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社論》國會奪權 禍害台灣

2025/01/14 05:30

台灣政局的發展，讓資深觀察家引以為憂。美國政治學者任雪麗（Shelley Rigger）曾指台灣政局令人恐懼，各政黨無法合作，可能使民主陷入癱瘓，導致國家無法保衛自己，中國國民黨立委在立法的頑固態度尤其可怕。任雪麗的旁觀者清，同樣表現於前白宮國家安全顧問、國務卿，現任胡佛研究所高級研究員的萊斯（Condoleezza Rice）去年十月也警告，中國未必動用武力佔領台灣，卻可能迫使台灣出現親中政權，慢慢侵蝕台灣的獨立性，採類似「切香腸戰術」：「他們不必佔領台灣，只要像對香港一樣，改變台灣的政治」。

一年前，台灣人民投票，賴清德當選總統，民進黨邁向首次連續三次執政，在國會雖得票數及得票率都居冠，卻失去多數席次。一年來，賴清德領導的政府，儘管外在挑戰有增無已，中國脅迫尤甚，台灣繼續在經濟科技等展現韌性，執政績效獲得肯定，維持相當的人氣，國際社會支持不斷。相形之下，國會的表現，令人悚然以驚。

由中國國民黨及台灣民眾黨勾串成所謂藍白合，其所形成的國會多數，綜觀一年來的所作所為，一言以蔽之：國會奪權，掏空國家、內耗社會，禍害台灣。

聯電創辦人曹興誠心所謂危，就此所說，最為一針見血。他直指台灣的敵人中國，由負責統戰的政協主席王滬寧主事，利用中國國民黨立院黨團總召傅崐萁和一干「投共幫」人等，在立法院胡作非為，分裂台灣、弱化台灣，企圖摧毀民主憲政，讓台灣陷入混亂而解體，逼台灣人不戰而降。曹興誠所言，信而有徵。

一年來的國會奪權，具體見諸國會擴權法案，即透過《立法委員職權行使法》修法，襲奪行政、司法、監察等憲政機關權力。這一國會擴權惡法經憲法法庭宣告違憲後，藍、白勾串的惡勢力，攻訐大法官，打擊憲法法庭公信力，且變本加厲，不僅封殺大法官人事案，還配以《憲法訴訟法》修法，把手伸進司法權，企圖癱瘓憲法法庭運作。這幫人等的陽謀顯而易見，要讓襲奪其他憲政機關權力的惡行無可仲裁，國會恣意妄為不受節制，關起門來胡作非為；至於眾多攸關人民權益的憲法法庭案件停擺，顯非其所絲毫在意，視蒼生為芻狗一向是政客慣見的態度。

同樣地，中央既由民進黨執政，國會奪權就以弱化行政權為另一主要盤算，要讓中央執政有名無實，且具體從庶政之母的財政下手。因而，經由《財政收支劃分法》修法，大舉瓜分國家財源，弱化中央財政分配，排擠國防等重要預算經費。這一招還配合大開年金改革倒車，讓警消海巡空勤人員退休所得替代率最高可達八成。從中央搶錢，打著「平衡地方財政」旗號，實則以討好特定利益群體，為藍大於綠的「地方包圍中央」鋪路；排擠國防安全支出，包括阻撓或刪減潛艦國造等預算，正中北京當局下懷。

打擊司法公信力是另一招數，上週六的「釘孤枝」雖在國會議場外演出，其由白、藍立委合體，加上紅統勢力賣力配合，昨天還在立法院演出續集，國人都看在眼裡。這一宣稱「向賴清德宣戰」、「拒絕綠色威權，還我司法正義」的集會，把砲口指向「獨裁」的賴清德。口號很聳動，當事人悲情演出，還有人喊出火燒地檢署，連「維護一中框架」都出籠。從常識看，賴清德果真獨裁，按過去兩蔣黨國的獨裁作風，豈容政客聚眾如此公然放肆？尤有甚者，集會所聲援的柯文哲涉貪案，由藍營市議員舉發，跨黨派議員調查，卻要跟「獨裁者」賴清德「釘孤枝」，且臧否司法公正與否取決於柯文哲是否羈押，偏執錯亂毫無說服力，腦筋正常者莫名其妙。

一年來這齣國會奪權把戲，各種惡形惡狀，罄竹難書；如未獲制衡，今後必食髓知味，變本加厲。尤其相關修法過程，毫無程序正義，暴力演出之外，還閉門立法，「沒有討論、沒有民主」，且以眾暴寡，以往政客不敢做的或有所不為的，都惡招盡出，直令公眾憂心忡忡，國內外有識之士瞠目結舌。面對國會排山倒海而來的奪權險惡局面，主政者似仍嘗試窮盡或有的程序及力量，以期化解；但眾多關心國家社會命運的人民頭家，已然展開行動，決心自己的國家自己救。

人民當家做主，各地自主開展進行中的罷免行動之外，台灣人其實從常識常理出發，也要在藍、白、紅裡應外合的國會奪權陽謀所導致的亂局中，保持耳聰目明。退休老人尤宜明辨義利；畢竟，置個人短期利益於整體之上，讓兒孫輩承受沉重負擔，年金破產也將害了自己。

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