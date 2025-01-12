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健康醫療網》微創飛秒雷射精準定位 白內障患者重獲高品質視力新選擇

隨著高齡化社會來臨，白內障已成為常見的疾病，而3C產品普及與高度近視比例提升，白內障也逐漸呈現年輕化的趨勢。視線模糊、畏光、色彩暗淡，甚至換了好幾副眼鏡仍看不清楚等，都可能是白內障已悄悄找上門。
健康醫療網

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2025/01/12 08:30

◎ 健康醫療網

隨著高齡化社會來臨，白內障已成為常見的疾病，而3C產品普及與高度近視比例提升，白內障也逐漸呈現年輕化的趨勢。視線模糊、畏光、色彩暗淡，甚至換了好幾副眼鏡仍看不清楚等，都可能是白內障已悄悄找上門。知名眼科診所院長謝宏義指出，目前只有手術可以完全治癒白內障。新型飛秒雷射輔助白內障手術，可提升手術精準度並減少眼部組織傷害，讓患者在安全精準的治療中，重獲清晰的視野。

因現代人視力品質要求較高，希望術後視力遠、中、近距離視力都清晰，因此高階人工水晶體的使用越來越普遍，對手術精準性要求也相對提升。（取自貼文）因現代人視力品質要求較高，希望術後視力遠、中、近距離視力都清晰，因此高階人工水晶體的使用越來越普遍，對手術精準性要求也相對提升。（取自貼文） 

白內障手術新突破　飛秒雷射精準輔助　降低眼部組織傷害

謝宏義院長指出，由於眼睛構造極其精密，白內障手術的目標是盡可能降低超音波能量，以減沙對眼睛的傷害。飛秒雷射輔助白內障手術可大幅減少超音波能量使用。尤其適用於白內障晶體硬化嚴重、角膜內皮細胞較少、或使用多功能人工水晶體的患者。

因現代人視力品質要求較高，希望術後視力遠、中、近距離視力都清晰，因此高階人工水晶體的使用越來越普遍，對手術精準性要求也相對提升。謝宏義院長進一步說明，白內障手術植入人工水晶體時，須確保位置置中才能發揮最佳的效果。若位置稍有不正，術後視力效果便會大打折扣。而飛秒雷射可預先切割水晶體、製作正圓形的前囊，並結合智能導航精準定位，確保人工水晶體的位置居中，精準安全地助患者視力的恢復

視力不到0.1　她的世界因白內障手術再次明亮

謝宏義院長分享了親自為岳母進行飛秒雷射白內障手術的經驗。他提到，岳母小時候因生過一場大病，導致視力不到0.1。術前檢查發現，她的角膜比一般人更薄，散光更高達約六百度，且水晶體已嚴重混濁，岳母也表示，眼前的視覺色澤暗暗黃黃地，生活中看不清楚就只能就依靠感覺過日子。

謝宏義院長表示，散光對白內障手術術後清晰度的影響非常大，經過術前詳細數據評估，就確定為岳母植入散光矯正型的水晶體，並採用飛秒雷射輔助白內障手術，手術結果也比預期更佳理想。也因飛秒雷射手術取代了傳統的手術器械，不僅提升了手術精準度，也降低了長輩們聽到「動刀」時的心理障礙。

即使岳母術前角膜狀況較差，使用飛秒雷射手術後恢復快。一周後，岳母便與家人一同出遊。在日月潭搭乘纜車時，她感動地說：「原來這個世界色彩這麼繽紛，真的太開心了。」

術前全面性檢查與個人化手術方案　穩定患者情緒更安心

謝宏義院長也分享，岳母是南京人，此次手術讓她深刻感受到台灣醫療設備新穎先進，術前充分且詳細的檢查，以及醫療人員的親切服務，這些是她在其他地方未曾體驗過的。

院長指出，白內障患者來到我們院所時，醫療團隊會將其進行全面性的術前檢查，並根據檢查結果，結合患者的生活方式、用眼需求，量身制定個人化的手術方案。在手術前，護理人員細心說明手術步驟，讓患者對手術有充分的瞭解，進一步降低患者術前的緊張情緒，可提升治療的信心與安心感。

乾眼症治療為首　助白內障手術視力恢復

乾眼症是目前非常普遍的眼部疾病。謝宏義院長提醒，若術前檢查發現患者同時患有乾眼症和白內障，會建議患者先治療乾眼症，待狀況穩定後再接受白內障手術。若乾眼症未經妥善治療便貿然手術，部分患者術後可能因為乾眼症導致眼睛表面反覆發炎，進而影響術後視力恢復效果。因此，控制乾眼症是確保白內障手術視力順利恢復的重要部步驟。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者林韋彤、黃嫊雰、林宗憲報導 微創飛秒雷射精準定位　白內障患者重獲高品質視力新選擇

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