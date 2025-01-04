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健康醫療網》2024年流感死亡數創十年新高 流感徵兆一燒二痛三疲倦 察覺應盡速就醫

據衛生福利部疾病管制署統計，自2024年10月1日起截至12月16日累計327例流感併發重症病例，死亡病例累積69例，死亡數為近十個流感季最高。
健康醫療網

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2025/01/04 09:30

◎ 健康醫療網

據衛生福利部疾病管制署統計，自2024年10月1日起截至12月16日累計327例流感併發重症病例，死亡病例累積69例，死亡數為近十個流感季最高。專家提醒，流感與普通感冒症狀相似但威脅更大，家有學童的父母需留意警示信號「一燒二痛三疲倦」，發現徵兆應儘早就醫，避免病情惡化

流感病毒進入人體後，會在上呼吸道上皮細胞內開始複製，整個過程可長達60小時，其中前48小時是病毒複製的高峰期。（取自貼文）流感病毒進入人體後，會在上呼吸道上皮細胞內開始複製，整個過程可長達60小時，其中前48小時是病毒複製的高峰期。（取自貼文）  

症狀相似卻不同！一燒二痛三疲倦是警示訊號

小兒感染科專家林筱琪醫師指出，學校是流感病毒傳播的高風險環境，因密閉空間與低通風條件，容易導致群聚感染。「一個孩子感染，全班甚至老師都可能中招」，她提醒，若出現高燒（超過38度）、肌肉或關節疼痛，以及極度疲倦等徵兆，應儘速就醫，並使用抗病毒藥物來降低重症風險

發現流感徵兆48小時把握治療黃金時間　應盡早就醫

林筱琪醫師進一步說明，流感病毒進入人體後，會在上呼吸道上皮細胞內開始複製，整個過程可長達60小時，其中前48小時是病毒複製的高峰期，因此，治療的關鍵在於及時阻斷病毒複製，在流感症狀開始後48小時內投以抗病毒藥物治療最佳，能有效緩解症狀，大幅降低重症風險

目前的抗流感病毒藥物主要有兩種機轉，一種是抑制已複製好的病毒，避免進一步擴散；另一種則是直接阻止病毒的複製。隨著治療策略的進步，現今抗病毒藥物選擇多樣且成熟，患者可依病情需求與實際情況，和醫師共同討論選擇適合的治療。

傳統的口服藥物需要每日服用兩次，連續五天方可完成療程；吸入型藥物同樣需要連續使用五天，但對於年幼或不熟悉吸入技術的患者，不僅可能影響劑量的準確性，也需要更多的協助；注射型藥物單次靜脈施打即可完成療程，較常用於急診、無法自行服藥的患者。近年來，體積較小的單次口服新型抗病毒藥物成為治療新選擇，一天就能完成療程且容易吞嚥，如腸胃不適等副作用發生率也較低，為患者帶來較友善且方便的治療體驗

林筱琪醫師表示：「小朋友通常害怕打針、不願意吃藥，讓許多家長擔心可能會傳染給家中其他成員，尤其是幼童、長者或重要經濟支柱，有時還會擔心孩子因病影響重要行程，無法及時恢復健康。在這種情況下，新型口服藥物成為更友善的選擇，既能快速完成療程，也能降低治療帶來的不適與壓力。」目前，新型口服抗病毒藥物已核准用於五歲以上的患者，特別適合不擅吞嚥或藥物順從性低的兒童族群，與需要盡快恢復回到職場的忙碌上班族

林筱琪醫師提醒，當流感來襲，及早就醫並使用抗病毒藥物是關鍵。對於有密切接觸的家庭成員，尤其是幼童、年長者或慢性病患者，可以與醫師討論是否需要進行預防性投藥。當然，日常防護措施也不可忽視，勤洗手、戴口罩、保持室內通風，這些小動作便能有效降低病毒傳播的風險。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者王冠廷報導 今年流感死亡數創十年新高　流感徵兆一燒二痛三疲倦　察覺應盡速就醫

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