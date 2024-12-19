新聞線上》韓國瑜真心話大冒險

記者陳杉榮

國民黨立委本週一在總召傅崐萁的「英明領導」下，以極盡野蠻的方式，宣稱將調高罷免門檻的選罷法修正草案「送出」內政委員會。隨後又在本週二「下令」，將附身分證影本的選罷法，以及憲法訴訟法和財政收支劃分法等三項法案，列為本週五院會討論事項前三案，準備「硬幹」。這下，立法院長韓國瑜首當其衝，恐怕是「吃不完兜著走」了！

國民黨週一在內政委員會「封殺」民進黨立委開會擺開的陣勢，確實很強。有人戲稱如果國民黨能拿出這種精神抵禦外侮，反擊中國的文攻武嚇，「背骨親中」的罵名絕對不日剔除。可惜，國民黨用錯地方，只會對付政敵，不敢對抗外敵；而且，內政委員會這種將少數黨立委攔阻於門外，不讓立委參與討論表決的會議，「鐵定無效」，否則，代議政治等於宣告死亡。

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民進黨立委強烈抗議，呼籲韓國瑜出面主持「公道」，宣告會議無效，也有立委認為韓被黨內「鷹派」綁架了。韓國瑜否認被鷹派綁架，強調他不是怕事的人，「誰可以綁架我的思想、控制我，那是不可能的」。這番話其實道出了韓的處境，「當家才知柴米貴」，作為國會議長，韓國瑜是不是國民黨的「附隨組織」？朱立倫和傅崐萁要「綁架」韓國瑜，好戲在後頭。

朱傅二人念茲在茲強推提高罷免門檻修法，他們懼怕明年立委就任滿週年，民進黨會發動「大罷免」，國民黨將潰不成軍。這不僅是對自己沒信心，也是對國會擴權亂幹的心虛。提高罷免門檻是「兩面刃」，國民黨以為堵住罷免就穩住國會最大黨，事實上藍營近期的民意支持度降低，年輕人對藍營厭惡度顯著提高，這是警訊。提高罷免門檻，不過是提前自縛手腳。下屆選舉一旦民進黨變國會多數，國民黨自己堵住了大門，想提罷免「門都沒有」。

韓國瑜的政治智慧遠高於傅崐萁等人，國民黨把選罷法、憲訴法、財劃法的「爛攤子」重擔丟給他，韓等於陷入三面作戰。第一他要面對藍營鷹派的壓力，第二個是民進黨的全力反制，第三個是議場外的青鳥公民團體。傅崐萁可以囂張的說出「不要跟畜生計較」這種下流的話，韓國瑜身為國會議長，他可以逞口舌之快自我侮辱嗎？他有必要讓議場變戰場嗎？道理和態勢都很清楚。

當然，掌握權力的民進黨政府也有責任，台灣人民也在看民進黨的領導人把國會當作什麼！政治運作是一種藝術，光喊愛台灣的口號，早已不具說服力，民進黨團事實少數，部分立委天天喊打喊殺不是辦法。釋放權力，和在野黨談判，應該不難！

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