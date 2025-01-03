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健康醫療網》冬遊過敏終結者！別讓「癢」成為旅行陰影

滑雪過程中穿著厚重衣物，在汗水、冷風交替刺激，以及泡溫泉時高溫都會令皮膚水分流失；甚至是高海拔地區稀薄空氣，都可能造成皮膚或呼吸道的不適，「長途旅行帶來的疲勞也可能引起免疫失調，增加過敏風險。」
健康醫療網

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2025/01/03 09:30

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小雪終於盼到聖誕假期，早早規劃一趟滑雪與溫泉之旅。當她興奮地抵達滑雪場時，發現皮膚開始發癢，出現一小點一小點紅疹，當時顧著開心滑雪忽略症狀，隔幾天泡完溫泉後，更因乾燥空氣和高溫溫泉水讓皮膚狀況加劇，蕁麻疹如雨後春筍般冒出，又癢又難受，讓她的旅程黯然失色。

冬遊過敏終結者！新型第二代抗組織胺藥物，即刻抗敏且長效控制，更重要的是不會造成嗜睡，適合需要長時間保持專注的人士如旅遊及商務旅客。（取自貼文）冬遊過敏終結者！新型第二代抗組織胺藥物，即刻抗敏且長效控制，更重要的是不會造成嗜睡，適合需要長時間保持專注的人士如旅遊及商務旅客。（取自貼文） 

過敏族冬季旅遊挑戰

高雄醫學大學附設中和紀念醫院皮膚部主任藍政哲指出，像小雪這樣有過敏體質的人，在氣候與環境變化劇烈下，最容易誘發過敏反應；且寒帶國家冬季的低溫與乾燥環境會讓皮膚失去水分屏障，增加過敏風險。「尤其頻繁進出暖氣房，溫差變化大，更容易刺激皮膚，引發過敏！」

此外，滑雪過程中穿著厚重衣物，在汗水、冷風交替刺激，以及泡溫泉時高溫都會令皮膚水分流失；甚至是高海拔地區稀薄空氣，都可能造成皮膚或呼吸道的不適，「長途旅行帶來的疲勞也可能引起免疫失調，增加過敏風險。

隨身攜帶抗組織胺藥！FUN心出遊不抓狂

有過敏體質的人若想開心出遊，事前準備尤為重要。藍政哲醫師建議平日應注重保濕，維持皮膚水分與屏障功能、出遊時選擇透氣衣物以減少悶熱刺激皮膚、泡溫泉或洗熱水澡時，應避免水溫過高，並縮短浸泡時間。此外，了解自身的過敏誘因，例如某些特定衣料、食物或環境，儘量避開可能引發過敏的因素也是一大關鍵。可以在旅遊前諮詢皮膚專科醫師，提前準備抗組織胺藥物，發作時就能及時緩解過敏症狀。

藍政哲醫師表示傳統抗組織胺藥物常讓人感到嗜睡、無精打采，對想出遊暢玩的民眾而言的確容易掃興。新型第二代抗組織胺藥物能在一小時內快速緩解過敏症狀，且作用時間可長達24小時，最重要的是較不會引起嗜睡副作用，適合需要長時間保持專注的人士使用如旅遊及商務旅客。

藍政哲醫師提醒，充分準備是避免旅途中突發狀況發生的關鍵，不論是預防皮膚過敏還是食物過敏，事先了解自身需求攜帶適合的藥物，便能大幅降低旅遊風險。此外，他也呼籲若於旅途中出現嚴重過敏反應，應紀錄發作情形與誘因，以便返國後提供醫師進一步診斷；同時不建議自行購買不明藥物服用，以免因小失大，延誤治療時機

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 冬遊過敏終結者！別讓「癢」成為旅行陰影

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