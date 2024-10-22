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健康醫療網》椎間盤突出致下背痛！他開刀治療不見改善 「高能量雷射」解頑固疼痛

根據研究顯示，對於急慢性疼痛、韌帶扭傷、肌腱或肌肉拉傷、背部或頸部痠痛等症狀，高能量雷射有助止痛、放鬆組織及組織修復。
健康醫療網

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2024/10/22 08:30

56歲的W先生，幾年前因腰椎椎間盤突出開刀，術後持續下背疼痛，症狀無法改善，休息時也感到十分不適，甚至無法正常走路。詢問原開刀醫師表示手術順利，且骨頭和植入物都沒有問題，到診所進行電療熱療，但效果不佳，後續也跑了幾家大醫療院所接受針灸及止痛藥物治療，仍未改善，在朋友介紹下到新竹臺大分院新竹醫院復健科就醫。

高能量雷射治療加復健運動，有助於改善下背疼痛。（freepik.com）高能量雷射治療加復健運動，有助於改善下背疼痛。（freepik.com）

高能量雷射治療+復健運動　改善下背疼痛

經復健部吳浩瑋醫師仔細評估後，接受高能量雷射治療，下背疼痛逐漸改善，並搭配復健運動強化核心肌群，3個月後W先生工作與日常生活逐漸恢復正常。

吳浩瑋醫師表示，雷射治療是利用光能達到細胞調節與組織修復，目前健保有給付低能量雷射治療，一般輸出功率小於500毫瓦。而高能量雷射的輸出功率是幾十瓦，是低能量雷射治療的一千倍，根據研究顯示，對於急慢性疼痛、韌帶扭傷、肌腱或肌肉拉傷、背部或頸部痠痛等症狀，高能量雷射有助止痛、放鬆組織及組織修復。

高能量雷射治療非人人適用　這些族群不建議

吳浩瑋醫師說明，高能量雷射治療每次約10到15分鐘，治療部位會感到輕微的溫熱感，但不會有過熱及疼痛的感覺。通常需多次療程，再搭配復健治療才能達到最好的效果。而若是懷孕、惡性腫瘤、出血、血栓、裝配節律器和感染發燒的病人則不建議接受治療。

長期慢性疼痛　病因必須解決

吳浩瑋醫師提醒，慢性疼痛是許多人的困擾，高能量雷射對於疼痛的控制很有幫助，但疼痛的病因仍舊必須解決，包含姿勢不正確、過度使用、職業傷害等，還是必須經過完整評估，針對問題對症下藥，進行個別化治療，才能有效處理。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 椎間盤突出致下背痛！他開刀治療不見改善「高能量雷射」解頑固疼痛

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