作者為公務員）

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