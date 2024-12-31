健康醫療網》靜脈曲張併發症多？還會影響其他手術？醫籲小腿血管凸起勿輕忽！

在台灣，靜脈曲張已成為常見疾病，當腿部出現一條條蚯蚓狀的「浮腳筋」時，許多人誤以為是普通腿部不適，常選擇泡熱水或溫泉緩解。雙和醫院心臟血管外科李紹榕醫師就表示，這種做法反倒將加劇靜脈曲張的病情！

◎ 健康醫療網

在台灣，靜脈曲張已成為常見疾病，當腿部出現一條條蚯蚓狀的「浮腳筋」時，許多人誤以為是普通腿部不適，常選擇泡熱水或溫泉緩解。雙和醫院心臟血管外科李紹榕醫師就表示，這種做法反倒將加劇靜脈曲張的病情！

對一般血液循環不良的人而言，熱敷、泡熱水可能有效，但靜脈曲張的問題就是血液回流不良，熱敷或論泡熱水容易導致血液淤積在腳下，使症狀更加嚴重。（取自貼文）

李紹榕醫師進一步說明，靜脈曲張的患者通常會感到腿部沉重，即便沒怎麼做運動，腿腳仍感到特別不舒服。對一般血液循環不良的人而言，熱敷、泡熱水可能有效，但靜脈曲張的問題就是血液回流不良，熱敷或泡熱水容易導致血液淤積在腳下，使症狀更加嚴重。

請繼續往下閱讀...

靜脈曲張盛行率高 可能影響其他手術要先處理

在台灣，女性靜脈曲張的盛行率約3至4成，但李紹榕醫師指出，患者多因症狀輕微而不以為意，推測整體盛行率可能高達7至8成。除了誤當一般腿腳不適外，許多患者也會忽略靜脈曲張可能連帶影響其他科別的治療效果。若忽視靜脈曲張，當患者達一定年齡、需要進行其他科別的手術時，反而會被醫師要求先行處理靜脈曲張的問題。

李醫師舉例，在骨科手術方面，患者若有靜脈曲張，骨科醫師會擔心手術過程中會因血液循環不良或容易碰傷血管，而有出血風險，以及傷口癒合後可能出現後遺症，就有3至4成靜脈曲張患者會在進行如置換膝關節，或是腳踝、小腿部位的骨科手術前來就醫。

靜脈曲張3大併發症 醫：「這條」血管凸起要注意

李紹榕醫師指出，靜脈曲張的併發症主要有三種，最重大的當屬深部靜脈血栓，單純靜脈曲張引發的機率雖然只有1%，但若合併髂靜脈壓迫，風險將大幅提高。由於髂靜脈壓迫患者到後期一定會發生靜脈曲張，因此針對主訴靜脈曲張的患者，醫師也會同步檢查其是否患有靜脈壓迫，以便能夠及早介入治療。

第二常見併發症是靜脈的血管炎，當靜脈曲張合併有腳部傷口時，細菌容易侵入，可能引發蜂窩性組織炎，多數患者正是因為腳部發炎、疼痛和紅腫發熱，才意識到需要就醫。第三則是接近體表的靜脈會發生靜脈潰瘍和靜脈出血，往往會引起大量出血，讓患者感到恐慌。

李紹榕醫師特別提醒，當長隱靜脈（雙腳內側較淺的血管）凸起、撐大到一定程度，血管分支超過膝蓋、在小腿附近出現時，建議患者立即就醫，不要讓其長到腳踝，避免病情持續惡化。

醫籲3級以上應手術治療 「靜脈膠水手術」恢復期短、風險低

靜脈曲張根據嚴重程度可分為1至6級。李醫師建議，3級以上的患者應考慮手術治療。目前的手術治療主要分為熱能和非熱能兩大類。熱能治療以雷射或無線射頻燒灼血管時，患者會有明顯疼痛感；且醫師必須在血管周圍施打麻醉劑，由於扎的針數較多，患者易出現瘀青的狀況，成為患者害怕開刀的原因之一。非熱能的治療則是靜脈膠水閉合手術，即透過施打硬化劑，讓靜脈血管凝固，過程中患者幾乎不會感受到疼痛，只要局部麻醉，手術時間短；術後患者無須特別休息即可離開診間，也不用穿著悶熱的彈性襪。

李紹榕醫師也分享，許多60至70歲的患者，因期待手術恢復期短，不易被親友發現曾進行過手術，而傾向選擇靜脈膠水閉合手術。此外，對於年長且身體虛弱的患者，靜脈膠水閉合手術所需麻醉劑量較小，也能降低手術風險。

避免負重、久站防靜脈曲張再現 頻繁復發可能是靜脈壓迫作祟！

李紹榕醫師表示，少數患者會對膠水產生過敏反應，需要短期用藥控制。另外，膠水將終身存在血管中，過於纖瘦、血管較明顯的患者可能會摸到血管的硬塊，醫師則較不建議這類患者接受靜脈膠水閉合手術。

要預防靜脈曲張復發，關鍵在於調整生活習慣和工作型態，要盡量避免負重、久站。醫師也指出，無論使用熱能或非熱能的治療，靜脈曲張復發率僅2至3%，若患者復發頻繁，醫師會懷疑是否有靜脈壓迫的狀況，需進行進一步的檢查。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 靜脈曲張併發症多？還會影響其他手術？醫籲小腿血管凸起勿輕忽！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法