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新聞線上》韓國瑜浮上檯面

2024/10/03 05:30

賴清德公開點名韓國瑜，就朝野三黨提出的聯合國第二七五八號決議共同聲明主持協商，團結凝聚力量為台灣發聲，這是一個「善意的挑戰」。接到「挑戰」的韓國瑜，這是他改頭換面的好機會。（資料照）賴清德公開點名韓國瑜，就朝野三黨提出的聯合國第二七五八號決議共同聲明主持協商，團結凝聚力量為台灣發聲，這是一個「善意的挑戰」。接到「挑戰」的韓國瑜，這是他改頭換面的好機會。（資料照）

記者陳杉榮

為化解國會僵局，賴清德總統和行政院長卓榮泰近日都特別「期待」立法院長韓國瑜出面調和鼎鼐，在總預算案卡關、第二七五八號決議共同聲明，以及大法官等人事案方面「共同努力」。面對朝小野大，賴清德終於出招，韓國瑜浮上檯面，這是現階段朝野互動必經歷程，有在野立委譏諷這是賴清德甩鍋，草率之言不值一駁，反倒是賴清德和韓國瑜作何盤算，影響未來的發展。

過去八年「完全執政」的民進黨政府根本不把國民黨放在眼裡，不只讓國民黨累積不滿和怨懟，也讓中共有了操作的可乘之機，對台灣絕非好事。今年選舉結果，台灣再度進入一個「朝小野大」的局面，如果再以「二分法」區分敵我，在內部找敵人，可以預見中共的步步進逼更容易找到缺口，任何有智慧的執政者，都不應該讓朝野的裂縫擴大，更何況，這兩年沒有選舉，執政黨有必要隨時跟著在野黨叫陣放話咆哮嗎？

國會運作需要高度政治藝術，陳水扁少數執政時期，有李登輝的協助和王金平的折衝，國會雖非一路順風，但至少並未翻車。賴清德面對的新局已經沒有李登輝，新的「公道伯」在哪裡？賴公開點名韓，就朝野三黨提出的聯合國第二七五八號決議共同聲明主持協商，團結凝聚力量為台灣發聲，這是一個「善意的挑戰」。卓榮泰和韓國瑜預定週五共同邀宴朝野三黨黨鞭協調總預算案，也是一個好的開始。

政治競爭本就爾虞我詐，國會運作則經常柳暗花明，民進黨的政治人物慣於直來直往，缺少身段的修飾和謀略的修練，但治理國家不能暴虎馮河，不是講話大聲就叫愛台灣，台灣的選民早已提升層次，第三次執政的民進黨更應有所體認。民進黨過去對待在野黨的針對性和工具性十足，陳水扁就職總統不久，和連戰見完面馬上宣布停建核四，和宋楚瑜見面列出「扁宋會十點共識」，如今觀之，不免戲弄和兒戲。總統和閣揆與國會議長的互動，是高層次的政治運作，賴清德和卓榮泰要拿出誠意，韓國瑜沒有義務接受指揮。

同樣的，接到「善意挑戰」的韓國瑜，這是他改頭換面的好機會。韓在「三黨不過半」的結構下獲得柯文哲的協助，「僥倖」當上國會議長。他當然有其長處和能耐，但要如何擺脫「酒空」和「草包」之譏，必須拿出真本事。王金平曾說，國會議長協商好總預算案是個挑戰和責任。因為總預算案是整個政府的預算，不是執政黨的預算，更不只是行政院的預算。立法院審查總預算案是國家運作非常重要的一個環節，「公道伯」的經驗談，希望韓國瑜也能有所體會。

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